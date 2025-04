. Destacó la nueva línea del BLP para ampliación de viviendas. Pesimismo sobre las meiddas cambiarias que tomará Milei la semana próxima.

El gobernador Sergio Ziliotto afirmó este viernes que los cambios que el Gobierno Nacional implementará en el régimen cambiario a partir del próximo lunes «lamentablemente beneficiarán a aquellos que apostaron a la timba financiera y no a la producción». De todos modos, durante el acto de apertura de una nueva edición de la Expopyme, en el autódromo de Toay, elgobernador aclaró que «tozudamente, desde el gobierno provincial, seguiremos en el camino de apoyar a la producción y el trabajo, no vamos a retroceder un metro».

Ziliotto encabezó la apertura de la décima edición de la ExpoPymes 2025, una nueva oportunidad para reflejar la realidad productiva de la provincia en tres días abiertos al público en general,con 500 expositores. Aprovechó para ratificar sus diferencias con el gobierno anarcolibertario y defendió una vez más el rol del estado en el apoyo a la producción privada, «motor de la economía», en la necesidad de darle valor agregado, algo que se opone a la «reprimarización» del país que promueve Milei. En es sentido, destacó el anuncio del BLP de créditos para ampliación de viiviendas.

El evento se desarrollará los días 11, 12 y 13 de abril en el Autódromo Provincia de La Pampa, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 14 en la localidad de Toay. Es organizado por el Gobierno de La Pampa junto al Consejo Federal de Inversiones, con la colaboración del Fideicomiso Autódromo Provincia de La Pampa, la Municipalidad de Toay, el Banco de La Pampa SEM y la Agencia I-Comex.

«Seguiremos en contra de la especulación financiera»

En la apertura, , Ziliotto puso especial énfasis en «ratificar un rumbo, ratificar un modelo económico. Siempre vamos a poner por delante nuestra gente. Siempre vamos a rechazar cualquier modelo que premie la especulación financiera».

Las palabras del gobernador se dieron en un contexto de «turbulencias e incertidumbre». «No sabemos qué va a pasar con el contexto internacional, a partir de las medidas que ha tomado Estados Unidos. Van a cmabiar las reglas de juego. Y en el país, cuando nos dicen que vamos a cambiar el sistema cambiario a partir del día lunes, serán otras las reglas de juego. Ojalá sean mejores, sinceramente. Sería muy miserable si planteo algún beneficio electoral a partir de que se caiga un gobierno, que le vaya mal al gobierno porque va a impactar en la gente, en los que menos tienen, en los que produce. Lo que sí, seguiremos luchando y nos seguiremos poniendo en contra de aquellos que sigan privilegiando la especulación financiera», aclaró.

De todos modos, no fue optimista. «Lamentablemente, a partir de la semana que viene, los grandes beneficiarios serán aquellos que apostaron a otro procedimiento que no es el de producir. Seguramente, una vez más, la producción perderá en manos de la timba financiera», lamenetó.

Sin embargo, el gobernador ratificó que «tozudamente seguiremos en nuestro camino, la única forma de desarrollar la provincia de La Pampa, la República Argentina, es a partir de la producción y el trabajo. En ese camino no vamos a retroceder un metro. Y no tengo ninguna duda de que todos nos van a seguir acompañando», concluyó.

En el principio de su alocución, Ziliotto había destacado los incentivos fiscales a la producción que tiene en vigencia el estado provincial. «El mejor negocio para a Pampa, para el público, pero también para el privado, es generar trabajo, generar actividad económica. Y por eso día a día vamos buscando distintas herramientas. Por eso hablaba yo hoy del rol del Estado, de cómo intervenir para potenciar la economía. Un banco público que día a día da muestras de fortaleza y de solvencia. Que hace pocos días mostró nuevamente una ganancia en este caso de 27.000 millones de pesos, a pesar de seguir sosteniendo el apoyo al sector comercial. A pesar de que el año pasado tuvo que hacerse cargo de ver cómo le garantizamos la comida a los sectores vulnerables. A pesar de todo, el banco sigue teniendo una solvencia y una fortaleza que está por encima del promedio del sistema financiero nacional. Eso también tiene que ser el orgullo de todos los campeanos, no sólo del gobierno», remarcó.

«Tenemos muy claro cuál es el rol del Estado. Acompañar, porque el motor de la economía es el sector privado. Y ahí es donde tiene que estar el Estado para ordenar, para morigerar los impactos, los vaivenes de la economía. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante que todos los sectores de la economía tengan en cuenta cómo a través de incentivos logramos premios para los que apuestan a crecer día a día. Sabemos por dónde pasa el desarrollo. Y el desarrollo pleno no solo es crecimiento. A ese crecimiento hay que poner inclusión. La inclusión es trabajo. Y el trabajo se da nada más ni nada menos que a partir del agregado valor. Para nosotros es algo muy estratégico. Por eso no compartimos bajo ningún punto de vista de ir hacia una primarización de la economía, a un modelo agroexportador. Por eso tenemos que seguir luchando en el agregado de valor. Por eso en la provincia de La Pampa quien agrega valor no paga impuestos de ningún tipo», ratificó.

