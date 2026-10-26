Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 2:46 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 3:58 a. m. · 4 min de lectura

Desde 2025, es imprescindible este tipo de documentación para abordar un vuelo dentro de Estados Unidos. La legislación fue aprobada luego de los atentados de 2001 para mejorar la

En 2005, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley REAL ID para mejorar los estándares de seguridad de las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por los estados. Desde 2025, la norma ganó protagonismo porque la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) solo acepta documentos que cumplan sus exigencias a quienes desean abordar vuelos de cabotaje.

La información oficial dice que esa ley y sus reglamentos de aplicación establecen “estándares mínimos de seguridad para la emisión y producción de licencias y prohíben a las agencias federales aceptar, para ciertos fines oficiales, licencias de conducir y tarjetas de identificación que no cumplan con los requisitos, tanto físicas como digitales (licencias de conducir móviles o mDL)”.

También aclara que solo los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros con residencia legal en el país (portadores de Green Card) pueden obtener una licencia o una tarjeta de documentación expedidas según los requisitos REAL ID.

Los residentes de California, Florida, Nueva York y Texas deben realizar diversos trámites para obtener documentos según la ley REAL ID.

California

La licencia de conducir REAL ID, en California, se distingue por el oso dorado ubicado en la parte superior derecha. Foto: California DMV.

El trámite se realiza ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) . Este exige la siguiente documentación para acreditar la identidad:

Un documento de identidad, como pasaporte estadounidense en vigor, certificado de nacimiento original o certificado, tarjeta de residente permanente (Green Card), pasaporte extranjero, con la visa correspondiente.

Dos documentos que acrediten la residencia en el estado que deben mostrar el nombre y la dirección que se utilizarán en la solicitud. Por ejemplo, facturas de servicios, extractos bancarios o contratos de alquiler.

Número de Seguro Social (SSN).

El procedimiento comienza con una solicitud en línea y la carga de los documentos. Después, el solicitante debe acudir a una oficina del DMV con los documentos originales y el código de confirmación.

Florida

En Florida, la licencia lleva una estrella dorada en el ángulo superior derecho. Foto: flhsmv.gov.

En el estado, el organismo responsable de la licencia de conducir y de la tarjeta de identificación es el Florida Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) . Los solicitantes deben presentar:

Un documento de identificación: certificado de nacimiento, pasaporte estadounidense en vigor, tarjeta de residencia permanente (Green Card) en vigor, entre otros.

Número de Seguro Social (SSN).

Dos documentos que acrediten la dirección en Florida.

Nueva York

El Departamento de Vehículos Motorizados (NY DMV) es el encargado del trámite. Para demostrar la identidad del solicitante exige:

Certificado de nacimiento o pasaporte estadounidense en vigor.

Tarjeta de residencia permanente (Green Card) en vigor.

Número de Seguro Social (SSN).

Dos documentos que acrediten la residencia en el estado.

En el caso de Nueva York, el gobierno también ofrece la Enhanced ID o identificación mejorada que cumple con los requisitos REAL ID y permite ciertos cruces fronterizos terrestres o marítimos, aunque no reemplaza al pasaporte para vuelos internacionales.

Texas

También en Texas, la licencia REAL ID se distingue por la estrella dorada. Foto: Department of Public Safety.

El trámite está a cargo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS). Para acreditar la identidad acepta:

Acta de nacimiento original o copia certificada o pasaporte estadounidense en vigor.

Número de Seguro Social (SSN).

Documentación que permita acreditar el domicilio en Texas.

Tarjeta de residencia permanente (Green Card) en vigor.

El DPS dispone de una herramienta oficial que genera una lista personalizada de los documentos necesarios. La solicitud inicial se realiza en una oficina del DPS.

¿Qué ocurre si no tengo documentación REAL ID?

En los aeropuertos, en caso de contar con un documento que no cumpla con los estándares REAL ID, es posible utilizar el sistema ConfirmID, que implica el pago de $45 y un proceso de verificación que puede demorar media hora.

En los aeropuertos, la TSA acepta el pasaporte libreta o tarjeta como opción a un documento REAL ID. Foto: Archivo.

La TSA también acepta como documentos alternativos el pasaporte estadounidense, en cualquiera de sus formatos, las Tarjetas de Viajero Confiable de DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST), las identificaciones militares del Departamento de Defensa, la Green Card y los pasaportes extranjeros en vigor.

Además de no poder realizar vuelos comerciales, las personas que carezcan de documentación REAL ID tampoco podrán ingresar a edificios del gobierno federal, instalaciones militares o plantas nucleares.