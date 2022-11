El abogado José Mario Aguerrido llegó al Fuero Penal para el inicio del juicio por el crimen de Lucio Dupuy ocurrido el pasado 26 de noviembre de 2021 con la expectativa compartida junto a la Fiscalía de que las imputadas por el atroz asesinato del niño de 5 años llegue a una condena perpetua.

Aguerrido dio precisiones sobre el primer día de juicio que tendrá como único testigo al padre de Lucio, Christian Dupuy, y adelantó que pedirán que las acusadas se retiren al momento de brindar las declaraciones.

«El padre no declarará con la presencia de las acusadas. Christian no tiene que ocultar nada», sostuvo Aguerrido.

Por su parte, contó que «hay una explicación de que Lucio no hablara, y no es porque no le pasara nada». En ese sentido, Aguerrido aludió a que «estaba adoctrinado y enseñado» y que incluso, hubo «una comunicación entre las acusadas donde se afirma que Lucio ya sabía que tenía que decir que se cayó».

Sobre la consulta referida a la responsabilidad de distintos organismos estatales por la falta de celeridad a la hora de actuar en el caso, el abogado querellante sostuvo que «primero hay que investigar a las responsables» de la muerte del niño.

Por otra parte, Aguerrido reconoció que «puede haber un fallo novedoso en cuanto a odio de género».