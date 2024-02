Los integrantes del Centro Veteranos de Guerra La Pampa, Rolando Contreras y Carlos Calmels se reunieron hoy por la mañana con el intendente Luciano di Nápoli, quien les comunicó la iniciativa de instalar en el Parque Caídos de Malvinas una réplica del Crucero ARA General Belgrano, para que jueguen las y los más pequeños.

Luego del encuentro con el jefe comunal, Contreras dijo: «fue muy positiva la reunión, muy agradable y creo que es algo muy lindo lo que se quiere hacer, para la memoria de los Caídos en Malvinas, la memoria de Malvinas y que se represente el Crucero Belgrano como un juego donde los chicos van a poder divertirse y a su vez conocer un poco la historia».

El municipio planea inaugurar el parque ya remodelado el próximo 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, «que se inaugure en esta fecha que se aproxima, la cual es muy sensible para todos los veteranos de guerra, creo que el intendente ha estado muy bien. Que la sociedad no se inquiete por el cerramiento del parque, porque es para nosotros y espero que para toda la sociedad algo muy positivo».

«Desde la infancia».

Calmels destacó a su vez, la importancia de empezar a malvinizar desde la primera infancia, «es una de las formas de llegar a los más chicos. Así como lo vemos en la sede, en el museo, ellos se interesan mucho por el tema de Malvinas. Ahora estar jugando sobre algo que es historia, que sus abuelos, sus tíos o sus vecinos estuvieron en ese Crucero despierta mucha inquietud para ellos. Además, los chicos lo toman muy bien».

Asimismo, recordó que «de La Pampa fueron 34 soldados en el Crucero General Belgrano, y volvieron 30, así que tiene más valor esta iniciativa, por los cuatro que quedaron en el Crucero Belgrano el 2 de mayo».

Ante un gobierno nacional en el que el presidente reivindica la figura de Margaret Thatcher, y la vicepresidenta designó a Nicolás Kasanzew, como titular de la Dirección Gesta de Malvinas del Senado de la Nación, cobra mayor importancia una iniciativa como esta que permite conocer la historia desde la primera infancia.

«Es importante justamente que haya espacios para contarle a toda la sociedad y por ahí a los más chicos lo que pasó verdaderamente. Nosotros los veteranos de guerra siempre pensamos en Malvinizar, quizás nosotros no tuvimos ninguna influencia en las decisiones que tomaron en ese momento todas las personalidades que hubo. Nosotros fuimos a defender nuestra bandera, nuestra patria y es lo que nos interesa que hoy se recuerde, a los que quedaron», dijo Contreras.

Y agregó que «las decisiones de los gobiernos y de toda la gente que opera en contra de la malvinización, nosotros no le prestamos atención y no nos interesa para nada. Creo que es nefasto hacer algo contra una causa tan noble como la que es Malvinas, porque Malvinas es una parte de nuestra patria y no nos tenemos que olvidar de eso. Las Malvinas son la Argentina y tenemos que seguirlas defendiendo de alguna manera, y todo aquel que va en contra de eso, para nosotros es alguien que no es realmente patriota».

«Da mucha bronca».

Finalmente, Calmels opinó que una reivindicación como la que el presidente Milei ha hecho en diferentes ocaciones, de la figura de Margaret Thatcher, «da mucha bronca, mucha impotencia, porque es una parte muy dura. Podríamos haber sido nosotros, porque Rolando estuvo en marina, yo estuve en Puerto Argentino, o sea, podría haber sido yo uno de los caídos del Crucero General Belgrano tranquilamente. Que alguien la reivindique tan livianamente duele, duele mucho. Por ahí uno no quiere expresarlo, no quiere meterse en política, pero ese torbellino en el estómago te pasa y es muy feo», concluyó.

Parque.

El proyecto del municipio pretende realizar algunas obras en el parque, algo en lo que ya se comenzó a trabajar el fin de semana pasado, y cambiará absolutamente la fisonomía del lugar. Será un paseo donde los chicos podrán no solamente jugar, sino también empezar a conocer la historia del Crucero ARA General Belgrano y lo que pasó en la Guerra del Atlántico Sur.

El intendente, Luciano Di Nápoli, adelantó que en el marco de un nuevo aniversario de la finalización de la guerra de Malvinas, se prevé inaugurar el próximo 2 de abril el parque temático. «Lo que se ubicará será una réplica del Crucero ARA General Belgrano (irá sobre una base de hormigón) pero con juegos para niños… Entendemos que es una oferta lúdica de primera calidad en todo sentido. Además contará con toboganes, sogas, escaleras y muchas otras cosas para que los más pequeños puedan interactuar mientras conocen la historia», contó.

Sostuvo además que la idea es trabajar «con los héroes de Malvinas y pensamos que esto va a ser importante para todos. Nuestro pensamiento, que ellos comparten, es la de malvinizar educando».

Sobre la historia del ARA General Belgrano se conoce bastante, porque fueron varios los pampeanos que iban a bordo del Crucero que fue atacado el 2 de mayo de 1982. Recibió el impacto de dos torpedos del submarino británico HMS Conqueror, y perdieron la vida 323 de sus 1093 ocupantes.