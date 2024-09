El ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, reveló que la recaudación provincial tuvo una caída del 18 % en agosto, luego de la caída del 22% que se registró en julio. En ese sentido, advirtió que el impacto del parate económico provocado por las medidas del presidente Javier Milei ya se está reflejando en la actividad económica de La Pampa.

El funcionario reconoció que «es preocupante» la situación económica, principalmente por la millonaria deuda que mantiene el Gobierno nacional con la provincia. «Es de 61 mil millones de pesos, de los cuales 30 mil millones son del déficit previsional. La proyección es que, si siguen con esta postura de no girar ningún fondo de los que tiene comprometidos y de los que hay un respaldo legal, la deuda llegaría a los 100 mil millones de pesos a fin de año», indicó durante una entrevista con La Parte y el Todo, programa que se emite por la Televisión

– Más tarde o más temprano se va a sentir en la remuneración de los jubilados.

– Y sí, lamentablemente. Hoy estamos haciendo el máximo esfuerzo posible. Es muy importante el monto que debemos destinar mes a mes al sector pasivo para pagar los beneficios en tiempo y forma. Ese dinero sale tanto de la Provincia como de los municipios, que también están siendo perjudicados porque se detrae el 15 % de la coparticipación. Ingresa el dinero y, antes de que lo distribuyamos, un 15 % va para el Instituto de Seguridad Social al no llegar los fondos de nación.

Corto plazo.

Bisterfeld trazó un panorama del trabajo que se realiza en la cartera que conduce, donde se han visto obligados a adoptar una mirada cortoplacista ante la incertidumbre. «El primer día del mes hacemos la proyección de ingresos de ese mismo mes y nos juntamos con el gobernador (Sergio Ziliotto). Ahí vemos qué gastos podemos realizar ese mes»,

– ¿Alguna vez sucedió algo similar en la historia económica de la provincia?

– No, yo estoy desde el año 2000 y creo que no. En el mes de mayo de este año, cuando la situación fue muy crítica, fue un hecho inédito que se pararon el pago de proveedores por una semana para llegar a pagar sueldos. Eso no había ocurrido jamas y ahí el gobernador tomó dos o tres decisiones fuertes. Una fue ralentizar el pago de certificados de la obra pública hasta que nos de espalda.

Después, lo que nos salvó a nosotros y a los municipios fue la liquidación extraordinaria de ganancias que tuvieron las grandes empresas en el 2023 y que la liquidaron en mayo. Para La Pampa significó unos 30 mil millones de pesos, lo que nos posibilitó pagar el aguinaldo en tiempo y forma.

Bisterfeld explicó que las firmas tuvieron «ganancias exorbitantes» por el efecto de la fuerte devaluación que aplicó Milei. «Estas empresas tienen sus activos en dólares y cuando cerraron el ejercicio tuvieron ganancias exorbitantes. Entre ellas está el sector financiero, por eso se le apuntó para que paguen el Aporte Solidario. En una época de crisis fue un sector muy beneficiado por estas medidas», sostuvo.

Caída en la recaudación.

El ministro reveló que hacen un seguimiento mensual de la recaudación, particularmente Ingresos Brutos, y el impacto que tiene sobre ella la disminución en el consumo y la facturación. En ese sentido, reveló que en julio «en términos reales cayó casi un 22 %» en términos interanuales. En una entrevista posterior que brindó en el programa Resumiendo, que se emite en Radio Noticias, actualizó la cifra y precisó que en agosto la caída fue del 18 %.

