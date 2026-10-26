Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 4:24 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 4:59 a. m. · 3 min de lectura

La propiedad tiene un enorme potencial para la ganadería y las actividades recreativas. En algunos sitios, el campo de hoy 11. 764 hectáreas alcanza los 1. 540 metros de altura.

La noticia sacudió el mercado inmobiliario: un rancho de la región Big Bend, en el oeste de Texas, se había vendido por 46,5 millones de dólares en poco tiempo. Ocupa 29.071 acres (11.764,616 hectáreas) y es conocido por su diversa topografía que va desde los 1.230 hasta los 1.540 metros de altura, a lo largo de la carretera 118.

El experto en bienes raíces Eric O´Keefe afirmó que “los ranchos con precios razonables, especialmente los más grandes, atraen de inmediato la atención de los inversores astutos y con un precio aproximado de 1.600 dólares por acre, el Y Bar O cumplía con esos requisitos”.

La historia del rancho comienza en los años 60 cuando William Blake Dub Yarborough (1914-2006), ejecutivo de la industria petrolera en Midland, y su esposa Kay compraron los primeros 3.520 acres. Yarborough fue premiado como Ganadero Conservacionista del Año en 1965 por su trabajo en la región de Big Bend.

La familia continuó expandiendo la propiedad en 1962, 1966 y nuevamente en 2011 y 2012, utilizándolo tanto para la cría de ganado como para escapadas de caza, senderismo, observación de estrellas y paseos a caballo.

Del petróleo a la ganadería

William Blake Dub Yarborough estudió geología en la Universidad de Texas y luego trabajó para Humble Oil & Refining Co. Se casó con Kay en 1941, pero poco después, tras el ataque contra Pearl Harbor, tuvo que sumarse a la Marina. Volvió a su trabajo al terminar la Segunda Guerra Mundial.

En algunos lugares, el rancho supera los 1.500 metros de altura. Foto: Hall&Hall.

Después de iniciar una carrera independiente como geólogo, fue ejecutivo de King Ranch, empresa para la cual dirigió sus actividades petroleras desde Midland. En 2001,recibió el Premio Pionero de la Sociedad Geológica del Oeste de Texas.

Según la información de la agencia inmobiliaria Hall&Hall, que estuvo a cargo de la venta, el rancho Y Bar O combina una belleza natural excepcional, infraestructura de primera clase, ganadería productiva y un excelente potencial recreativo. Abarca desde las faldas de Calamity Creek hasta los impresionantes acantilados de Kokernot y Crossen Mesas, con vistas panorámicas de Elephant Mountain, Cathedral Mountain, Mount Ord, Cienega Mountain y Santiago Peak.

“Las onduladas colinas de pastizales en el norte se transforman en mesetas elevadas en el sur”, destaca la agencia. Agrega que “el terreno presenta una saludable mezcla de pastos nativos, robles, álamos, enebros, mezquites, yucas y otras hierbas, lo que brinda un pastoreo productivo”. El rancho tiene 21 potreros con unas 10 parcelas de trabajo.

En la región del Big Bend, en Texas, hay propiedades de alto valor. Foto: Hall&Hall.

En la sede principal, La Casa es una elegante vivienda de estuco con cuatro dormitorios, baños privados, calefacción por suelo radiante y una amplia terraza con vistas a Cathedral Mountain. La propiedad también incluye la casa del administrador, un barracón, una oficina, talleres, establos y una pista de rodeo.

Los alces, ciervos mulos, pumas, osos negros y aves de caza forman parte de la fauna silvestre que habita en la propiedad.

Según la agencia inmobiliaria este rancho "representa lo mejor de la región de Trans-Pecos y Big Bend porque su infraestructura ha sido cuidadosamente desarrollada y mantenida meticulosamente, lo que lo distingue incluso en una región conocida por sus ranchos de alta calidad".

La casa principal tiene cuatro habitaciones y espectaculares vistas a las montañas de la región. Foto: Hall&Hall.

"Con vistas panorámicas de algunos de los lugares más emblemáticos del oeste de Texas y una completa transmisión de derechos que incluye minerales, ganado y equipo, esta propiedad representa una oportunidad única para adquirir un rancho histórico listo para operar a un precio razonable", agrega Hall&Hall.