Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 3:10 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 3:58 a. m. · 1 min de lectura

Estados Unidos y su vecino del norte están cerca de cerrar un pacto comercial, según el líder estadounidense, en medio de tensiones arancelarias. El conflicto comercial ha generado

Estados Unidos y Canadá alcanzarán "muy pronto" un acuerdo comercial, declaró el presidente Donald Trump el domingo en un mitin, poco más de una semana antes de las elecciones de medio mandato.

Las tensiones entre los dos vecinos norteamericanos han estado tensas desde el colapso de las negociaciones comerciales en agosto, cuando Trump impuso nuevos aranceles.

"Eso lo tendremos resuelto bastante pronto. En este momento están dispuestos a darnos cualquier cosa", declaró Trump sobre un posible acuerdo durante un mitin en Port Huron, una localidad del estado de Michigan en la frontera con Canadá, una zona golpeada por la guerra comercial.

Trump defendió nuevamente sus aranceles contra Canadá y acusó al país vecino de "estafar a Estados Unidos durante años".

Los aranceles impuestos tras el colapso de las discusiones en agosto impactan bienes por un valor de 20.000 millones de dólares.

En respuesta, Canadá impuso gravámenes sobre productos estadounidenses por un valor similar, lo que llevó a Trump a tomar represalias con otra ronda de aranceles de hasta 50% sobre algunos bienes.

La Casa Blanca eliminó algunos el viernes en respuesta a la petición de la senadora Susan Collins, del estado fronterizo de Maine, el cual ha sido golpeado por la guerra comercial.

Collins enfrenta una dura campaña para su reelección en los comicios del 3 de noviembre.

Desde el inicio de su segundo período, Trump ha trastornado el orden comercial mundial con la imposición de aranceles sobre países amigos y rivales.