Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 9:20 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

Washington critica a centros culturales chinos, calificándolos de amenaza, lo que Pekín rechaza, defendiendo su papel educativo y cultural. El Ministerio chino denuncia la demoniza

PekíChina acusó el lunes a Estados Unidos de desprestigiar y demonizar a los institutos Confucio, después de que Washington calificara indirectamente a estos centros culturales financiados por Pekín como "amenazas para la seguridad nacional".

Los institutos Confucio están presentes en numerosos países, donde suelen funcionar dentro de universidades. Su objetivo es difundir la cultura china mediante la enseñanza del idioma y la organización de eventos culturales.

En Estados Unidos, las autoridades los acusan de hacer propaganda a favor del gobierno chino. Por ello, Washington redujo drásticamente su número desde 2025.

La semana pasada el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, acusó a los institutos Confucio de haber recreado "organizaciones durmientes" en universidades estadounidenses que, según él, representan "amenazas para la seguridad nacional".

La AFP no pudo verificar estas afirmaciones, que Pekín rechazó el lunes a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Nos oponemos al desprestigio deliberado y a la demonización de los institutos Confucio", declaró el portavoz del ministerio, Guo Jiakun, durante una conferencia de prensa.

"Los intercambios y la cooperación educativa entre China y Estados Unidos contribuyen a fortalecer el entendimiento mutuo entre los pueblos de ambos países", afirmó, y agregó que estos vínculos "no deberían sufrir injerencias ni verse socavados".