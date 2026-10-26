Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 6:30 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 6:59 a. m. · 3 min de lectura

Una propuesta académica con carreras vinculadas a negocios, tecnología, derecho, turismo y salud, que integra formación práctica, herramientas digitales y acompañamiento personaliz

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Estudiar sin poner la vida en pausa: las nuevas oportunidades de la educación online

Una propuesta académica con carreras vinculadas a negocios, tecnología, derecho, turismo y salud, que integra formación práctica, herramientas digitales y acompañamiento personalizado. Pensada para quienes buscan adaptarse a nuevos desafíos y desarrollarse académica y profesionalmente, desde cualquier lugar.

Uno de los aspectos centrales de UADE Online es su enfoque práctico.

Empezar una carrera, retomar los estudios o especializarse puede postergarse por la distancia, la falta de propuestas académicas cercanas o la necesidad de compatibilizar la formación con otros proyectos y actividades. La educación online abre nuevas posibilidades de formación, sin necesidad de vivir cerca de una universidad ni mudarse a otra ciudad.

En este escenario, ampliar el acceso a la formación universitaria implica ofrecer alternativas que acompañen distintos ritmos de vida y necesidades. Con esa mirada, UADE es más que una universidad: su propuesta formativa va más allá de las aulas. A través de UADE Online, acerca su experiencia y calidad académica a estudiantes de distintos lugares, con carreras de grado, tecnicaturas, diplomaturas, maestrías y posgrados.

Estudiar online no significa resignar calidad académica ni reconocimiento profesional. Los estudiantes acceden a programas actualizados, docentes expertos y títulos oficiales con la misma validez nacional que los correspondientes a la modalidad presencial.

Distintos intereses, nuevas oportunidades

Elegir qué estudiar depende de los intereses personales, la experiencia laboral y los objetivos que cada uno quiere alcanzar. Por eso, UADE Online reúne alternativas para quienes desean comenzar una carrera, profundizar sus conocimientos o explorar nuevas áreas de formación.

En el área de negocios, la propuesta incluye Administración de Empresas, Marketing, Negocios Digitales y Recursos Humanos, vinculadas con la gestión de organizaciones y las nuevas dinámicas empresariales.

La propuesta también contempla Abogacía, Gestión de Tecnología de la Información, Turismo y Hotelería, mientras que el área de salud incluye Psicología, Nutrición, Gestión de Servicios de Salud y la nueva Licenciatura en Tecnología de Datos con orientación en Salud Digital, desarrollada en conjunto con el Instituto Universitario CEMIC-

Estudiar online no significa resignar calidad académica ni reconocimiento profesional.

Aprender haciendo, incluso a distancia

Uno de los aspectos centrales de UADE Online es su enfoque práctico. A través de la metodología Learning by Doing, los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos a situaciones concretas y a la resolución de problemas reales, con el acompañamiento de docentes expertos, programas académicos actualizados, plataformas digitales y materiales interactivos.

Sin embargo, estudiar a distancia también requiere organización y constancia, especialmente para quienes deben distribuir su tiempo entre múltiples responsabilidades.

Por eso, UADE Online cuenta con la figura del Success Coach, un referente que acompaña el recorrido académico de los estudiantes, atiende sus necesidades y brinda orientación durante la cursada.

Los estudiantes de UADE Online tienen acceso a propuestas de formación internacional, como intercambios, seminarios globales y programas Learning by Traveling.

Una experiencia que va más allá de las clases

Elegir una universidad también implica considerar las oportunidades que ofrece fuera del espacio académico: el contacto con el mundo profesional, el acceso a recursos y las experiencias internacionales, por ejemplo.

Los estudiantes de UADE Online tienen acceso a la biblioteca de la Universidad, a recursos para la búsqueda de pasantías y empleos en empresas nacionales e internacionales y a propuestas de formación internacional, como intercambios, seminarios globales y programas Learning by Traveling, que amplían la experiencia formativa más allá del entorno virtual.

El próximo paso puede comenzar hoy

No existe un único momento para empezar una carrera o volver a estudiar. Cada persona tiene sus propios tiempos, responsabilidades y objetivos. Lo importante es acceder a una propuesta académica que permita avanzar hacia esos objetivos.

Con una oferta académica diversa, formación práctica, acompañamiento personalizado y oportunidades de desarrollo profesional, UADE Online ofrece una experiencia formativa que se adapta a distintos objetivos y momentos de la vida.

Elegir dónde estudiar es también pensar en todo lo que esa experiencia puede aportar al futuro. Con UADE, esa decisión puede llevarte a descubrir más de lo que esperás. Conocé más sobre UADE Online.

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