HTML,BODY{height:100%;width:100%;margin:0;padding:0;}BODY{}#mys-overlay{height:100%;width:100%;overflow:hidden;position:absolute;top:0;left:0;box-sizing:border-box;pointer-events:none;z-index:1;display:none;}BODY A,BODY A:visited,BODY A:hover,BODY A:active{color:inherit;cursor:pointer;text-decoration:inherit;}[dir=rtl] .flip-on-rtl{transform:scale(-1,1);transform-origin:center;}.ns-ecrkz-l-leaderboard{opacity:.01;position:absolute;top:0;left:0;display:block;width:728px;height:90px;}.ns-ecrkz-e-0{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;font-family:Google Sans,Roboto,Arial,sans-serif;font-size:10px;height:100%;width:100%;}.ns-ecrkz-e-1{-mys-score:10;-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;display:flex;align-items:center;flex-direction:row;flex:1 0 0;}.ns-ecrkz-e-2{display:block;}.ns-ecrkz-e-3{display:block;flex-shrink:0;flex-grow:0;height:90px;max-width:1600px;max-height:837px;}.ns-ecrkz-e-4,.ns-ecrkz-e-16{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;width:1px;height:90px;}.ns-ecrkz-e-5{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;border-top:1px solid rgba(0,0,0,0.15);border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,0.15);flex:4 0 0;height:100%;justify-content:center;}.ns-ecrkz-e-6{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;display:flex;align-items:center;flex-direction:row;flex:4 0 0;}.ns-ecrkz-e-7{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;height:100%;}.ns-ecrkz-e-8{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;line-height:1.3;font-family:;font-weight:400;}.ns-ecrkz-e-10,.ns-ecrkz-e-13,.ns-ecrkz-e-22{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;}.ns-ecrkz-e-11{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;font-weight:300;line-height:1.2;}.ns-ecrkz-e-14{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;font-weight:400;line-height:1.3;max-height:2.6em;}.ns-ecrkz-e-17{-mys-overflow-limit:0;display:flex;flex-direction:column;box-sizing:border-box;border-top:1px solid rgba(0,0,0,0.15);border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,0.15);border-right:1px solid rgba(0,0,0,0.15);height:90px;flex:1 0 0;justify-content:center;}.ns-ecrkz-e-18{display:flex;justify-content:center;}.ns-ecrkz-e-19{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:row;align-items:center;justify-content:center;}.ns-ecrkz-e-20{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;font-weight:500;line-height:1.3;display:flex;padding-left:7px;max-height:1.3em;}.ns-ecrkz-e-21{display:inline;}.ns-ecrkz-e-23{flex-shrink:0;flex-grow:0;display:block;position:absolute;}.ns-ecrkz-e-24{flex-shrink:0;flex-grow:0;display:block;}.ns-ecrkz-e-25{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;position:absolute;height:1px;width:173px;}.ns-ecrkz-e-26{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;position:absolute;height:1px;width:173px;bottom:0;}.ns-ecrkz-e-27{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;position:absolute;width:1px;height:90px;}.ns-ecrkz-v-7 .ns-ecrkz-e-5{padding:6.89px 17.22px;}.ns-ecrkz-v-7 .ns-ecrkz-e-8{font-size:14.44px;}.ns-ecrkz-v-7 .ns-ecrkz-e-10,.ns-ecrkz-v-7 .ns-ecrkz-e-13{min-height:4.44px;}.ns-ecrkz-v-7 .ns-ecrkz-e-11,.ns-ecrkz-v-7 .ns-ecrkz-e-14{font-size:11.78px;}.ns-ecrkz-v-7 .ns-ecrkz-e-20{font-size:12.78px;}.ns-ecrkz-v-7 .ns-ecrkz-e-23,.ns-ecrkz-v-7 .ns-ecrkz-e-24{width:22.22px;}.ns-ecrkz-l-leaderboard{opacity:1;position:relative;}@keyframes frameScroll{0%,22%{transform:translateY(25%);}28%,72%{transform:translateY(-25%);}78%,100%{transform:translateY(25%);}}@keyframes frameFade1{0%,22%{opacity:1;}28%,72%{opacity:0;}78%,100%{opacity:1;}}@keyframes