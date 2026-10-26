Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 8:29 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 2:41 p. m. · 5 min de lectura

El presidente del club de La Ribera y uno de sus hombres de máxima confianza protagonizaron una desopilante situación en No podemos perder. Entre bromas, chicanas y confesiones pos

Los tiempos cambian, y la TV futbolera atraviesa la era del streaming. Si hace 30 años la referencia era Fútbol de Primera, y más cerca apareció Paso a Paso, hoy el pulso del debate postpartido está en YouTube, con periodistas, hinchas caracterizados y exfutbolistas dejando sus opiniones o reacciones.

En ese caos de ofertas y estilos, hay uno en particular que cuenta millones de seguidores: No podemos perder, el ciclo de Flavio Azzaro en el canal AZZ. El domingo por la noche, cuando se terminaba la emisión del programa, se produjo un insólito momento que tuvo a Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, como protagonista.

"Che, tengo una llamada perdida de Raúl Cascini, es de hace una hora y media, lo voy a llamar... ", avisó Azzaro pasada la 1 de la mañana, cuando ya iban más de tres horas de "vivo", como se dice en la terminología de esta clase de contenidos, en los que muchas veces se suple la falta de rigor periodístico con humor, transgresión y un lenguaje más cercano a la gente. Pero donde pasan cosas insólitas, como llamar sin ningún filtro a dos personajes muy ligados al Mundo Boca sin avisarles que van a salir al aire. El video de lo que pasó a continuación no tardó en llegar a las redes y convertirse en tendencia.

Video

Riquelme no sabía que estaba en vivo en el programa de Azzaro

"Qué hacés Flavio, justo te estaba escuchando...", le respondió Cascini a Flavio, casi sin saludarlo. "Decile que lo estábamos escuchando", se escucha que le acota desde el fondo Riquelme al exfutbolista que supo ser integrante del Consejo de Fútbol en el comienzo de su gestión al frente del club. Como si fuera Jorge Rial o Mauro Viale, Azzaro puso su celular en altavoz sobre el micrófono y comenzó el diálogo.

"¿Cuándo vas a venir al programa, o ahora que no sos más del Consejo de Fútbol no hablás más de Boca?", lo desafió. Y Cascini retrucó, entre risas: "¿Cómo voy a ser Consejo yo? Yo no aconsejo a nadie, era un acompañanante, un amigo, jajaja...".

"Te estoy escuchando llorar, boludo... Yo sé que ustedes no le van a ganar nunca a la gallina, boludo...", lo cargó Cascini a Flavio, identificado con Racing. Vale aclararlo, era el cierre de una jornada caliente, marcada por el doble clásico que tuvo a Boca venciendo 1-0 a Independiente en Avellaneda, y a River haciendo lo propio sobre la Academia en el Monumental. Azzaro se rio de la gastada, como lo hubiera hecho cualquiera.

"Yo te llamo y vos me devolvés un misil... ¿Sabés lo que dicen acá? Que se fue Cascini y agarré yo en el Consejo de Fútbol, y yo les digo que no, que es mentira", le devolvió Azzaro a Cascini, tratando de picantearlo. "Escuchame, ¿cuándo venis?", insistió.

"El domingo, después de ganarle a Ponzio, voy...", avisó Cascini, autor del penal que le dio el título del mundo a Boca sobre Milan en el año 2003. La reacción de la mesa de Azzaro despertó cierta sospecha del exmediocampista, que evidentemente no se había dado cuenta de que estaba saliendo al aire.

"¿Por qué dijiste Ponzio?", le preguntó Flavio a Raúl, viendo que no había dicho River. "Porque Ponzio trabajaba de lo mismo que yo, pero no escucho a los que están ahí decir eso, y hoy es técnico", siguió disparando Cascini. Su comentario tiene que ver con que Leonardo Ponzio formaba parte de la secretaría de fútbol de River y desde hace un par de meses se hizo cargo de la dirección técnica cuando se resolvió la salida de Eduardo Coudet. En Boca sobrevuela siempre la sensación de que hay una indignación selectiva con algunas cuestiones dirigenciales.

🔥📲 "Después de ganarle a Ponzio voy al programa, trabajaba de lo mismo que yo... ahora es DT y nadie dice nada"



Raul #Cascini y Juan Román #Riquelme palpitaron el clásico y le tiraron un palo a los medios, que hacen silencio sobre la designación del DT de #River 🐔💲 pic.twitter.com/6ZOOWuumNw — 𝘽𝙤𝙘𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖 𝙏𝙤𝙙𝙤𝙨 (@BocaJrsCT) October 26, 2026

Pero faltaba lo mejor, la aparición de Riquelme. Azzaro le recordó a Cascini que no pagó la apuesta de un asado, y de fondo se escuchó a Román: "Decile al Flaco que nunca pagó un pedazo de carne". "Es verdad, nunca pagaste un pedazo de carne", asintió Cascini, que cuando dejó el fútbol se desempeñó durante años como panelista en distintos debates televisivos.

"¿Quién es ese que está de fondo? Yo conozco esa voz...", le preguntó Azzaro, iniciando un breve ida y vuelta con códigos internos, nombres de personajes desconocidos y muchas risas.

Cascini y Riquelme, junto a Leandro Paredes, siempre cerca de Boca.

"Esperá tranquilo que después del partido, voy. ¿A qué hora querés que vaya, a las 11? Si no llego, arrancá nomás...", retomó la charla Cascini. "Qué contentos que están eh, me pone feliz que les vaya bien...", le terminó diciendo Azzaro.

Y fue allí que Román le contestó con una frase que se hará meme: "Sabés qué asado nos comimos, estamos acá hechos mierda...".

Sin embargo, el presidente de Boca cometió un último desliz futbolero que puede llegar a hacer ruido: "Nos enteramos de que Villa no jugaba y nos quedamos", disparó. Unas horas antes, el colombiano Sebastián Villa había comenzado el partido contra el Rojo desde el banco de suplentes. Pareció un reclamo, o al menos eso pensó Azzaro, que decidió ponerle punto final al tema.

"No seas boludo, Román, que estamos al aire...", les aclaró Azzaro a sus interlocutores. La respuesta de Cascini fue demoledora: "¿Estamos al aire? Por qué no contás, ¿la puta que te parió? Decile al gallina que tenés ahí que lo voy a agarrar cuando vaya...", por Renzo Pantich, el periodista que cubre la actualidad del Millonario. Y se terminó la conversación, lo mismo que el programa. Era la 1 y 12 de la mañana.