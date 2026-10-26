Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 3:33 p. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 4:02 p. m. · 5 min de lectura

Durante parte de septiembre y principios de octubre, fuertes lluvias afectaron a los partidos de 9 de Julio, Carlos Casares y Bragado, afectando parte de la red vial y campos. En 9

Las lluvias registradas en el centro de la provincia de Buenos Aires durante octubre como consecuencia del fenómeno de El Niño generaron anegaciones y excesos hídricos en los campos y caminos rurales en partidos como 9 de Julio, Carlos Casares y Bragado, distritos donde el año pasado se produjeron fuertes inundaciones, cuyas consecuencias todavía se pueden observar.

Esta situación podría verse agravada en las próximas semanas o meses de la mano de la intensificación de El Niño y las precipitaciones y la cantidad de agua que puedan dejar en la zona rural de dichos municipios, donde, según denunciaron los representantes de las sociedades rurales locales, hay una infraestructura deficitaria y obras inconclusas para hacer frente al fenómeno climático.

El presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enriquez, indicó a Clarín Rural que en el partido se registraron de septiembre a esta fecha lluvias que van de 150 a 320 milímetros, en especial en las localidades de Naón, El Tejar y Quiroga, impactando principalmente en los caminos rurales y algunos campos en donde “empieza nuevamente a juntarse agua”.

Estado de los camines en 9 de Julio.

Según Enriquez, por esta situación, el 50% de los caminos del distrito están “intransitables”, mientras que el 75% están “en un estado totalmente deteriorado por falta de mantenimiento”.

“Por ahora no es el problema que teníamos hace un año y medio atrás, pero ya comenzó a complicarse de vuelta. Todavía el efecto más grande de El Niño no está, esperemos que no nos complique totalmente esto”, dijo Enriquez.

No obstante, remarcó que “todo depende de la intensidad que tenga en esta zona: si las lluvias son por encima de lo normal, vamos a tener una situación parecida a la del año pasado. Nos puede ayudar que nos va a agarrar en una época del año donde se evapora mucha más agua".

Estado de los caminos en 9 de Julio.

“Pero si es por la prevención, hay poco y nada: cuando el año pasado salimos de lo más complejo, las máquinas de provincia se fueron y quedó solo una, y del municipio hay también una para limpiar canales. En lo que es mantenimiento de los caminos, hay muy poco. O sea, estamos a la deriva de lo que llueva”, dijo Enriquez.

Por eso, la declaración de emergencia agropecuaria para el partido de 9 de Julio que fue dictada hoy por el Ministerio de Economía no corresponde a estos nuevos excesos hídricos, sino a una extensión de la medida original como consecuencia de las inundaciones pasadas.

Por otro lado, Enriquez hizo mención de los trabajos en la Cuenca del Salado. Para el dirigente rural, los mismos no tendrán mayor incidencia en la contención de El Niño, ya que las obras continúan en pleno proceso, mientras que otras ni siquiera comenzaron.

Estado de los caminos en 9 de Julio.

“La última parte del tramo 4, ya está encaminada y hay 11 dragas trabajando, aunque va a llevar un tiempo terminarlo. Pero nuestro talón de Aquiles para que realmente esto se pueda ir solucionando, y ya no va a llegar a hacerse para este evento, es el Nodo Bragado, que el año pasado la Provincia prometió empezar, pero recién van a comenzar con la etapa 1, que es desde Saladillo hasta la primera laguna, con una licitación en diciembre” y concluyó: “por más que el Salado esté a pleno en funcionamiento, sin el Nodo no tiene ningún sentido, esa es la realidad”.

En la misma línea, la presidenta de la Sociedad Rural de Carlos Casares, Érica Moro, comentó a Clarín Rural que el distrito todavía no ha podido de recuperarse de las inundaciones que afectaron a casi el 100% de su territorio el año pasado (no solo por estar los lotes bajo agua, sino también por la imposibilidad de acceder a los mismos) y que las lluvias actuales trajeron más complicaciones

“A más de un año de las inundaciones que afectaron al partido de Carlos Casares, y luego de las lluvias registradas durante este año, la situación hídrica continúa condicionando la actividad agropecuaria y la vida cotidiana de los sectores rurales", dijo Moro..

Según la dirigente rural, “la recuperación de los campos y de la infraestructura productiva ha sido gradual y desigual. Las dificultades para acceder a los establecimientos, desarrollar las tareas habituales y sostener los niveles de producción reflejan que las consecuencias de los excesos hídricos todavía están lejos de superarse por completo”.

En este sentido, señaló la condición de los camiones rurales como “uno de los puntos más sensibles de esta situación” y detalló: “las condiciones del suelo, las dificultades de escurrimiento y la persistencia de sectores afectados generan necesidades de reparación y mantenimiento que requieren una atención constante. Si bien se vienen realizando tareas, las demandas actuales superan la capacidad de respuesta que permite atenderlas con la rapidez y la extensión que la situación requiere”.

En base a esto, Moro sostuvo que, de las inundaciones del año pasado, “se ha recuperado muy poco, apenas lo que permitió retomar algunas siembras y continuar con determinadas actividades productivas”.

Estado de los caminos rurales en 9 de Julio.

“La realidad es que más del 50% de la superficie permanece todavía en condiciones sumamente críticas. También es importante recordar que el año pasado, sin que existiera un pronóstico del fenómeno de El Niño, atravesamos una inundación de enorme magnitud, con consecuencias muy difíciles para nuestro distrito. Por eso, más allá de las previsiones climáticas, hoy nuestra preocupación está puesta fundamentalmente en la realidad que vivimos día a día”, concluyó Moro.

En Bragado, la situación con los caminos rurales es similar a la de sus partidos vecinos. "En varios cuarteles del distrito están intransitables desde hace rato y en un panorama climático de Niño, la infraestructura de canales y de caminos, que ambos van de la mano, no están en condiciones: si no están los canales limpios, se terminan cortando los caminos", indicó Carlos Gutiérrez, presidente de la Sociedad Rural local.

"Nosotros, en ese sentido, estamos en una situación muy complicada, porque de lo que dijeron que iban a mandar el año pasado cuando se dieron las fuertes lluvias, que complicó todos los partidos agua de arriba, no mandaron nada, ni Provincia ni Nación o si lo mandaron no se vio: si el Niño viene como se plantea, vamos a estar muy complicados", dijo Gutiérrez.