Entrevistada por su novio Pedro Rosemblat en Gelatina, la artista señaló que el mandatario solo se ha expresado de manera negativa sobre mujeres del ámbito artístico, mientras que no ha cuestionado a varones que han opinado en su contra. “Represento todo lo que en algún punto detestan”, afirmó Lali. “Soy mujer, soy exitosa, y ese éxito lo tienen que bastardear con alguna mentira. No puede ser que, siendo mina, sea mi propia jefa, me vaya bien y no cague a nadie”, agregó.

En ese sentido, destacó que Milei tuvo expresiones despectivas hacia ella y hacia María Becerra, pero nunca mencionó a artistas varones que también han cuestionado su gestión. “Evidentemente, parte de lo que le molesta es que soy una mina que se expresa”, concluyó.