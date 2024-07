Un informe del sitio chequeado.com, en base a datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ubica a nuestra provincia como la segunda más perjudicada por el recorte de fondos discrecionales que Nación dejó de girar a los distritos desde la asunción del presidente Javier Milei. Esa medida, junto con el brutal ajuste sobre las jubilaciones, es la que explica buena parte de la política de déficit cero del actual gobierno nacional, considerado insostenible hasta por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Rioja, La Pampa y Formosa, son tres de las seis provincias que no estuvieron el 9 de julio en Tucumán en la firma del postergado Pacto de Mayo. Las otras fueron Buenos Aires, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Esta última estaba confirmada pero su gobernador, Claudio Vidal, se bajó a último momento.

Los que sí y los que no.

El artículo publicado por Chequeado menciona que los gobernadores que sí asistieron fueron Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis), todos de Juntos por el Cambio. A esos se suman Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), de la Unión Cívica Radical.

Luego estuvieron los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y el anfitrión Osvaldo Jaldo (Tucumán) y a ellos se sumaron siete mandatarios de partidos provinciales: Martín Llaryora (Córdoba), de Unión por Córdoba; Hugo Passalacqua (Misiones), del Frente Renovador de la Concordia; Rolando Figueroa (Neuquén), de Comunidad; Alberto Weretilneck (Río Negro), de Juntos Somos Río Negro; Gustavo Saénz (Salta), del Partido Identidad Salteña; y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), del Frente Cívico por Santiago.

Los que no asistieron fueron Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja), del Partido Justicialista, y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), del partido Forja, y el citado Vidal (Santa Cruz), del partido SER. Los cinco primeros rechazaron la invitación y el último se bajó alegando razones climáticas.

Menos fondos.

¿Cómo les fue a las provincias que firmaron y a las que no en el reparto de fondos?, se preguntó Chequeado. “La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) analizó las transferencias automáticas y no automáticas de la Nación a las provincias en el primer cuatrimestre del año. Las automáticas se reparten por ley y de forma diaria a partir de la recaudación de impuestos, mientras que las no automáticas o ‘discrecionales’, dependen de la voluntad de la Nación y su reparto no en todos los casos está definido por leyes”, sostuvo.

“Para el conjunto de las provincias, las transferencias no automáticas, es decir, las discrecionales, registraron una caída del 89,5% en términos reales en el primer cuatrimestre del año. Esta cifra se puede desglosar en dos variables: las transferencias no automáticas para gastos corrientes (sueldos, principalmente) cayeron un 85,4%, mientras que las transferencias no automáticas para gastos de capital (obra pública, por ejemplo) se redujeron en un 97,6%”, continúa el artículo.

¿Cuáles fueron las provincias en las que más se redujeron las transferencias discrecionales? Allí aparece el top tres con La Rioja (-97,3%), La Pampa (-93,8%) y Formosa (-93,5%). “Son 3 de las 5 provincias cuyos gobernadores no asistieron a la firma del Pacto de Mayo”, explica Chequeado.

La lista sigue del siguiente modo: Chaco (-93), Entre Ríos (-93), Buenos Aires (-92), Córdoba (-92), San Juan (-91), San Luis (-91), Tierra del Fuego (-91), Salta (-88), Santa Cruz (-88), Catamarca (-86), Corrientes (-86), Santiago del Estero (-85), Mendoza (-85), Santa Fe (-84), Tucumán (-83), Neuquén (-83), Río Negro (-82), Misiones (-82), CABA (-81), Jujuy (-76,4%) y Chubut (-65,7%).

Coparticipación.

En cuanto a las transferencias automáticas, que se componen principalmente de los fondos coparticipables, las leyes complementarias y las compensaciones, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) presentó un informe con datos actualizados hasta junio de 2024. De acuerdo con este informe, entre enero y junio de 2024 las transferencias automáticas a las provincias cayeron un 12,4% en términos reales.

La Provincia de Buenos Aires resultó la más afectada, con una caída del 14,1% real, mientras que la Ciudad de Buenos Aires registró la menor disminución (-9%).

RadioDon