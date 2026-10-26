Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 4:12 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 4:59 a. m. · 3 min de lectura

Durante años, una mujer creyó que ser comprensiva y evitar los conflictos era la mejor manera de conservar sus amistades. Sin embargo, cuando comenzó a establecer límites, descubri

Ser una persona comprensiva, flexible y dispuesta a adaptarse a los demás suele considerarse una cualidad positiva. Sin embargo, cuando esa actitud se convierte en una obligación permanente, las relaciones personales pueden desarrollar desequilibrios difíciles de reconocer.

Eso fue lo que descubrió una mujer que durante años se había enorgullecido de ser la amiga que nunca reclamaba, aceptaba los cambios de planes y evitaba cualquier discusión. Su comportamiento le había permitido construir un círculo social amplio, aunque con el tiempo comenzó a cuestionar la reciprocidad de esos vínculos.

La situación cambió cuando decidió expresar sus propias necesidades. En apenas seis meses, aproximadamente la mitad de sus amistades desapareció, sin discusiones importantes ni explicaciones. En un testimonio publicado por Bolde, la protagonista recordó: "Me adaptaba. Cedía. Me hacía pequeña para que otras personas pudieran sentirse cómodas".

Qué ocurrió cuando comenzó a poner límites en sus amistades

El primer cambio ocurrió cuando una amiga intentó modificar por tercera vez los planes para una cena. En lugar de aceptar automáticamente, decidió mantener su disponibilidad original. "En realidad, eso no me funciona. ¿Podemos mantener el horario original?", respondió. Su amiga aseguró que intentaría organizarse, pero finalmente canceló el encuentro.

Poco después, otra conocida reaccionó negativamente cuando le pidió que avisara si iba a llegar una hora tarde. Aquella solicitud fue interpretada como una actitud difícil. La protagonista comenzó entonces a reconocer una regla implícita en sus relaciones: debía estar disponible, no reclamar y adaptarse constantemente.

"No perdí amigos, perdí a los que solo les gustaba la versión de mí que no tenía necesidades". Foto: IA

"No hubo enfrentamientos, ni mensajes de enojo, ni un final claro", recordó sobre el distanciamiento posterior. Los encuentros semanales comenzaron a espaciarse hasta desaparecer. También dejó de recibir invitaciones y notó que las conversaciones grupales perdían actividad.

"Seguí esperando que alguien se diera cuenta. Que preguntara si algo andaba mal. Nadie lo hizo", confesó. Durante meses revisó su teléfono, sorprendida por el silencio de personas con las que había compartido cumpleaños, conversaciones íntimas y experiencias importantes.

Por qué dejar de complacer a los demás puede transformar las relaciones

La pérdida de aquellas amistades provocó tristeza, pero también una reflexión sobre el significado de los vínculos que había construido. "Me decía a mí misma que estaba siendo una buena amiga. Pero una buena amistad no debería sentirse como un segundo trabajo", señaló.

Con el tiempo, comprendió que su necesidad de complacer estaba relacionada con el temor a que los demás se alejaran si expresaba sus preferencias. Este comportamiento se relaciona con el concepto psicológico de autosilenciamiento, estudiado por la psicóloga Dana Crowley Jack, que describe la tendencia a ocultar sentimientos y necesidades para evitar conflictos y preservar las relaciones.

"Una buena amistad no debería sentirse como un segundo trabajo". Foto: IA

Sin embargo, no todas sus amistades desaparecieron. Una amiga permaneció cerca y aceptó sus nuevos límites sin cuestionarlos. "Pareces diferente últimamente. En el buen sentido", le comentó aquella mujer, según recordó la protagonista.

Esa reacción le permitió distinguir entre quienes valoraban su compañía y quienes únicamente apreciaban su disponibilidad incondicional. "Una amistad que solo funciona mientras permaneces callada no es realmente una amistad", reflexionó.

Finalmente, comprendió que establecer límites no necesariamente destruye las relaciones saludables, sino que puede revelar cuáles permiten expresar necesidades y preferencias sin temor al abandono. "Una amistad verdadera puede sobrevivir a un 'eso no me funciona'. Si no puede, siempre fue un intercambio", concluyó.