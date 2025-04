El futbolista piquense Matías Damián Palacios apeló la condena que lo obliga a devolverle a San Lorenzo de Almagro $43.290.000 más intereses y costas judiciales, por incumplir un acuerdo firmado en 2021 durante su transferencia al FC Basel de Suiza.

La presentación, ante la Cámara de Apelaciones Laboral de Capital Federal, la hizo su abogado Sebastián Borras Cedrún.

El conflicto se originó el 13 de febrero de 2021, cuando Palacios fue obligado a firmar un contrato comprometiéndose a entregar un cheque equivalente al 15% del monto bruto de su venta, porcentaje habitual en este tipo de operaciones y percibido a través del Sindicato de Futbolistas Agremiados.

«El juez ordena pagar un monto que San Lorenzo jamás pagó, porque el cheque vino de vuelta por falta de fondos. Tenemos el cheque presentado como prueba con su rechazo. San Lorenzo lo obligó a suscribir un convenio para que Matías no cobrará ese 15% que aceptó firmar dada la presión que estaba sufriendo», explicó este miércoles Borrás Cedrún en diálogo con El Diario.

Y aclaró: «nosotros planteamos que en el medio hay una relación laboral y que es un derecho irrenunciable, como las vacaciones o el aguinaldo. La ley, bajo un derecho, no te deja disponer de una indemnización porque sabe que el empleador se puede aprovechar».

El representante legal del futbolista pampeano señaló que «el juez no lo interpreta como una relación laboral y dice que es comercial… que bajo la teoría de los actos propios uno se compromete a una cosa y la tiene que cumplir».

«Ahora lo que se tiene que decidir es eso… si es una relación laboral o comercial. Hay un convenio colectivo de trabajo del futbolista y una ley del futbolista que indica que se trata de una relación laboral», añadió.

– ¿Hay varios antecedentes similares, de que los clubes obligan a los futbolistas a donar el 15%?, le consultó este diario a Borrás Cedrún.

– Sí, sí… hay varios antecedentes en los clubes y han sido condenados a pagar ese 15%. Es habitual, es una mala práctica. Tal es así que, a raíz de esta negativa de los clubes a pagar el 15%, AFA emitió una circular aclarando que si no pagan van a tener sanciones deportivas. Porque AFA se dio cuenta de que es una práctica habitual y que se las están haciendo a los futbolistas.

Resolución de AFA

En una resolución que se conoció el pasado 30 de agosto de 2014, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó que los clubes que no le abonen un porcentaje al jugador en una transferencia se exponen a una sanción con posible quita de puntos. Se publicó en el Boletín y forma parte del Convenio Colectivo con Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

El documento considera que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 557/09 en el artículo 8 «establece que al futbolista le corresponde, como mínimo, el quince por ciento (15%) bruto del monto total de la cesión, sea esta temporaria o definitiva».

Además, indican que algunos clubes no cumplen con este punto, por lo que la situación deriva en reclamos judiciales.

Debido a esto, se resuelve: «Disponer que los clubes afiliados a la AFA que no presenten la documentación correspondiente a las cesiones de contratos de futbolistas sean temporarias o definitivas, en la Asociación del Fútbol Argentino y en Futbolistas Argentinos Agremiados, tal como lo establece el artículo 8 del CCT 557/09, dentro de los dos (2) días hábiles de haber sido intimados a tal efecto, serán pasibles de quita de puntos en la tabla de posiciones, de acuerdo con lo que determine el Tribunal de Disciplina de la AFA».

La resolución completa del Boletín de AFA:

«CONSIDERANDO:

Que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 557/09 en su artículo 8° establece que al futbolista le corresponde, como mínimo, el quince por ciento (15%) bruto del monto total de la cesión, sea esta temporaria o definitiva, y que dicho importe debe ser depositado por el club cedente en la sede de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

Que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se obliga, según lo normado, a no autorizar la cesión ni habilitar al futbolista en tanto no se acredite debidamente dicho depósito en la sede de FAA. Que hemos tomado conocimiento que algunos clubes de fútbol afiliados a ésta Asociación han dejado de cumplir con lo dispuesto en el artículo 8° del CCT 557/09, impidiendo, en consecuencia, a la AFA y a FAA ejercer un control efectivo sobre dichos documentos.

Que el mencionado incumplimiento por parte de los clubes, ha provocado un sin número de reclamos judiciales, involucrando en los mismos no solo al club obligado al pago, sino también a la AFA y a FAA, cuando éstos últimos no han podido ejercer ningún tipo de control en virtud de que los convenios de cesión no fueron presentados ante ellos.

Que el proceder antijurídico de los clubes lleva como lógica consecuencia una evasión sobre los impuestos y gastos que hacen a las cesiones de contratos de futbolistas, con el perjuicio que ello conlleva, como así también impide que se cumpla con el fin de sustentar el financiamiento de los recursos de la seguridad social, violando el principio básico de solidaridad, tal lo establecido en el Decreto 510/23.

Que es imperativo proteger y resguardar los intereses del Estado Nacional, la AFA, FAA y, los/las futbolistas, asegurando que se respeten los derechos salariales y contractuales establecidos por la normativa vigente y evitar, consecuentemente, el inicio de demandas judiciales.

Por ello,

SE RESUELVE:

Disponer que los clubes afiliados a la AFA que no presenten la documentación correspondiente a las cesiones de contratos de futbolistas, sean temporarias o definitivas, en la Asociación del Fútbol Argentino y en Futbolistas Argentinos Agremiados, tal como lo establece el artículo 8 del CCT 557/09, dentro de los dos (2) días hábiles de haber sido intimados a tal efecto, serán pasibles de quita de puntos en la tabla de posiciones, de acuerdo con lo que determine el Tribunal de Disciplina de la AFA».

eldiariodelapampa