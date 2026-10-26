Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 9:20 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m. · 4 min de lectura

Con más de siete millones de ciudadanos habilitados para definir los 120 escaños del parlamento, los comicios se desarrollan tras tres años de conflicto bélico. El exgeneral Gadi E

Este martes por la mañana se abrirán las urnas para las elecciones de la 26° Knesset (parlamento israelí), con aproximadamente 7,331 millones de israelíes con derecho a voto, en un marco de tensiones en medio de tres años de guerra y con la creciente posibilidad de un ataque a Irán, alentado por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Se trata de un acto electoral parlamentario que define el futuro de Netanyahu en el contexto de una crisis de seguridad sin precedentes, tras los ataques de milicianos de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, que marcaron un antes y un después en su carrera política.

El impacto del ataque ha sumido al país en la ira y el sufrimiento, lo que ha llevado a la opinión pública a cuestionar la continuidad de su liderazgo. Sin embargo, en un giro inesperado, Netanyahu ha logrado mantenerse en la contienda electoral, a pesar de las numerosas crisis internas y conflictos bélicos en la región.

Ahora, eleva la tensión con su foco puesto en Teherán, en sociedad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Treinta y seis partidos

Treinta y seis partidos compiten, de los cuales solo 13 se contabilizan en las urnas al superar el umbral del 3,25 %. Los sondeos a boca de urna se anunciarán inmediatamente después del cierre de las urnas, pero los resultados definitivos no se oficializarán hasta ocho días después de la votación, el 4 de noviembre.

El recuento de los votos emitidos fuera de su lugar de residencia —como los de militares, diplomáticos y personas hospitalizadas— lleva más tiempo y, en el pasado, ha alterado los resultados de los sondeos iniciales a pie de urna.

En un sistema de representación proporcional uninominal, la participación electoral es crucial para la distribución de los 120 escaños de la Knesset entre las listas. Este año, en las primeras elecciones tras tres años de guerra, se espera una participación electoral particularmente alta: las encuestas revelaron que el 74% de la población manifestó su disposición a votar. En las últimas elecciones de 2022, la participación fue del 70%.

El líder del partido Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, informó este lunes en X que había escrito una carta a la fiscal general israelí, Gali Baharav-Miara, solicitándole que abriera una investigación penal contra el primer ministro por "traición", tras los informes que indicaban que estaba a punto de reanudar las hostilidades con Irán.

En su mensaje en X, Liberman escribe: "El intento de arrastrar al Estado de Israel a una guerra en vísperas de las elecciones, sumado a la disposición a sacrificar soldados de las FDI simplemente por temor a perder las elecciones, constituye una traición al Estado, a su seguridad y a los soldados de las FDI".

Quién es el principal rival de Netanyahu

El exgeneral Gadi Eisenkot es quien amenaza su liderazgo, el más largo en la historia del Estado. Sus orígenes humildes y su perfil austero y pragmático lo posicionan a la cabeza del llamado "bloque del cambio": un grupo de partidos liberales que buscan vencer a la coalición ultranacionalista y ultrarreligiosa de Netanyahu

El exgeneral Gadi Eisenkot. Foto: Bloomberg

Rostro serio, tono mesurado y corta carrera política. En muchos aspectos, Gadi Eisenkot es lo opuesto a Benjamin Netanyahu.

De sus 66 años, este general le ha dedicado más de 40 al Ejército. Fue jefe del Estado Mayor, nombrado en 2015 por el propio Netanyahu, y a él se enfrentó en su breve paso por el gabinete de guerra, formado para la invasión israelí de Gaza, donde murió su hijo en servicio, además de dos sobrinos.

Para muchos israelíes, representa alguien ‘recto, honesto', como se traduce el nombre de su partido Yashar; la persona que impulse al fin un comité independiente de investigación sobre el ataque de Hamas, como ha prometido en campaña.

Además de este comité, Eisenkot promete un proceso legislativo para el servicio militar obligatorio "inclusivo" y un gabinete nacional para combatir la delincuencia.

"Dieciocho meses después de mi investidura, la organización terrorista Hamas dejará de gobernar Gaza. Nadie está más decidido que yo a desmantelar a Hamás", declaró Eisenkot.

Las encuestas

Para ser el primero en obtener el mandato presidencial y formar una coalición. "Yashar! debe obtener un resultado significativamente mejor que el Likud.

Las últimas encuestas publicadas el viernes sitúan a Eisenkot con alrededor de 22 escaños frente a los 20 del Likud, mientras que es poco probable que ninguno de los bloques de oposición o coalición actuales consiga los 61 escaños mínimos necesarios para formar gobierno.

Con información de ANSA y RFI