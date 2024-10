Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a estar en boca de todos por las mentiras que giran en torno a su separación. Son pocos los que les creen que realmente terminaron su matrimonio, pero en las últimas horas apareció una versión que explicaría por qué ella decidió dejarlo después de una década.

Fue Yanina Latorre la encargada de dar detalles al respecto. “Para mí estaba todo bien hasta la China Suárez. O medianamente bien, como todas las parejas, si habían pasado cosas no se enteró nadie. El problema para mí fue que a ella la enloqueció de celos la belleza de la China Suárez. No lo pudo soportar”, deslizó filosa en su programa radial.

La panelista de LAM (América), también sumó: “Ella después de la enfermedad un poco que recapacita, se va a Turquía, aplaca todo lo de L-Gante… Pero ahora cuando vino acá para mí él la debe haber cagado de nuevo o le encontró tres mensajes de una mina y se enloquece, se queda, se agarra a L-Gante y él se lo banca”.

Por último, criticó el comportamiento con el que llevan adelante el tema. “Estamos hablando de gente de casi 40 años. Si yo hoy lo cago a Diego y sale una foto mía chapando con el candidato a presidente de Uruguay, esta noche, ¿vos crees que Diego se va a sacar una foto conmigo en bolas en la cama? Te humillás al pedo, no entiendo”, cerró tajante en referencia a la imagen que compartió Icardi este miércoles, antes de hacer el amor con la mamá de sus hijas.

Mauro Icardi publicó una foto con Wanda Nara antes de hacer el amor. (Foto: instagram/wanda_nara)

Qué dijo Wanda Nara sobre su separación de Mauro Icardi

El domingo, Wanda Nara se sentó en el living de Susana Giménez y no pudo evitar hablar de su separación de Mauro Icardi, con quien estuvo diez años. “Estuve muchos años viviendo afuera, casi 17, y se me mezcló el tema de salud y los chicos que ya no son bebés. Afuera es todo hermoso, pero llega un momento que los chicos necesitan una estabilidad emocional, de amigos, de colegio”, comenzó explicando sobre su nueva vida lejos del jugador, que reside en Turquía.

Wanda Nara y Mauro Icardi se siguen riendo de sus seguidores: ¿están juntos o no? (Foto: instagram/wanda_nara – mauroicardi)

Acto seguido, expresó: “Yo supongo que él me ama y pienso que vamos a ser siempre familia, pero Valentino también tiene 16 años y quería darle estabilidad emocional. Mi lugar en el mundo siempre fue Argentina, pero también entiendo que la carrera de un jugador de fútbol dura poco. Yo también dejé muchas cosas, no me arrepiento”.

Por último, sostuvo que su diagnóstico de leucemia fue clave para hacer un click. “Por la enfermedad o un montón de cosas ya no me sentía con fuerzas. Fueron muchos cumpleaños solos, sumado a que tenía ganas de hacer lo que a mí me gusta. A mí me encanta trabajar en la tele y hacer cosas en la música, que es algo nuevo. También tengo mis maquillajes, pasar tiempo con mi hermana”, concluyó.