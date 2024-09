En Escandinavia una palabra que no existe en otro idioma: arbejdsglaede. Parece un trabalenguas, pero tiene un significado que traducido es “Felicidad en el trabajo”. Viene de unir las palabras “Arbejds” que significa trabajo y “Glaede” que significa felicidad. Parece una quimera, pero hace referencia de una forma simple a cuando te sientes bien en el trabajo, cuando te levantas sin ganas de jubilarte según suena el despertador para ir a trabajar. Te gusta lo que haces, tu trabajo te hace sentir orgulloso y disfrutas de las personas que trabajan contigo según Alexander Kjerulf , autor danés del libro ‘ Happy hour is 9 to 5 ’.

¿Sientes que te hablo de un unicornio que es imposible ver en la vida real? Pues para ellos es real. De hecho es tan real que según datos de Eurostat , son uno de los trabajadores más felices del mundo (2 de cada 3 dicen que tienen una alta satisfacción laboral) y el dato más sorprendente: el 58% de ellos no dejaría de trabajar aunque ya no necesitara el dinero. Pero ¿cuál es el secreto? Según explica Meik Wiking, considerado el hombre más feliz del mundo y uno de los investigadores asociados de la Base de Datos Mundial de la Felicidad , además miembro del comité asesor del Informe de Política de Felicidad Global y fundador del Museo de la Felicidad en Copenhague, todo empieza por la regla de los tres metros.

En qué consiste “la regla de los tres metros”

Tal y como explica Wiking en su recién publicado libro ‘ Hygge work: Cómo encontrar la felicidad en el trabajo y en la vida cotidiana ’, la “regla de los tres metros” consiste en que nos hagamos responsables de lo que pasa a nuestro alrededor, como si hiciéramos un círculo de tres metros de diámetro. Un ejemplo para que lo entiendas. Si un compañero de trabajo necesita ayuda y está a tres metros de ti, ayúdale. Se trata de sentirnos útiles en un espacio limitado, eso sí. No se trata de que nos quedemos con el trabajo de todo el equipo, sino que no nos limitemos a hacer únicamente lo que nos toca, sino que en un pequeño ámbito seamos los dueños y jefes.

Parte de la felicidad laboral según el experto reside en nuestra autonomía y la forma de fomentarla puede ser convertirnos en dueños de ese espacio de tres metros. En palabras de Wiking esta regla “transmite empoderamiento, responsabilidad e independencia”, porque en lugar de que el jefe esté vigilando, cada uno es responsable de lo suyo. Y el jefe también se libera.