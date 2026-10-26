Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 9:38 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

Este lunes se realiza la segunda audiencia del juicio en el que la expresidenta se sienta por tercera vez en el banquillo de los acusados. Para la Justicia la empresa hotelera y la

26/10/202612:41

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A las 10 arranca la segunda audiencia del juicio por los casos Hotesur-Los Sauces

A partir de las 10 se reanuda la audiencia del juicio por los casos Hotesur-Los Sauces. Se trata de las dos empresas de la familia Kirchner investigadas por lavado de dinero.

A la cabeza de las acusaciones se encuentran Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, señalados como responsables del delito de asociación ilícita en carácter de jefa y organizador, respectivamente, junto a la imputación por lavado de dinero y recepción de dádivas en el caso de la ex Presidenta.

Este debate a cargo del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, con la intervención del fiscal general, Diego Velasco, involucra a otras personas que conformaron el entorno de extrema confianza de la familia Kirchner: Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Víctor Manzanares, Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice, Carlos Sancho, entre otros.

Por secretaría se continuará dando lectura al requerimiento de elevación a juicio del expediente Los Sauces SA, la firma inmobiliaria.

Lucía Salinas

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09:35

Hotesur-Los Sauces: el dinero blanqueado

Respecto a Los Sauces, las estimaciones judiciales situaron las maniobras de la inmobiliaria por encima de los 30 millones de pesos (valores históricos a 2015), donde más del 85% de los ingresos de la firma dependían de las empresas de Báez y de López. Solo a través de firmas vinculadas al Grupo Indalo (como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia) se canalizaron de manera directa más de 18,5 millones de pesos, sumados a contratos indirectos por medio de sociedades intermediarias que administraban las locaciones.

Por su parte, en el expediente de Hotesur S.A. —propietaria del hotel Alto Calafate—, la Justicia investigó el blanqueo de activos mediante la contratación y garantía de ocupación de habitaciones que no siempre eran utilizadas por los contingentes de las constructoras.

Según los cálculos de la acusación fiscal a valores de 2015, a través del mecanismo hotelero se habrían blanqueado aproximadamente 80 millones de pesos.

En conjunto, el circuito unificado de ambas causas contempló contratos, retiros de fondos y transferencias por más de 110 millones de pesos de aquel período, maniobras que, de acuerdo con los requerimientos judiciales, derivaron en un incremento patrimonial exponencial de las firmas y en la disposición directa de fondos y propiedades por parte de los imputados.

Lucía Salinas

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09:23

¿Qué es la causa Hotesur-Los Sauces?

Las causas Hotesur y Los Sauces abordaron una matriz común de presunto lavado de dinero y retornos a través de la actividad hotelera e inmobiliaria de la familia Kirchner.

La hipótesis central de la acusación judicial sostiene que ambas firmas funcionaron como vehículos de reciclaje de fondos ilegales provenientes, en su origen, de las licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz y de beneficios otorgados a empresarios afines.

El esquema consistía en la simulación de alquileres de propiedades y contratación de plazas hoteleras por parte de compañías de los grupos empresariales de Lázaro Báez (como Austral Construcciones y Kank y Costilla) y de Cristóbal López y Fabián De Sousa (Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia), permitiendo que el dinero ingresara formalmente y de forma periódica al patrimonio de los exmandatarios.

Lucía Salinas

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