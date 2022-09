Dos delincuentes ingresaron a uno de los departamentos del complejo «Altos del Solar», en General Pico, y robaron dinero y varios elementos electrónicos. El hecho ocurrió este miércoles cerca de las 20 horas, en calles 300 y 121.

En el momento del robo, el dueño de casa estaba en el piso de arriba, fue reducido y amenazado por los ladrones.

«Fue cerca de las 20:15, dos sujetos saltaron el tapial y se metieron en un departamento. Aprovecharon la oscuridad de las calles laterales y se mandaron. No hay cámaras en el complejo, por lo que no contamos con ese material», confirmó el comisario Agustín Martinez, a cargo de Seccional Primera.

Los ladrones redujeron al dueño de casa, «le exigieron que no los mirara. La víctima del robo no pudo observar los rostros ya que lo amenazaron para que no los reconozca”, detalló Martínez al portal Pampadiario. “Tampoco sabe si estaban armados, ya que obedeció y no los miró demasiado», añadió.

La policía confirmó que se llevaron computadoras, teléfonos y dinero en efectivo. «Se llevaron plata del joven y también de la pareja del chico, había dinero de ambos», indicó el jefe policial.

Se dio intervención en la causa a la fiscal Veronica Campo.

Fuente: El Diario