frameFade2{0%,22%{opacity:0;}28%,72%{opacity:1;}78%,100%{opacity:0;}}.ns-ecrkz-e-0{background-color:#fff;}.ns-ecrkz-e-3{background-image:url(https://tpc.googlesyndication.com/simgad/17450732143471589167/14763004658117789537?w=400&h=209&tw=1&q=75);background-repeat:no-repeat;background-size:contain;}.ns-ecrkz-e-4,.ns-ecrkz-e-16{background-color:#e9e9e9;}.ns-ecrkz-e-8{color:rgba(0,0,0,0.85);font-family:»Google Sans», «Roboto»,Google Sans,Roboto,Arial,sans-serif;}.ns-ecrkz-e-9,.ns-ecrkz-e-12,.ns-ecrkz-e-15,.ns-ecrkz-e-21{white-space:nowrap;}.ns-ecrkz-e-11{color:rgba(0,0,0,0.5);font-family:»Google Sans», «Roboto»,Google Sans,Roboto,Arial,sans-serif;font-weight:400;}.ns-ecrkz-e-14{color:rgba(0,0,0,0.75);font-family:»Google Sans», «Roboto»,Google Sans,Roboto,Arial,sans-serif;}.ns-ecrkz-e-20{color:#4896fa;background-color:#fff;font-family:»Google Sans», «Roboto»,Google Sans,Roboto,Arial,sans-serif;}.ns-ecrkz-e-23,.ns-ecrkz-e-24{background-color:transparent;border-radius:50%;}.ns-ecrkz-e-25,.ns-ecrkz-e-26,.ns-ecrkz-e-27{background-color:rgba(0,0,0,0.15);}.abgc {position:absolute;z-index:2147483646;right:0;top:0;}.abgc amp-img, .abgc img {display:block;}.abgs {position:absolute;-webkit-transform:translateX(117px);transform:translateX(117px);right:17px;top:1px;}.abgcp {position:absolute;right:0;top:0;width:32px;height:15px;padding-left:10px;padding-bottom:10px;}.abgb {position:relative;margin-right:17px;top:1px;}.abgc:hover .abgs {-webkit-transform:none;transform:none;}.cbb{display:block;position:absolute;right:1px;top:1px;cursor:pointer;height:15px;width:15px;z-index:9020;padding-left:16px;}@media (max-width:375px) and (min-height:100px){.btn{display:block;width:90%;max-width:240px;margin-left:auto;margin-right:auto}}#spv1 amp-fit-text>div{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.jm.sh #spv1 amp-fit-text>div{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}#sbtn:hover,#sbtn:active{background-color:#f5f5f5}#rbtn:hover,#rbtn:active{background-color:#3275e5}#mta{left:0;}#mta input[type=»radio»]{display:none}#mta .pn{right:-728px;top:-90px;width:728px;height:90px;}.sh #spv2{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.sh.sr #spv2{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.jm.sh #spv2{-webkit-align-items:center;align-items:center}#spv2 *{-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}#spr1:checked ~ #cbb,#spr2:checked ~ #cbb,#spr3:checked ~ #cbb{display:none}.amp-animate #spv4{opacity:0;transition:opacity .5s linear 2.5s}.amp-animate #spv3 amp-fit-text{opacity:1;transition:opacity .5s linear 2s}#spr3:checked ~ #spv3 amp-fit-text{opacity:0}#spr3:checked ~ #spv4{opacity:1}#spr1:checked ~ #spv1,#spr2:checked ~ #spv2,#spr3:checked ~ #spv3,#spr3:checked ~ #spv4{right:0px;top:0px}[dir=»rtl»] .close{transform:scaleX(-1)}.ct svg{border:0;margin:0 0 -.45em 0;display:inline-block;height:1.38em;opacity:.4}#ti{width:728px}#btns{width:728px}.fl{width:728px;height:90px;}.sb{height:50px}.so{width:96px;height:50px;}.so:hover,.so:active{background-color:#f5f5f5}@media (min-height:54px){.sh.ss .so,.sv .so{box-shadow:0px 0px 2px rgba(0,0,0,.12), 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.26);border:none}}.sh .so{margin-left:-1px;box-shadow:none}.sh .so:first-child{margin-left:0}.sh.ss .so{margin-left:8px}.sh.ss .so:first-child{margin-left:0}.sv .so,.sh.ss .so{border-radius:2px}body{visibility:hidden} » id=»google_ads_iframe_5″ style=»box-sizing: border-box; margin: auto; padding: 0px !important; border: 0px !important; outline: 0px; font-size: 20px; vertical-align: baseline; background: transparent; position: absolute; display: block; height: 90px; max-height: 100%; max-width: 100%; min-height: 0px; min-width: 0px; width: 728px; inset: 0px;»>

