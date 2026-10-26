Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 10:29 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 11:00 a. m. · 3 min de lectura

El conocido creador de contenido falleció en Monterrey reabriendo la conversación sobre la empatía y los límites de la exposición en plataformas como Twitch y Kick.

La comunidad de internet se tiñó de luto ante la repentina muerte del streamer salvadoreño El Komanche. El conocido creador de contenido falleció el domingo 25 de octubre a los 30 años en Monterrey, México, donde residía y realizaba sus conexiones en directo.

La trágica noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes, quien trasladó el dolor de los allegados del influencer tras ponerse en contacto con su familia.

“Es una noticia confirmada, ya conversé con su familia. El bullying a cualquier escala no es un juego”, compartió el mánager en su perfil de Instagram.

Y estas palabras ponen sobre la mesa el odio que recibía Carlos Mauricio Gómez, como así se llamaba, en redes sociales, pese a que por el momento no se han confirmado las causas del fallecimiento.

La despedida de su representante

“Komanche, teníamos dos proyectos que me duele la vida entera que no se hagan porque en ellos iban depositados los sueños de ambos”, señaló Reyes.

Y continuó de manera clara: “Komanche siempre quiso a su país de una manera tan increíble (que aunque le criticaban que tenía un acento diferente) era de los máximos embajadores que tenía este país. Lograste lo que ningún otro salvadoreño ha logrado en esta industria y es el cariño de todos los que la conforman. Los que en serio te conocíamos sabemos lo increíble persona que eras”.

El Komanche tenía 30 años y murió en Monterrey. Foto: Redes sociales

Un mensaje que, sumado a las palabras posteriores, vuelve a poner sobre la mesa las duras críticas y el acoso constante que recibió el streamer de videojuegos en plataformas como Twitch y Kick desde que saltó a la fama internacional.

El creador de contenido, muy querido entre los principales rostros de la comunidad hispanohablante, se había convertido en un referente para los creadores de Centroamérica, un peso que a menudo conllevaba una exposición desmedida en el entorno digital.

Tristeza y empatía: los mensajes de sus colegas

De esto mismo se pronunciaron otros creadores de contenido que lo conocían, como es el caso de Polispol (Pol Turrents Alonso es su nombre real).

“Y un recordatorio a todo el mundo: Detrás de las pantallas, sean famosos o no, hay personas que les afectan los comentarios. Viví junto a Komanche en persona una como lo cancelaban simplemente porque sí. Una de las funas más estúpidas. No os imagináis cómo fueron esos días para él”, señaló en su cuenta de X (ex Twitter).

Cuando se conoció la noticia, muchos streamers dejaron sus mensajes. Foto: Captura

En este sentido, Polispol quiso matizar en su comunicado que se acumularon “muchos problemas” que desembocaron en este trágico desenlace, señalando que el acoso digital no fue el único detonante, aunque sí reconoció que “lo empeoró todo”.

Unas palabras con las que el creador de contenido apela a la reflexión y pide “más empatía” a toda la comunidad del streaming.

El nombre de El Komanche cobró una gran relevancia en España y en toda la comunidad hispanohablante cuando estuvo a un paso de subirse al ring de La Velada del Año de Ibai Llanos.

El streamer iba a ser uno de los luchadores en la sexta edición, pero fue descalificado por anunciar su candidatura de manera prematura.

Compartimos miles de risas, lágrimas,

sueños, esperanzas, grandes momentos

únicos y siempre fuiste amable, cariñoso,

y divertid conmigo.

No voy a tener lágrimas suficiente para

llorar tu pérdida. Te voy a echar

muchísimo de menos amigo.

Muchísimo 💔 pic.twitter.com/Fj64Kg0e5W — Pol Turrents (@polispol) October 26, 2026

Al saltarse el acuerdo de confidencialidad con la organización, se comunicó su baja definitiva, un contratiempo que en su momento generó un gran revuelo en redes pero que él mismo asumió públicamente con deportividad.

Abel Cuartero Escartín, La Vanguardia