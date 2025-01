De todos modos, cerca del gobernador advirtieron: “Tiene que haber algún movimiento más concreto”.

En medio de la interna peronista, este jueves la exvicepresidenta Cristina Kirchner tuvo un gesto de distención política con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Sucede que el diputado provincial K Alejandro Dichiara reveló que la titular del PJ le pidió que “aprueben el Presupuesto al Gobernador”.

El pedido se dio en una reunión que mantuvieron en Monte Hermoso, donde Cristina Kirchner fue a descansar unos días con su hija Florencia y su nieta. Allí, aprovechó a recibir al legislador y al intendente local, Hernán Arranz, a quienes les remarcó la importancia de que Kicillof cuente con las herramientas para gobernar.

Leé también: El Gobierno ampliará la reforma aerocomercial y aplicará cambios que elevarán las tensiones con los gremios

“Nosotros siempre lo dijimos, queríamos las tres cosas: Presupuesto, Endeudamiento y la Ley Impositiva. Pero tuvimos que prorrogar todo”, señalaron cerca de Kicillof a TN.

El peronismo no logró aprobarle el Presupuesto a Axel Kicillof.(Foto: NA).

Respecto de los dichos del expresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, indicaron que “siempre es mejor tener eso. Él lo dijo, veremos si avanzan”. En Provincia esperan hechos concretos que respalden las palabras. “Deberían armar las reuniones en la legislatura, llamar a los bloques. Deberían avanzar, si es lo que quieren”, sentenciaron.

Leé también: Desde la oposición advierten que salir del Acuerdo de París implicaría la sanción de una ley del Congreso

“Mientras tanto tenemos que seguir, no podemos sentarnos a esperar”, expresaron en el entorno del gobernador a este medio. Al margen de eso, hicieron hincapié en que “siempre el bloque nuestro estuvo dispuesto a acompañar”. Y remarcaron: “Siempre quisimos e hicimos todo para tener las 3 leyes. La oposición y sus múltiples bloques e intereses no colaboraron nunca”.

El alcance de la pelea entre Kicillof y La Cámpora

“El nivel de deterioro en el vínculo es fuerte”, confió a TN alguien de las filas kicillofistas. “Hasta que el bloque nuestro haga algo, no significa mucho este pedido. Tiene que haber algún movimiento más real”, amplió.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está enfrentado con el diputado nacional Máximo Kirchner. (Foto: NA)

“No solo el bloque está parado, sino que cuando se presentó el Presupuesto no fue el presidente de bloque (Facundo Tignanelli) ni las autoridades legislativas, no fue nadie”, detalló un dirigente peronista del sector del gobernador. Y advirtió: “No rosquean por la aprobación de los proyectos ni convocan a nuevas sesiones. Algunos hasta hablan de un golpe de Estado”´.

En tanto, en las filas kirchneristas aseguran que el pedido de la exvicepresidenta no es nuevo. “En ese mismo momento en que fracasaron las negociaciones, Cristina también pidió que se apruebe, solo que ahora se hizo público”, apuntó a TN un referente kirchnerista del Conurbano.

En la misma línea, otro armador K del Gran Buenos Aires hizo hincapié en que “el presupuesto no salió porque el gobierno se equivocó. Mandaron a Pablo López (Economía) y Agustina Vila (Educación) a negociar y no tenían cintura política”.

Pero además, un dirigente K de la primera hora sumó un dato más sobre la interna y el debate pendiente por el Presupuesto en la Legislatura. “Cristina nunca va a querer que se victimice. Es nuestro gobierno y no podemos no tener presupuesto”.

La intenciones electorales de Kicillof lo enfrentaron a Cristina Kirchner. (Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires)

Respecto de las negociaciones fallidas, indicaron que “o no sabían cómo hacerlo o lo hicieron a propósito. Vos sos minoría y tener que hacer un esfuerzo, ceder. Si no, no van a colaborar”. Aunque enviaron un mensaje alentador a futuro: “El presupuesto va a salir, Axel entendió que tiene que aflojar”.

La interna y el foco en las elecciones legislativas

“Lo que va a ordenar la interna es el acuerdo electoral. Si Kicillof desdobla, es romper todos los puentes”, manifestó a TN alguien con línea directa con Cristina Kirchner y a la vez buen vínculo con Kicillof. Sucede que la líder del PJ ya dijo en reiteradas oportunidades que hay que unificar las elecciones para enfocar el mensaje en las críticas a las medidas del gobierno de Javier Milei.

Otros son más optimistas y afirman que “acuerdo va a haber, aunque es posible que haya internas”. Y aclaran: “Sin PASO será difícil, pero hay que llegar a la general con un solo candidato”.

Varios sectores en el peronismo creen que debe haber acuerdo entre Kicillof y CFK para enfrentar a Javier Milei. (Foto: Reuters/NA)

El caso es que el kirchnerismo está confiado en esa disputa porque hoy concentran el aparato del PJ: a nivel nacional con CFK y en la provincia de Buenos Aires con su hijo, Máximo. Además, cuentan con varios intendentes y mayoría legislativa.

“Estamos metidos en un barro que no es lo mejor. Ahora hay que salir y ordenarlo. Tal vez haya que ir a internas, desdramatizar ese proceso. No está claro para qué es esta interna”, reflexionó otro dirigente K de la vieja guardia.

“Al liderazgo de Cristina no lo podes reemplazar. Podés ser presidente (por Kicillof) pero no líder. Ya le pasó a Alberto. Como no se resuelve eso, sigue la interna. No es un decreto el liderazgo, es una cuestión de legitimidad”, señalaron cerca de CFK. Y sentenciaron: “Cristina nunca va a hacer algo en contra del proyecto por bronca ni nada parecido. Acordó con Massa, Alberto. Es bien pragmática. Podría acordar con Axel”.