También Ziliotto ensalzó el lanzamietno de la línea del Banco de La Pampa, Compre Pampeano Consumo, para que «la sociedad utilice una nueva herramienta al servicio de soluciones habitacionales». «Eso genera dignidad para el que vive aquí y también genera actividad económica para todo el sector, no sólo de la industria, sino también del comercio. En poco tiempo más también el Banco de la Papa dará créditos que tienen que ver con la ampliación de viviendas. Algo que muchas veces el mercado no nos permite en virtud de, no sólo la recesión económica, no sólo el poder adquisitivo del salario, sino también del ingreso de las familias», subrayó.

«El nuevo crédito de hasta 30 millones de pesos no tengo ninguna duda que va a impactar en la economía del consumo local. Ese consumo lamentablemente que se ha llevado 15 meses cayendo, ese consumo masivo», indicó.

Clima de negocios

«Acá hay un muy buen clima de negocios», dijo Ignacio Lamothe, secretario general del CFI, durante la apertura de la muestra. «Me parece que es un momento muy importante para reflexionar, para pensar este tipo de apuestas políticas que se hacen en la provincia de La Pampa desplegando un banco que está cerca y al servicio de los productores, desplegando un fondo de garantía que acompañe el riesgo que asumen los que invierten, desplegando una agencia de comercio exterior que permite internacionalizar la producción pampeana y pensar nuevos mercados, pensar cómo el mundo que se está complejizando cada vez más necesita que nuestros productores agranden su abanico de canasta exportadora», manifestó.

«Cada vez que tenemos la oportunidad con Sergio de hacer esta inauguración, me gusta decir que acá hay un muy buen clima de negocios en La Pampa. La Pampa tiene una infraestructura institucional y financiera que le permite a las empresas desplegarse, desarrollarse, saber que por decisión política del gobierno de la provincia de La Pampa hay instituciones que acompañan ese proceso, que no los van a dejar solos, que les están diciendo sigan arriesgando, sigan invirtiendo, sigan innovando porque el Estado está para acompañarnos», completó.

En la apertura, también el intendente de Toay, Ariel Rojas, expresó que «si uno mira un ratito televisión y viene para acá, parece que esto sería irreal o que lo otro sería irreal. La verdad es que un contraste muy especial de lo que sucede en nuestra provincia de La Pampa con el resto del país, en donde todo tambalea y aquí podemos encontrarnos con empresarios, empresarias, emprendedores, autoridades, funcionarios, funcionarias, para ver cómo potenciamos lo que hacemos todos los días, para ver cómo cuidamos lo que supimos conseguir, para ver cómo mostramos lo que producimos y cuánto valor tiene todo eso, cuánto que tenemos que disfrutar, valorar y festejar en nuestra provincia de La Pampa».

«Cuando esta muestra comenzó hace muchos años, Toay tenía alrededor de 5 o 6 representantes en esta misma exposición. Hoy son casi 40 los empresarios y empresarias toayenses que van a estar exponiendo lo que hacen todos los días. Creo que eso es una muestra clara de lo que significa esta exposición, lo que les sirve a cada uno de los empresarios y de lo que tenemos que seguir cuidando y valorando en nuestra provincia», cerró.

Centro de Negocios 360

Este año ExpoPyMEs 2025 incorpora una propuesta innovadora que refuerza su perfil estratégico: el Centro de Negocios 360°, un espacio diseñado para facilitar inversiones, generar vínculos comerciales y expandir mercados.

Desde sus primeras ediciones, Expo PyMEs evolucionó con el impulso del Gobierno de La Pampa, mejorando cada año su oferta para que las empresas puedan generar contactos estratégicos, acceder a financiamiento y fortalecer su presencia en el mercado. Esta transformación ha sido posible gracias a la decisión del gobernador Sergio Ziliotto, consolidando el camino de la producción y el trabajo, potenciando la sinergia entre el sector público y privado.

El Centro de Negocios 360° de Expo PyMEs 2025 reunirá en un solo lugar a actores clave del sector productivo, financiero y comercial, facilitando la generación de oportunidades concretas para las empresas. Con la organización del Ministerio de la Producción de La Pampa, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el respaldo de la Agencia I-COMEX y el Banco de La Pampa, el espacio contará con:

– Rondas de Negocios Nacionales e Internacionales: facilitarán el contacto directo entre empresas pampeanas y compradores de diversas provincias e importadores de mercados estratégicos.

– Rondas de Negocios Interferia: permitirán a las empresas expositoras conocerse entre sí, ampliar su red de proveedores y fortalecer su presencia en el ecosistema productivo.

-Stand Institucional: ofrecerá información sobre financiamiento, programas de desarrollo empresarial y promoción comercial.

-Centro de Negocios de La Pampa en Neuquén: asesoramiento sobre esta herramienta clave para la expansión en la Patagonia.

-FoGaPam: acceso a garantías para facilitar el financiamiento de las MiPyMEs.

Actividades paralelas para potenciar la vinculación empresarial

Como en ediciones anteriores, el stand institucional de Expo PyMEs brindará en paralelo una amplia agenda de actividades para las empresas como: charlas, capacitaciones y espacios de networking. Este año, como parte de las iniciativas estratégicas para fortalecer el sector de servicios basados en el conocimiento, durante la Expo se llevará a cabo un evento específico para dinamizar la industria de videojuegos en la Provincia, destinado a desarrolladores, programadores, guionistas y diseñadores, generando un espacio de encuentro con inversores y potenciales clientes.