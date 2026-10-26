Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 2:04 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 2:58 a. m. · 2 min de lectura

Opciones de distintos orígenes asociadas con significados vinculados a la tranquilidad y la armonía.

Elegir un nombre puede estar relacionado con el significado que se busca transmitir desde los primeros años de vida. Algunas opciones remiten a valores, sentimientos o cualidades que forman parte de distintas culturas.

La idea de paz aparece en nombres de diferentes lenguas y tradiciones. En algunos casos, el significado se refiere de manera directa a la tranquilidad, mientras que en otros está relacionado con el descanso, la unión o la armonía.

Las alternativas también varían en cuanto a su historia y procedencia. Hay nombres de origen latino, griego, hebreo, germánico y otros vinculados con tradiciones árabes, sánscritas y semíticas.

10 nombres de bebé relacionados con la paz y la tranquilidad

1. Serena: es un nombre de origen latino cuyo significado se relaciona con “serena”, “calmada” o “pacífica”. Se lo vincula con la tranquilidad y una naturaleza apacible.

Al nombre Serena se lo vincula con una naturaleza apacible. Foto: Shutterstock.

2. Milan: es un nombre masculino de origen indio y raíces sánscritas asociado con “unión”, “encuentro” o “reunión”. Su significado remite a la armonía y a la idea de estar juntos.

3. Irene: proviene de la palabra griega eirēnē, que significa “paz”. Es un nombre utilizado durante siglos en distintas partes de Europa y está relacionado con la armonía y la tranquilidad.

4. Pax: este nombre breve de origen latino significa “paz”. También fue el nombre de la personificación romana de la paz, por lo que tiene una asociación histórica con la armonía y la tranquilidad.

5. Amani: es un nombre utilizado en las culturas árabe y suajili. En su uso en suajili está asociado con “paz” y se relaciona con la armonía y la buena voluntad.

6. Noah: es un nombre de origen hebreo tradicionalmente asociado con “descanso” y “consuelo”. Su significado está relacionado con la tranquilidad y la sensación de alivio.

7. Prisha: es un nombre femenino moderno de la India que suele asociarse con significados como “amada” o “regalo de Dios”. Se lo vincula con el afecto, la calidez y la calma emocional.

8. Galene: es un nombre de origen griego asociado con la calma y la tranquilidad, en particular con la serenidad del mar. Es una opción poco frecuente relacionada con la imagen de aguas tranquilas.

9. Frida: de origen germánico, sus elementos están relacionados con la “paz”. Su significado también puede asociarse con la armonía y la protección.

10. Salem: vinculado con la paz y la plenitud, con raíces vinculadas a las lenguas semíticas. Se utiliza tanto como nombre de persona como de lugar y transmite una idea de calma y armonía.