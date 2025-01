Las cámaras de seguridad muestran la huida del agresor, que poco después terminó detenido.

Una joven de 25 años fue asesinada por su novio en un hotel alojamiento de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. La chica fue encontrada por el personal del establecimiento. El agresor escapó, pero poco después fue detenido.

El brutal femicidio ocurrió este lunes por la tarde en el hotel alojamiento Satélite, ubicado en la calle Cosquín al 1800. Las cámaras de seguridad muestran como la pareja llegó al lugar, pero horas más tarde lo enfocan solo a el hombre huyendo.

En las imágenes se puede observar a Micaela Concha Soto y a Enzo Daniel Chamorro en la puerta del establecimiento, pagando en la ventanilla cerca de las 14:30. Se les asignó la habitación 17 y ambos ingresaron. Sin embargo, las filmaciones siguientes ya no vuelven a mostrar a la chica.

Pasadas las 17:30, Chamorro se acercó a la recepción y dijo que tenía que sacar algo de su auto, el cual no se encontraba en el lugar. Como el personal no le abrió la puerta, comenzó a correr y terminó escapando del hotel, saltando un portón lateral.

Así fue el momento en el que la pareja ingresó al hotel. (Foto: captura de video TN)

Esta situación alertó a los empleados que enseguida se acercaron a la habitación y al ingresar encontraron a Micaela muerta en el baño. La víctima estaba recostada en el inodoro con una herida en el cuello y sin signos vitales.

Rápidamente llamaron a la Policía que minutos después llegó al lugar y comenzó a realizar las tareas correspondientes. En el cuarto encontraron la tarjeta SUBE de la chica con la que pudieron identificarla.

También lograron identificar al agresor gracias a las cámaras de seguridad del hotel. Con estos datos ordenaron un allanamiento de urgencia en un domicilio ubicado en Villa Fiorito. Sin embargo, no lograron dar con el acusado, aunque se encontraron prendas con manchas de sangre.

El acusado fue detenido tras huir del hotel. (Foto: Ministerio de Seguridad bonaerense)

Poco después, los investigadores lograron determinar que Chamorro se ocultaba en la zona del centro de Lomas de Zamora. De esta manera lograron hallarlo en la intersección de las calles Pereyra Lucena y Estrada y lo detuvieron.

La joven asesinada era madre de una nena de cinco años y fue despedida en redes con conmovedores mensajes: “vos no te merecías esto, negra hermosa, me parte el alma lo buena y dulce que eras. Descansá en paz, hermosa, cuidá tu hija desde el cielo”, “Dios te tenga en la gloria, hermosa. No hay palabras de consuelo para este momento, Dios y la justicia se encarguen del que lo hizo”, fueron algunos de los posteos que le dedicaron.

En el caso trabajó el personal de la DDI de Lomas de Zamora y de la Comisaría de Budge. El agresor quedó imputado por “homicidio agravado por el vínculo”, a disposición de la UFI 17 de Lomas de Zamora.