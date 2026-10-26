Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 12:35 p. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 1:01 p. m. · 2 min de lectura

El tema llegó a la pantalla internacional en el décimo episodio de la quinta temporada. La canción fue grabada en 1967.

Una de las series más icónicas de la plataforma de Netflix es Breaking Bad, creada por Vince Gilligan, que narra la transformación de un hombre común en un peligroso capo del narcotráfico, aunque no muchos argentinos saben que una de las canciones que acompaña a Walter White, actor principal, es de origen argentino.

José Larralde, uno de los cantautores, poetas y guitarristas más importantes de la historia del folclore argentino, grabó en 1967 el icónico tema Quimey Neuquén, junto a Milton Aguilar, compositor de la letra, y Marcelo Berbel, quien incorporó la melodía y el ritmo de loncomeo.

El cantautor argentino José Larralde ofreció declaraciones sobre la utilización no autorizada de su música.

Sin embargo, el problema ocurrió cuando Larralde reveló que tuvo problemas con las regalías por Breaking Bad en un video subido a TikTok por la agencia Télam.

Video

José Larralde y su reclamo contra la productora de la serie Breaking Bad.

La polémica de José Larralde por las regalías de Breaking Bad

El reclamo por parte de José Larralde apareció años más tarde, cuando el poeta argentino reveló que no cobró regalías por parte de Sony Pictures Television, High Bridge Productions y Gran Via Productions, productores de Breaking Bad, por la utilización de su voz en la exitosa serie estadounidense.

La canción apareció en Buried, el décimo episodio de la quinta temporada de Breaking Bad. Walter White (protagonizado por Bryan Cranston) entierra barriles con dinero en el desierto mientras mientras de fondo suena la voz de Larralde.

Escena de la serie estadounidense Breaking Bad donde Bryan Cranston está personificando a Walter White Jr.

En el video, el cantautor argentino atribuye inicialmente la falta de pagos a las trabas burocráticas y a la supuesta inexistencia de un convenio directo de derechos de autor e intérprete entre las entidades de Argentina y Estados Unidos.

A su vez, los herederos de Milton Aguilar y Marcelo Berbel, artistas fundamentales en la creación de Quimey Neuquén, iniciaron reclamos formales contra Sony Pictures Television debido a que el tema fue utilizado sin autorizaciones explícitas de las familias ni de SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, sumado a la disconformidad de asociar un clásico cultural con una trama de narcotráfico.