Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 1:50 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 2:58 a. m. · 3 min de lectura

Con una rutina sencilla es posible recuperar el brillo y evitar manchas y malos olores.

La bacha es uno de los elementos de la cocina que más uso recibe a lo largo del día. Por eso, no alcanza con enjuagarlo después de cada comida. Con el paso de las horas pueden quedar restos de grasa, alimentos y jabón que terminan opacando la superficie.

El agua también deja su huella. Cuando las gotas se secan sobre el acero, los minerales que contiene pueden formar pequeñas manchas que hacen que el fregadero pierda brillo.

La buena noticia es que recuperar su aspecto no requiere una tarea complicada. Con algunos cuidados es posible dejarlo limpio y brillante.

El paso a paso para recuperar el brillo

La limpieza de la bacha debe comenzar por eliminar la suciedad y la grasa. Después se puede tratar el acero con productos aptos para esta superficie y terminar con un buen secado.

No alcanza con lavar los platos.

Estos son los pasos a seguir:

1 - Vaciar la bacha. Retirar platos, cubiertos, restos de comida y cualquier objeto que haya quedado dentro. Luego se debe enjuagar con agua tibia para eliminar la suciedad suelta.

2 - Limpiar con detergente. Aplicar detergente para platos sobre toda la superficie y frotar con una esponja que no raye. Hay que prestar atención a las zonas donde suelen quedar restos de comida y grasa.

3 - Enjuagar bien. Una vez retirada la suciedad, pasar agua tibia por todo el fregadero hasta eliminar los restos de detergente.

4 - Usar bicarbonato. Para manchas o suciedad adherida se puede preparar una pasta con bicarbonato y unas gotas de agua. Se aplica sobre la zona y se frota con suavidad con una esponja blanda.

5 - Tratar las marcas de agua. El vinagre blanco puede ayudar a tratar las manchas producidas por los minerales del agua. Se aplica sobre la superficie y luego se enjuaga bien.

6 - Limpiar las zonas pequeñas. El borde del desagüe, las uniones y el área alrededor de la canilla pueden acumular restos. Un cepillo pequeño de cerdas suaves permite llegar a esos lugares sin dañar el acero.

7 - Secar por completo. Este paso es clave para evitar nuevas marcas. Después del enjuague hay que pasar un paño de microfibra o papel absorbente por toda la superficie.

8 - Dar brillo. Si se busca un acabado más pulido, puede utilizarse un producto específico para acero inoxidable, siempre que indique que es apto para esta superficie.

También es importante evitar elementos abrasivos. La lana de acero, los estropajos ásperos y algunos limpiadores fuertes pueden dejar rayones o dañar el acabado. También conviene evitar productos con lavandina.

El vinagre y el bicarbonato, aliados en la limpieza.

Para mantenerlo limpio, no hace falta repetir una limpieza profunda todos los días. Enjuagar el fregadero después de usarlo y secarlo ayuda a prevenir manchas, restos y olores. Una limpieza más completa puede hacerse una vez por semana.

Lo cierto es que una rutina corta al terminar de usar el fregadero puede ahorrar trabajo después. Retirar los residuos y mantener la superficie seca lleva pocos minutos.

Con estos cuidados, el acero inoxidable puede recuperar su brillo y conservar un aspecto limpio sin recurrir a métodos agresivos que puedan deteriorar la superficie.