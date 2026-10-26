Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 10:31 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 11:00 a. m. · 4 min de lectura

En Un manual para ser niño, un texto publicado en 1995, el autor reflexionó sobre la vocación. “Siempre existirá el riesgo de que los adultos destruyan tales virtudes porque no les

Elegir a qué dedicarse es una de las decisiones más importantes de la vida. Para muchos, esa pregunta aparece al terminar el colegio, cuando todavía están descubriendo qué les gusta, qué les interesa y en qué quieren trabajar.

A las dudas propias de esa etapa se suma el miedo a tomar una decisión equivocada o a elegir un camino que, con el tiempo, no los haga felices.

El escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982, reflexionó sobre este tema en Un manual para ser niño, un texto publicado en 1995 y recuperado por el Centro Gabo en una recopilación de sus reflexiones.

Allí, el autor se detiene en la importancia de reconocer las aficiones desde la infancia y en el papel que tienen los adultos a la hora de acompañar ese descubrimiento. Para el novelista dedicarse a lo que a uno le gusta puede ser una de las claves para ser felices.

Gabriel García Márquez, escritor colombiano, sobre la vocación

En las primeras líneas, García Márquez explica el propósito de su texto: “Aspiro a que estas reflexiones sean un manual para que los niños se atrevan a defenderse de los adultos en el aprendizaje de las artes y las letras”.

Aunque se centra en el ámbito artístico, sus reflexiones también pueden aplicarse a otras profesiones.

El escritor parte de una idea sencilla. Muchas veces, los chicos muestran desde pequeños un interés especial por ciertas actividades, aunque los adultos no siempre lo adviertan.

Gabriel García Márquez, escritor colombiano y uno de los mayores exponentes del realismo mágico. Foto: EFE.

“Si a un niño se le pone frente a una serie de juguetes diversos, terminará por quedarse con uno que le guste más”, plantea. Para García Márquez, esa elección puede dar pistas sobre sus intereses y habilidades.

“Esa preferencia no es casual, sino que revela en el niño una vocación y una aptitud”, sostiene.

A partir de esa observación, el autor destaca la importancia de que los padres y educadores estén atentos a esas señales.

Reconocerlas a tiempo, considera, puede ayudar a los chicos a descubrir qué les gusta y a elegir una profesión que se ajuste mejor a sus intereses.

García Márquez también va un paso más allá y defiende la idea de que ciertas aficiones aparecen desde el nacimiento.

“Creo que se nace escritor, pintor o músico”, afirma. También menciona otras disciplinas, como la danza, el teatro, el periodismo y el cine, en las que considera que pueden existir condiciones y talentos particulares.

Desde esa perspectiva, un niño puede tener una inclinación hacia determinada actividad mucho antes de saber que quiere convertirla en su profesión.

“Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria puede ir ya predispuesto por la naturaleza para alguno de esos oficios, aunque todavía no lo sepa”, explica.

Sin embargo, el escritor advierte que no todos llegan a reconocer ese interés por sí mismos. A veces, hace falta que alguien los acompañe y los ayude a descubrirlo. “Y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo”, agrega.

Para García Márquez, encontrar una vocación y poder dedicarse a ella es una forma de darle sentido a la vida. Cuando una persona disfruta de lo que hace, ese interés puede convertirse en un motivo para levantarse cada mañana y encontrar satisfacción en su trabajo.

Gabriel García Márquez comenzó a escribir y publicar sus primeros cuentos a los 20 años. Foto: EFE.

Sin embargo, el escritor advierte que las expectativas de los adultos pueden interferir en ese camino. A veces, los padres desestiman los intereses de sus hijos porque no los consideran importantes o esperan que sigan sus propios pasos.

“Siempre existirá el riesgo de que los adultos destruyan tales virtudes porque no les parecen primordiales, y terminen por encasillar a sus hijos en la realidad amurallada en que los padres los encasillaron a ellos”, reflexiona.

Por último, García Márquez señala que tener talento o sentir una vocación no es suficiente para desarrollar una actividad. También hacen falta esfuerzo y preparación.

“Las aptitudes y las vocaciones no siempre vienen juntas. Sólo cuando las dos se juntan hay posibilidades de que algo suceda, pero no por arte de magia: todavía falta la disciplina, el estudio, la técnica, y un poder de superación para toda la vida”, concluye.