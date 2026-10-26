Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 8:32 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 8:59 a. m. · 5 min de lectura

Las operaciones recientes de China y España refuerzan el movimiento comercial de la soja estadounidense para la campaña 2026/27. Mientras se amplía la demanda internacional, la pro

Las compras internacionales de soja estadounidense registraron una nueva aceleración. China adquirió 612.000 toneladas el martes y otras 134.000 toneladas el miércoles, mientras que España compró 165.000 toneladas. En conjunto, las operaciones sumaron 911.000 toneladas en dos ruedas y elevaron a 3,16 millones de toneladas las ventas anunciadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) durante seis sesiones consecutivas.

Las ventas externas de soja de EE. UU. sumaron 2,841 millones de toneladas la semana pasada, por encima de las 2,417 millones previstas y casi cinco veces el volumen de la semana anterior. Los compromisos chinos para la campaña comercial 2026/27 llegaron a 15,067 millones de toneladas, incluidas las operaciones informadas después del 15 de octubre. Sin embargo, la competencia brasileña continúa siendo un factor determinante.

Por el lado de la producción, la estimación del USDA para el rendimiento de la soja estadounidense se ubica en un récord de 35,7 quintales por hectárea, equivalente a 53,1 bushels por acre. Sin embargo, esta proyección genera interrogantes entre algunos analistas, que señalan la expansión del área sembrada desde 32,9 millones de hectáreas en 2025 hasta 35,2 millones en 2026, además de los episodios de condiciones meteorológicas adversas registrados durante el ciclo. La confirmación del rendimiento definitivo dependerá de los resultados de cosecha y de las próximas evaluaciones oficiales.

En Sudamérica, Brasil concentra la atención por el avance de la siembra. En Mato Grosso, principal estado productor, la siembra recuperó terreno y superó el ritmo habitual para esta época. En cambio, las lluvias excesivas en algunas zonas de Paraná podrían generar dificultades operativas y demoras localizadas. En Paraguay prácticamente ya está toda el área de soja sembrada y se habían adelantado las fechas de siembra con respecto al año anterior. La siembra en Paraguay se adelantó a mediados de la segunda quincena agosto con motivo del Niño esperado para Sudamérica.

Las condiciones climáticas de los próximos meses serán determinantes para establecer el potencial productivo regional. Durante episodios asociados al fenómeno de El Niño, las precipitaciones pueden distribuirse de manera irregular entre distintas zonas de Brasil y Argentina. Por eso, el seguimiento de las lluvias, la humedad del suelo y el avance de las labores será fundamental para evaluar el desarrollo de los cultivos y las perspectivas de oferta sudamericana.

La combinación de una demanda internacional activa, las dudas sobre el rendimiento final de Estados Unidos y las diferencias climáticas en Sudamérica mantiene la atención sobre el balance global de soja. La evolución de las compras chinas y la confirmación de las cosechas en los principales países productores serán claves para determinar la disponibilidad mundial de la oleaginosa durante la campaña 2026/27.

China concentra compras de soja en Brasil y refuerza el protagonismo sudamericano

China concentró una parte significativa de la actividad comercial de soja al cierre de la semana pasada. Según estimaciones del mercado, se negociaron alrededor de nueve cargamentos de soja de nueva cosecha brasileña durante la jornada del viernes y cerca de 35 cargamentos de distintos orígenes en el conjunto de la semana pasada. También se registraron operaciones de aceite de palma y un volumen importante de harina de soja en el mercado chino. Aunque algunas operaciones habrían cambiado su origen de Brasil a Estados Unidos, la preferencia por la mercadería sudamericana limitó el impacto de las compras sobre las cotizaciones de Chicago.

En Estados Unidos, la cosecha de soja se aproxima a su finalización y las labores comienzan a concentrarse en el maíz. Los pronósticos anticipan lluvias dispersas en el oeste del cinturón sojero durante el fin de semana y condiciones más secas para la semana siguiente. En Sudamérica, se esperan precipitaciones en el este de Brasil, mientras que el norte de Argentina tendría condiciones más secas y temperaturas relativamente bajas. La evolución de las lluvias será relevante para el desarrollo de los cultivos y las perspectivas de producción de la campaña 2026/27.

En el mercado de productos procesados, el aceite de soja mostró mayor firmeza relativa que la harina. Las primas de exportación del aceite argentino se fortalecieron, mientras que las brasileñas retrocedieron. En harina de soja se observó un comportamiento similar entre ambos orígenes: las referencias argentinas mejoraron y las brasileñas se debilitaron. Estas diferencias reflejan cambios en la disponibilidad de mercadería y en la competitividad de los proveedores.

La capacidad exportadora brasileña continúa siendo un factor central para el mercado internacional. Entre enero y septiembre de 2026, el país embarcó aproximadamente 100 millones de toneladas de soja, un 6,6% más que en igual período del año anterior. Este volumen consolida su posición como proveedor global y condiciona la competencia con Estados Unidos, las primas de exportación y las oportunidades comerciales para Argentina, tanto en la venta de poroto como en los productos de la industria aceitera.

De cara a la campaña 2026/27, la evolución de las compras chinas y las perspectivas productivas sudamericanas serán determinantes para el balance global. Una cosecha regional abundante ampliaría la oferta disponible, mientras que eventuales demoras en la siembra o dificultades climáticas podrían afectar las proyecciones de producción. En este contexto, el avance de los cultivos brasileños, la distribución de las lluvias y la demanda internacional serán variables clave para evaluar la disponibilidad de soja y las oportunidades comerciales de la región.

La Fed y China, claves para definir el rumbo de los granos en una semana decisiva

El contexto macroeconómico mantiene un sesgo moderadamente favorable para los commodities agrícolas, aunque la decisión de la Reserva Federal y las declaraciones de Kevin Warsh serán determinantes para la evolución del dólar y los activos de riesgo. A su vez, el Brent ronda los US$ 117 por barril por los riesgos geopolíticos asociados a Irán, mientras la elección en Brasil suma otro factor de atención para los mercados.

En Chicago, los fondos mantienen una posición comprada neta cercana a los US$ 38.000 millones, pese a ocho semanas consecutivas de ventas, y redujeron un 66% su exposición comprada en maíz. En paralelo, el regreso de China a las compras de soja estadounidense podría aportar sostén a las cotizaciones. La continuidad de esa demanda y las señales de la Fed serán claves para determinar si los granos logran consolidar una recuperación.