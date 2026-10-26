Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 4:24 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 4:59 a. m. · 3 min de lectura

Una reflexión sobre el amor que invita a valorar lo que una relación aporta.

"Dos o tres veces en mi vida descubrí el amor. Cada vez pareció resolverlo todo. Cada vez resolvió muchísimas cosas, pero no todo", escribió la reconocida poeta estadounidense Mary Oliver.

El amor suele llegar acompañado de una promesa silenciosa: la posibilidad de que todo sea distinto. Cuando aparece alguien que nos comprende, nos acompaña y nos hace sentir queridos, los problemas pueden parecer más pequeños y el futuro, más amable.

Pero esa sensación no dura para siempre. Las dificultades siguen existiendo, las inseguridades no desaparecen por arte de magia y ninguna relación puede responder a todas nuestras necesidades. Comprenderlo no significa renunciar al amor, sino dejar de exigirle algo imposible.

La poeta estadounidense Mary Oliver resumió esa contradicción en esta frase que combina ilusión, lucidez y gratitud.

La idea conserva su vigencia porque cuestiona una expectativa muy arraigada: creer que encontrar a la persona adecuada alcanza para sentirse completos. Oliver propone otra mirada, en la que el amor no necesita ser perfecto ni solucionar cada conflicto para tener un valor profundo. Su importancia también reside en todo lo que aporta mientras compartimos la vida con alguien.

Mary Oliver fue una de las poetas estadounidenses más reconocida de su generación.

La frase también invita a revisar cómo medimos el éxito de una relación. Si esperamos que elimine la soledad, cure las heridas del pasado o nos libere de la incertidumbre, es probable que terminemos decepcionados. En cambio, si reconocemos la compañía, el afecto y la posibilidad de crecer junto a otra persona, podemos valorar lo vivido sin exigirle que haya sido perfecto.

Quién fue Mary Oliver

Mary Oliver nació el 10 de septiembre de 1935 en Maple Heights, Ohio, Estados Unidos. Fue una de las poetas estadounidenses más reconocidas de su generación. Su obra encontró inspiración en la naturaleza, los animales, los paisajes y las escenas cotidianas, a partir de las cuales exploró preguntas sobre la existencia, la muerte, el asombro y los vínculos humanos.

Mary Oliver reads from A Thousand Mornings

A lo largo de su carrera publicó numerosos libros de poesía y recibió importantes distinciones. En 1984 ganó el Premio Pulitzer de Poesía por American Primitive y en 1992 obtuvo el National Book Award por New and Selected Poems. Su escritura se destacó por un lenguaje accesible, capaz de expresar ideas profundas a partir de imágenes sencillas del mundo natural.

Una figura central en su vida fue Molly Malone Cook, fotógrafa a quien conoció en la década de 1950 y con quien compartió más de cuatro décadas. Ambas vivieron durante muchos años en Provincetown, Massachusetts. Cook también fue su representante literaria y ocupó un lugar importante en la vida personal y creativa de la poeta.

Cook murió de cáncer en 2005. Tres años después, Oliver publicó Red Bird, el libro que incluye el poema Sometimes, del que sale la frase sobre el amor. La experiencia de una relación extensa y la pérdida de su compañera ayudan a comprender la profundidad de esa reflexión, aunque no permiten reducir el poema a un episodio biográfico. Oliver murió en 2019, a los 83 años.

Selected Essays, de Mary Oliver.

Su frase tiene una fuerza particular porque no presenta el amor como una solución mágica ni como una promesa incumplida. Reconoce sus límites sin restarle valor.

Tal vez esa sea la enseñanza que mantiene vigente su pensamiento: una relación puede dejar problemas sin resolver y, aun así, haber transformado nuestra vida. No hace falta que el amor lo arregle todo para que haya valido la pena.