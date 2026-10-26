Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 1:44 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 2:58 a. m. · 3 min de lectura

Trabajar mientras respondes mensajes o haces otra tarea parece exigir que el cerebro reparta su atención entre varias actividades. Pero la práctica puede hacer que algunas de ellas

Responder un mensaje mientras se participa de una reunión, cocinar mientras se habla por teléfono o conducir mientras se mantiene una conversación son situaciones habituales en las que una persona intenta atender más de una actividad al mismo tiempo. La capacidad de hacerlo suele asociarse con rapidez mental y eficiencia.

Sin embargo, no todas las tareas exigen el mismo nivel de atención. Algunas pueden realizarse casi de manera automática después de mucha práctica, mientras que otras requieren que el cerebro analice información nueva y tome decisiones en cada momento.

La neurociencia lleva años intentando entender qué ocurre cuando dos actividades coinciden y por qué algunas combinaciones resultan más fáciles que otras. Investigaciones recientes encontraron que la experiencia puede modificar la forma en que el cerebro distribuye los recursos necesarios para realizar determinadas tareas.

El cerebro puede cambiar la forma en que procesa una tarea

Un estudio realizado por investigadores de Georgetown University y publicado en 2026 analizó qué sucede cuando una habilidad se practica de manera intensiva. Los participantes aprendieron a clasificar imágenes de automóviles según diferencias muy sutiles y realizaron más de 30.000 pruebas durante un período de entre cinco y diez semanas. Los investigadores utilizaron resonancia magnética funcional y electroencefalografía para observar la actividad cerebral antes y después del entrenamiento.

Participar de una conversación y al mismo tiempo responder mensajes en el teléfono celular. Un hábito para muchos.

Al comienzo, la tarea dependía principalmente de la corteza prefrontal, una región relacionada con funciones ejecutivas como la atención y la toma de decisiones. Después del entrenamiento, la clasificación comenzó a apoyarse en la corteza temporal, vinculada con la memoria y el reconocimiento de objetos. De esta manera, la información de la tarea aprendida podía seguir un circuito que ya no dependía tanto de la corteza prefrontal.

Los investigadores observaron además que cuanto más automatizada quedaba la tarea y menos recursos requería de la corteza prefrontal, mejor podían los participantes realizar otra actividad al mismo tiempo. El hallazgo sugiere que la práctica no solo mejora una habilidad: también puede modificar los circuitos cerebrales que intervienen en ella y liberar recursos para otra tarea.

Qué ocurre cuando el cerebro tiene que hacer dos tareas

Otro estudio publicado recientemente en la revista Neuron observó este proceso con un nivel de detalle todavía mayor. Investigadores de la Universidad China de Hong Kong y la City University of Hong Kong entrenaron ratones para realizar de manera simultánea una tarea motora y otra relacionada con la respuesta a señales auditivas. Mediante técnicas de registro de actividad neuronal, pudieron seguir el comportamiento de neuronas individuales durante el aprendizaje.

Una persona puede llegar a realizar dos actividades de manera más fluida después de practicarlas durante mucho tiempo. Foto: iStockPhotos

Al principio, las dos actividades compartían parte de las neuronas y competían por recursos, lo que generaba interferencias. Con el entrenamiento, el cerebro comenzó a incorporar neuronas más especializadas para cada tarea y las representaciones neuronales de ambas actividades se fueron separando. Esa reorganización permitió reducir la interferencia y mejorar el desempeño en la doble tarea.

El resultado ayuda a explicar por qué una persona puede llegar a realizar dos actividades de manera más fluida después de practicarlas durante mucho tiempo. No significa que el cerebro tenga una capacidad ilimitada para hacer varias cosas a la vez ni que quienes lo consiguen sean más inteligentes. En estos estudios, la diferencia está relacionada con cómo se distribuyen y reorganizan los recursos neuronales a medida que una tarea se aprende y se vuelve más automática.