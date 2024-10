Tanto en LAM -ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV- como en su espacio dentro de El Observador 107.9, se ha manifestado en diferentes oportunidades. Por esa razón, sus recientes declaraciones sobresorprendieron a todos. Pero ¿qué dijo?

En su visita al programa de streaming de Martín Cirio, la mediática lanzó una crítica que derivó en que el influencer le preguntara si había algún peronista que le cayera bien. Ante esto, Yanina respondió que sí y comenzó a enumerarlos: «Pedro Rosemblat, me caía bien (Leandro) Santoro, ya no me cae bien…», comenzó.

Y agregó: «Quiero decir una cosa que ahora me van a cancelar… a mí me cae bien Cristina Kirchner, sacala de su ideología, me quiero tomar un vino con ella», indicó. Para luego sumar: «No pienso como ella, no tengo la misma ideología… hay algo de ella que a mí me atrae. Imaginate que con todo lo que digo todavía no me bloqueó y la sigo, y debe saber lo que digo yo», sostuvo en una declaración totalmente inesperada.

«Me caía bien Alberto, hasta que me dejó de caer bien… No, pero hay mucha gente K que me cae bien, la enana Feudale…», terminó por citar.

Yanina Latorre estalló contra los discursos en los Martín Fierro de Cine: «Politizan»

Yanina Latorre dejó asentado su pensamiento en redes sociales y, una vez más, sin filtro, apuntó contra los actores que van en contra de Milei. Además, así dio a entender que así arruinan unos premios que podrían ser disfrutables.

«Una verguenza todo! Un premio que politizan. ¿Se da cuenta esta gente que hay gente que realmente no tiene para comer?», escribió, a modo de crítica por lo ocurrido. Aún así, Yanina Latorre no fue la única que habló en modo de crítica por lo sucedido, sino que también varios actores como Guillermo Francella y Luis Brandoni decidieron no hacer referencia a la política.