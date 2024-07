La Pampa no judicializará la ley que repuso el impuesto a las Ganancias a trabajadores y trabajadoras. Profesionales de la Salud de la provincia presentarán una medida cautelar.

El Gobierno de La Pampa no judicializará la reposición del Impuesto a las Ganancias que aprobó el Congreso, a pesar de que el gobernador Sergio Ziliotto lo rechaza. Hay al menos dos gobernadores patagónicos que analizan acudir a la Justicia exigiendo que se dé marcha atrás con la normativa. Entre sus principales argumentos figura que ese pasaje del proyecto oficialista no fue aprobado en particular por el Senado, por lo que carecería de validez.

Los que sí ya han manifestado intenciones de judicializar el tema son los profesionales de la Salud de La Pampa, quienes ya están juntando firmas en ese sentido.

Según informó Ámbito «en La Pampa descartaron dirimir la compulsa frente a un magistrado, pero advirtieron que diversos gremios afectados ya tomaron la iniciativa. Un caso emblemático y sensible por igual es el de los médicos. Muchos de ellos evalúan renunciar a las guardias para no pasarse del piso de Ganancias, evitando así tener que pagar el impuesto. Esto impactaría y agregaría presión a los sistemas de salud provinciales».

La reversión de ganancias obliga a tributar a empleados con un sueldo bruto de $1.800.000 (en el caso que sean solteros) y $2.300.000 si están casados. A la zona patagónica se le eliminó el diferencial del 22% que tenía. Además, las horas extras, viáticos y guardias no están excentas del tributo.

Desde este mes, más de 13.000 pampeanos y pampeanas volvieron a tributar impuesto a las Ganancias, a partir de la sanción de la ley en el Congreso, con los votos de los diputados del PRO, Martín Maquieyra y Martín Ardohain.

Al respecto, el director del hospital Gobernador Centeno, Esteban Vianello, adelantó que, junto a un grupo de profesionales sanitarios, tomó la decisión de «iniciar una acción legal, que es una medida cautelar sobre el Impuesto a las Ganancias y lo presentaremos en estos días, ya que una vez publicado tenemos 8 días para presentarlo».

«La población tiene que entender esta lucha porque esto atenta no solo de vista de lo económico a los profesionales: atenta contra todo el sistema. Habían dicho que no iban a aumentar impuestos, que se cortaban las manos antes de aumentarlos, y no sé cuántos brazos tiene este hombre (Milei)», declaró.

Chubut y Tierra del Fuego

Los que analizan llevar el reclamo a la Justicia son Ignacio Torres, de Chubut, y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego

El primero en abrir el juego fue Torres. Tres días después de que la Ley de Bases y el paquete fiscal obtuvieran la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados, Torres, del PRO, anunció que junto a su vicegobernador, Gustavo Menna, están analizando la posibilidad de judicializar la disputa.

«Lamentablemente, el avance inconsulto respecto a retrotraer el Impuesto a las Ganancias ha sido un error», declaró Torres a fines del mes pasado. En esa ocasión, reconoció que los reclamos terminarían judicializados debido a la afectación a distintos sectores, incluyendo sindicatos y trabajadores del petróleo y la pesca.

En la misma senda, el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, reveló este martes que también podría llevar la disputa ante la Justicia.

«Nosotros, los fueguinos, fuimos ahora a la justicia y estamos en la Justicia en la discusión por la quita del subsidio al gas. Seguramente vamos a terminar en la justicia porque el texto que se aprobó en Diputados la primera vez y se volvió a aprobar después incluye a los fueguinos para empezar a pagar ganancias, cosa que nunca sucedió», declaró Melella, refiriendo a los fallos a favor de su gestión que prohibieron cortar el suministro de gas a quienes no paguen sus facturas.

La reposición de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias contemplada en el paquete fiscal que aprobó el Congreso fue rechazada ampliamente por los gobernadores patagónicos, quienes aglutinan a trabajadores petroleros y pesqueros, dos de los sectores que pagan algunos de los mejores salarios del país.

