En los últimos días, luego de la detención de Morena Rial, se empezaron a viralizar historias, situaciones y escándalos que había protagonizado la mediática. Una de las situaciones más recientes tuvo que ver con una fuerte pelea que tuvo con Jorge, su papá, hace dos años.

Desde ese momento, la relación entre ellos se quebró. A través de X se viralizaron los audios que el periodista le mandó a la mediática y que se habían difundido en 2023 en LAM (América).

Leé también: Se supo qué le dijo Morena Rial a un amigo al que le pidió prestado el auto para salir a robar

Cómo son los audios de los reproches de Jorge Rial a su hija Morena

En los audios que se viralizaron, Jorge Rial le reprochó en esa época a su hija que le había robado plata a través de las tarjetas de crédito. Además, cuestionó al novio de la influencer, que ahora está presa.

Morena Rial fue nuevamente detenida este miércoles 5 de febrero a la madrugada. (Foto: Comisaría San Isidro)

“Mirá, Morena, no rompas con la plata del celular. Da gracias que ese celular lo tengo yo y no lo llevo a la Justicia porque si no tu novio tiene que estar en cana. A ver si te queda claro: de verdad te lo digo, pará un poco. ¿Encima quiere plata ese pibe? Ese pibe que es chorro», había lanzado.

En otro fragmento, Rial había reprochado supuestas situaciones de la pareja de su hija. “Afana tarjetas de crédito, anda con armas, tiene un montón de plata arriba de la cama, ¿vos me estás cargando? ¿Vos querés que yo vaya a la Justicia? Voy a la Justicia. La verdad hija, me volvés loco”, había dicho el conductor.

Al periodista se lo notaba muy nervioso por la pelea que estaba protagonizando. “Me cag… 500 lucas con una tarjeta, otro tanto con otra. Estoy podrido ya”, había expuesto, algo cansado.

El día en el que detuvieron por primera vez a Morena Rial en la calle. (Foto: captura de TN)

Morena Rial fue detenida este miércoles a la madrugada acusada de formar parte de una banda que robó una casa en la localidad de Villa Adelina el 18 de enero bajo la modalidad de “escruche”.

Leé también: Morena Rial recibió visitas en la comisaría en el día de su cumpleaños: qué regalo le llevaron

Cinco días después de ese hecho, la influencer había sido aprehendida en Martínez junto a su bebé de tres meses y un grupo de amigos. La Policía sospechaba que estaban por concretar un asalto luego de que fueran grabados mientras bajaban la térmica de una vivienda con la supuesta intención de entrar a la propiedad a la fuerza.