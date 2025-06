El gobernador Sergio Ziliotto entregó 50 viviendas en Eduardo Castex y anunció la construcción de 25 más y nuevas herramientas para facilitar el acceso a la casa propia. De las viviendas otorgadas hoy, 10 pertenecen al Plan Mi Casa y 40 fueron finalizadas con recursos provinciales ya que habían sido abandonadas por el Gobierno nacional.

A estas, se suman las 25 nuevas viviendas anunciadas hoy; la adjudicación de 10 créditos a familias con capacidad de construir que compraron terrenos municipales y 24 familias que ya accedieron al crédito provincial “Llegar a Casa”.

“Es un orgullo, un honor, una caricia al alma estar aquí en Eduardo Castex y participando de uno de los actos más significativos que puede vivir alguien que tiene responsabilidades institucionales: acompañar a 50 familias a que cumplan con el sueño de llegar a su casa propia”, expresó el mandatario pampeano.

Participaron del acto la intendenta Mónica Curutchet; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; la presidenta del IPAV, Erica Riboyra; el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Hernán Pérez Araujo; la diputada nacional Varinia Marín; diputadas y diputados provinciales, concejales, autoridades locales, vecinos y vecinas de la localidad.

“Nadie se salva con el individualismo”

Ziliotto remarcó que el acto no sólo simboliza el cumplimiento de un derecho, sino también el compromiso de seguir ampliando la política habitacional en la Provincia. “Nos da una enorme satisfacción, pero también es un enorme disparador para seguir haciendo lo que nos gusta y por lo cual nos votó la ciudadanía: llevar derecho, llevar dignidad a cada rincón de la provincia de La Pampa”, dijo.

Recordó que 40 de las viviendas entregadas pertenecen al programa nacional Casa Propia, pero fueron “abandonadas por el Gobierno nacional” y culminadas con recursos provinciales. Las otras 10 corresponden al Plan Provincial Mi Casa II.

“No hay pueblos grandes, no hay pueblos chicos, no hay pueblos gobernados por un signo político u otro. Hay pampeanas y pampeanos que necesitan que haya un Estado eficiente que les resuelva los problemas”, sostuvo.

Además, destacó el carácter solidario del sistema. “Hoy estas 50 familias empiezan a ejercer un derecho, pero mañana comienza la etapa de la responsabilidad: devolver lo que hoy empiezan a disfrutar, no a un gobernador, no a una intendenta, sino al resto de la sociedad”, sostuvo.

“Nadie se salva con el individualismo, por más que nos quieran vender que todo se resuelve con el esfuerzo personal sin importar lo que le pasa al otro”, expresó. “Entre todos damos respuesta para la mayor cantidad de familias pampeanas”.

Más viviendas

Durante el acto, Ziliotto anunció la construcción de 25 nuevas viviendas en un terreno ubicado detrás de las casas del plan Mi Casa II. También informó la adjudicación de 10 terrenos a familias que tienen la posibilidad de construir por sus propios medios o acceder a créditos, y recordó que 24 familias castenses ya fueron alcanzadas por el reciente programa de créditos provinciales para vivienda “Llegar a Casa”.

“Hoy termina una etapa para 50 familias, pero a partir de mañana empezamos otro camino. Sabemos que en Eduardo Castex hay más de 500 familias que necesitan que el Estado las ayude. No que les regalen las casas, porque el Estado no regala nada, el Estado brinda el acceso. Por eso, la responsabilidad de cada uno”, afirmó.

Ziliotto reiteró la existencia de “una enorme discriminación por parte del Gobierno nacional hacia La Pampa”, y afirmó que “no es contra un Gobernador, sino contra todos y cada uno de los habitantes”.

“Vamos a seguir en el mismo camino. A pesar de que estas 40 viviendas fueron abandonadas por el Gobierno nacional, hoy, con recursos de las pampeanas y pampeanos, las estamos terminando”, afirmó.

La intendenta de Eduardo Castex también se dirigió a las familias presentes y destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial. “Es muy difícil acceder a la casa propia, tener un terreno y poder construir sobre ella. Es todo un problema para aquellos que, aun trabajando, los recursos no alcanzan”, sostuvo.

“Que hoy en Eduardo Castex -agregó- se estén entregando 50 viviendas es una felicidad, no solo de ustedes que están acá sentados, sino para toda la comunidad. No hay vecino de nuestra localidad que no esté feliz de lo que está pasando hoy en Castex”.

“Quiero agradecerle profundamente al Gobierno provincial por este momento que cada una de nuestras familias puede disfrutar. A estos problemas habitacionales y de déficit que existen, nosotros desde el municipio también tenemos un programa y tratamos de acompañar estas políticas con lo que ha sido la venta de terrenos de un programa municipal”, añadió.

Además, remarcó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial en obras de infraestructura. “Hemos podido hacer que el barrio no tenga ningún inconveniente con el tema del desagüe, así que ha quedado habilitado un canal y un desagüe importante sobre la zona oeste-sur. Cuando lo planteé, desde el Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales se dio respuesta inmediata”, dijo.