Empezó este lunes en Madrid el juicio al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales por el beso forzado a la jugadora Jennifer Hermoso en medio de los festejos por el Mundial que ganó España en 2023.

Rubiales enfrenta a dos años y seis meses de cárcel por un delito de coacciones y otro de agresión sexual.

“Sentí que estaba fuera de contexto totalmente, y ahí sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre, no debe ocurrir en ningún ámbito social ni laboral“, declaró Hermosov ante la fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez.

“Como mujer sí me sentí poco respetada. Mancharon uno de los días más felices de mi vida, y para mí es muy importante decir que en ningún momento busqué ese acto, ni mucho menos me lo esperé“, agregó.

El juicio, que comenzó este lunes, tendrá dos semanas de duración y contará con los testimonios de otras jugadoras de la Selección de España y de las hijas de Rubiales.

La cronología del escándalo de Luis Rubiales y Jennifer Hermoso

“En agosto de 2023, España derrotó 1-0 a Inglaterra en la final del Mundial disputado en Australia y se consagró campeón por primera vez.

Durante los festejos, todas las jugadoras recibieron una medalla y una felicitación por parte de Rubiales. Sin embargo, cuando el exdirigente se encontró con Hermoso, conversaron por unos segundos hasta que él le dio un beso.

El beso que le dio Luis Rubiales a Jennifer Hermoso (Foto: Captura Video)

“Tocaba el pasillo de saludar a las autoridades. Saludé a la Reina, a la hija, y lo siguiente fue encontrarme con Luis Rubiales. Nos abrazamos, le dije: ‘La que hemos liado’. Y fue cuando él pegó el brinco y me dijo: ‘Hemos ganado este Mundial gracias a ti’. Lo siguiente fueron sus manos en mis orejas y lo siguiente el beso», recordó Hermoso.