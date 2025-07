Una mujer pide restricción de acercamiento con la familia de su ex. Afirmó que el abuelo de su anterior pareja “hostiga” a su hija en la escuela y que la niña está asustada. “Estamos con miedo, dejamos de hacer cosas habituales”, señaló Micaela Cuta.

El conflicto de la mujer con su expareja se remonta a 2016. Micaela denunció a Brian Carra por el supuesto abuso de su hijo mayor y luego el hombre incendió la casa donde vivían con ellos adentro. Por el hecho, el exmilitar estuvo detenido cinco años. Ahora pretendió la revinculación con los tres menores, pero una de las niñas también denunció abuso.

Situaciones peligrosas.

Micaela está preocupada por la revinculación de los niños con su ex, que ya es imposible según dijeron fuentes judiciales, pero también se encendieron las alarmas con la familia paterna. En diálogo con LA ARENA, la mujer contó varias situaciones que le vienen pasando hace un mes. Relató que sus hijas fueron a una despensa y volvieron a la casa asustadas porque las seguía un chico. “Luego de eso, estaba volviendo de la casa de una familiar y un hombre en moto, con el casco puesto, dobló en contramano, paró y me dijo que me iban a matar, que me dejara de joder. No me quería robar”, aclaró.

También se mostró en alerta porque una de las niñas no quiere ir a la escuela. “El abuelo paterno se asoma por el patio de la escuela, la llama, le toma fotografías. Si bien no hace nada, ella está muy asustada, tiene miedo que la lleve con Brian. Los directivos me dijeron que no podían hacer nada porque mis hijos no tienen una medida de restricción con él, solo con el padre. Para mí es hostigamiento”, apuntó.

“Estamos con miedo, dejamos de hacer cosas habituales. Yo cerré mis redes sociales porque Brian le pide a otras personas que le pasen fotos de mis hijos”, alertó. “Quiero una restricción con toda la familia paterna. Antes mis hijos estaban muy tranquilos y ahora están pasando situaciones que los pone en peligro. Si nos pasa algo, hago responsable a la familia de él”, completó Micaela.

