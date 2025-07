La violencia adolescente sigue siendo una preocupación creciente para las autoridades educativas. En las últimas semanas, se han registrado varios incidentes de enfrentamientos a golpes entre jóvenes en las afueras de una institución educativa, específicamente a la salida de unas jornadas realizadas en un club de General Pico ubicado en la Avenida San Martín. Estos enfrentamientos no solo se han limitado al ámbito escolar, sino que también están alcanzando los espacios extracurriculares, lo que pone en evidencia un problema social más amplio.

De acuerdo con los videos que llegaron a nuestra redacción, en los cuales se observa a docentes intentando separar a los jóvenes involucrados en las peleas, es evidente que la situación está alcanzando niveles preocupantes. En muchos de estos casos, los enfrentamientos son tan intensos que resulta muy difícil separar a los involucrados. Y aunque los docentes intentan mediar, la agresividad de los adolescentes complica las intervenciones.

Lo alarmante es que no solo se ha registrado violencia entre los adolescentes, sino también entre adultos, lo que amplifica el alcance de este fenómeno. En este contexto, no solo las autoridades educativas, sino también la sociedad en su conjunto, deben replantearse las formas de abordar estos problemas. El hecho de que los conflictos se resuelvan a golpes no es más que un reflejo de la violencia que permea en muchos aspectos de la vida cotidiana.

A pesar de que existen protocolos establecidos para manejar este tipo de situaciones, muchos docentes señalan que son procedimientos complejos y poco efectivos en la práctica. La intervención de las autoridades suele ser limitada, en especial cuando se trata de adolescentes. Muchas veces, se argumenta que se trata de menores y, en lugar de abordar el problema de forma directa, se tiende a «ocultar» los conflictos, lo que solo agrava la situación. Es crucial que las autoridades comprendan que esconder los problemas no los resuelve; al contrario, solo contribuye a perpetuar el ciclo de violencia.

Como expertos en el ámbito educativo lo señalan, el aumento de la violencia entre los jóvenes no puede ser ignorado, ni mucho menos minimizado. La sociedad y las instituciones deben actuar con responsabilidad para prevenir que esta situación continúe. Es urgente que los protocolos de intervención se simplifiquen y se adapten a la realidad actual de los adolescentes. Los docentes en el frente de las aulas son los que están más cerca de los jóvenes, y su trabajo es clave en la resolución de estos conflictos. Sin embargo, se sienten impotentes ante la falta de respuestas efectivas por parte de los representantes legales y autoridades competentes.

Es necesario un cambio en el enfoque de la violencia adolescente. Los protocolos deben ser más claros y efectivos, y las autoridades deben trabajar en conjunto con las instituciones educativas para encontrar soluciones concretas. Solo así podremos comenzar a resolver este grave problema que afecta tanto a las escuelas como a la sociedad en general.

enbocadetodoshd.