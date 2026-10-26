Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 3:00 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 3:58 a. m. · 3 min de lectura

Empleados de las empresas contratadas revelaron los secretos de la tarea. Cómo se limpian los gigantescos aparatos de iluminación y las extensas alfombras.

El Palacio Real es uno de los lugares más emblemáticos de Madrid. Este edificio, gestionado por Patrimonio Nacional, es uno de los elegidos por los reyes Felipe y Letizia para celebrar actos importantes. Desde recepciones o cenas de gala, los monarcas reciben allí a invitados, quienes tienen la oportunidad de pasear por salas repletas de elementos valiosos.

Además, el sitio tiene mucho valor histórico y puede ser visitado por los ciudadanos. Por todo, el personal responsable hace todo lo posible para que siempre esté impecable.

En relación con esto, algunos trabajadores de las empresas a cargo de la limpieza de las majestuosas lámparas y de las amplias alfombras revelaron cómo es su tarea.

Una máquina potente y piscinas para contener el agua: así se limpian las lámparas

Para las tareas de mantenimiento de los objetos, las autoridades del Palacio Real contratan a distintas compañías.

En junio de 2026, Cleaner Lamp, la empresa contratada para limpiar las lámparas, explicó, en un video, la manera en la que lleva a cabo el trabajo.

La limpieza de lámparas del Palacio Real de Madrid

Desde el propio palacio, Juan Ramón Mendoza, uno de sus empleados, detalló: "Ponemos un sistema de piscinas con trípodes. Consiste en limpiar la corona con una máquina pulverizadora, arrastrar toda la suciedad, sobre todo del cristal, del bronce, y luego secarla, absorber todo el líquido que haya caído".

Mendoza agregó que no se necesita un líquido potente, pues la presión de la máquina es suficiente para remover la mugre.

"El producto con el que se limpia es neutro, un detergente muy suave. Al tener mucha presión, la máquina lo que hace es arrastrar sobre todo la suciedad. No daña el bronce, no lo pule, no raya ni nada", explicó.

La lámpara de la Cámara de Gasparini, una de las más lindas del Palacio Real. Foto: Wikipedia (CC BY 2.0)

También contó que el proceso varía según el material de la lámpara. "Si es de cristal, hay que desmontar algunas piezas, sobre todo los remates, para que no se acumule ahí el agua. Y las de bronce, por ejemplo, es prácticamente estirarla toda y luego secarla muy bien", diferenció el trabajador, quien también reveló que en el palacio se limpian unas 240 lámparas.

Veinte personas y seis meses de trabajo: la limpieza de las alfombras

Acerca de las tareas de limpieza del palacio también se conoce gracias a Javier, responsable de la empresa a cargo del mantenimiento de las alfombras, quien dio su testimonio para el programa España Directo.

Con la llegada de la primavera, los casi 3500 metros cuadrados de alfombras son retirados. Para ello es necesario un equipo de 20 personas, el cual tarda aproximadamente una semana en sacar la totalidad de los elementos, pues estos pueden llegar a pesar hasta alrededor de 700 kilos.

El Palacio de Madrid tiene casi 3500 metros cuadrados de alfombra. Foto: Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Javier explica que las alfombras están formadas por piezas, por lo que, al momento de quitarlas, primero las desarman. La tarea más forzosa llega al momento de llevarlas fuera del palacio, debido al peso de estas: "Nos vemos obligados a retirarlas doblándolas y enrollándolas. Es importante que (al enrollarlas) todos vayan a la vez mirando a izquierda y derecha, para que ninguno se adelante".

Tras ello, vuelve a colocar los muebles, pero esta vez sobre el suelo. "Hay que centrar bien la mesa con la lámpara y con los dibujos del suelo. Luego se colocan las sillas", detalló Javier, haciendo referencia al comedor.

Las alfombras son limpiadas y, de ser necesario, restauradas, en un proceso que se extiende por alrededor de seis meses. Luego, son colocadas de nuevo en el palacio.

Video

El proceso de limpieza de las alfombras del Palacio Real de Madrid