«Es la recaudación total, pero Ingresos Brutos representa casi el 85 %», detalló. A su vez, advirtió que ya «viene en línea con lo que cayó la Coparticipación Federal, que fue del 22 %», lo que es una señal de alerta debido a que «la coparticipación caía en mayor medida que la recaudación provincial, pero ahora que el impacto del parate económico se está viendo en la recaudación provincial».

«No le veo salida».

Bisterfeld reconoció que se encuentra en el grupo de «los que no la ven», debido a que «no le veo salida. Hoy por hoy, los dos objetivos que el Gobierno tiene como exitosos es la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, algo que compartimos. Cómo no vamos a compartir el déficit cero y el equilibrio fiscal, si la provincia puede ser ejemplo a nivel país».

HTML,BODY{height:100%;width:100%;margin:0;padding:0;}BODY{}#mys-overlay{height:100%;width:100%;overflow:hidden;position:absolute;top:0;left:0;box-sizing:border-box;pointer-events:none;z-index:1;border:1px solid #E5E5E5;}BODY A,BODY A:visited,BODY A:hover,BODY A:active{color:inherit;cursor:pointer;text-decoration:inherit;}[dir=rtl] .flip-on-rtl{transform:scale(-1,1);transform-origin:center;}.ns-dmusq-l-bannerA{opacity:.01;position:absolute;top:0;left:0;display:block;width:728px;height:90px;}.ns-dmusq-e-0{box-sizing:border-box;flex-shrink:0;border:none;width:100%;height:100%;font-family:Roboto,Arial,sans-serif;-mys-overflow-limit:0;align-items:center;display:flex;flex-direction:row;}.ns-dmusq-e-1{display:block;max-height:100%;max-width:100%;-mys-overflow-limit:0;height:100%;}.ns-dmusq-e-2{-mys-score:1;display:block;flex-shrink:0;flex-grow:0;height:100%;max-width:1600px;max-height:837px;}.ns-dmusq-e-3{box-sizing:border-box;flex-shrink:0;-mys-overflow-limit:0;display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:flex-start;flex-grow:0.2;min-width:25%;max-width:35%;height:100%;}.ns-dmusq-e-4,.ns-dmusq-e-9{box-sizing:border-box;flex-shrink:0;width:1px;height:5.4px;}.ns-dmusq-e-5{box-sizing:border-box;flex-shrink:0;font-weight:700;-mys-overflow-limit:0;margin:1.8px 14.56px;line-height:1.2em;}.ns-dmusq-e-6,.ns-dmusq-e-8,.ns-dmusq-e-11{-mys-score:1;}.ns-dmusq-e-7{box-sizing:border-box;flex-shrink:0;font-weight:300;-mys-overflow-limit:0;margin:1.8px 14.56px;line-height:1.2em;}.ns-dmusq-e-10{box-sizing:border-box;flex-shrink:0;font-weight:300;-mys-overflow-limit:0;flex-grow:1;max-height:80%;width:10%;line-height:1.2em;margin:0 14.56px;}.ns-dmusq-e-12{box-sizing:border-box;flex-direction:row;height:100%;align-items:center;flex-shrink:0;}.ns-dmusq-e-13{display:block;max-height:100%;max-width:100%;-mys-overflow-limit:0;}.ns-dmusq-e-14{box-sizing:border-box;flex-shrink:0;display:flex;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center;padding:0 2px;height:36px;width:131.04px;}.ns-dmusq-e-15{box-sizing:border-box;flex-shrink:0;overflow:hidden;-mys-ellipsis:auto;-mys-overflow-limit:none;line-height:2;text-transform:capitalize;white-space:nowrap;max-width:100%;}.ns-dmusq-e-16{-mys-score:1;display:inline;}.ns-dmusq-e-17{box-sizing:border-box;flex-shrink:0;width:21.84px;min-width:30px;height:1px;}.ns-dmusq-v-11 .ns-dmusq-e-0,.ns-dmusq-v-11 .ns-dmusq-e-10{font-size:12px;}.ns-dmusq-v-11 .ns-dmusq-e-5{font-size:18px;}.ns-dmusq-v-11 .ns-dmusq-e-7{font-size:10px;}.ns-dmusq-v-11 .ns-dmusq-e-12{display:flex;}.ns-dmusq-l-bannerA{opacity:1;position:relative;}@keyframes fadein_keyframes{0%{opacity:0;}100%{opacity:1;}}.ns-dmusq-e-0{background-color:white;}.ns-dmusq-e-2{background-image:url(https://tpc.googlesyndication.com/simgad/8468541961826772157/14763004658117789537?w=400&h=209&tw=1&q=75);background-repeat:no-repeat;background-size:contain;animation:fadein_keyframes .9s both;background-position:center;}.ns-dmusq-e-3{color:#4f4f4f;background-color:#f3f3f3;}.ns-dmusq-e-5,.ns-dmusq-e-10{font-family:»Roboto»,Roboto,Arial,sans-serif;}.ns-dmusq-e-6{background-image:linear-gradient(0deg,#fff 0%,transparent 0%);white-space:nowrap;}.ns-dmusq-e-7{opacity:1.0;font-family:»Roboto»,Roboto,Arial,sans-serif;}.ns-dmusq-e-8,.ns-dmusq-e-11,.ns-dmusq-e-16{white-space:nowrap;}.ns-dmusq-e-14{background-color:#212121;box-shadow:0 2px 2px 0 rgba(0,0,0,.25);border-radius:728px;}.ns-dmusq-e-15{color:#fff;overflow:visible;font-family:»Roboto»,Roboto,Arial,sans-serif;}.abgc {position:absolute;z-index:2147483646;right:0;top:0;}.abgc amp-img, .abgc img {display:block;}.abgs {position:absolute;-webkit-transform:translateX(117px);transform:translateX(117px);right:17px;top:1px;}.abgcp {position:absolute;right:0;top:0;width:32px;height:15px;padding-left:10px;padding-bottom:10px;}.abgb {position:relative;margin-right:17px;top:1px;}.abgc:hover .abgs {-webkit-transform:none;transform:none;}.cbb{display:block;position:absolute;right:1px;top:1px;cursor:pointer;height:15px;width:15px;z-index:9020;padding-left:16px;}@media (max-width:375px) and (min-height:100px){.btn{display:block;width:90%;max-width:240px;margin-left:auto;margin-right:auto}}#spv1 amp-fit-text>div{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.jm.sh #spv1 amp-fit-text>div{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}#sbtn:hover,#sbtn:active{background-color:#f5f5f5}#rbtn:hover,#rbtn:active{background-color:#3275e5}#mta{left:0;}#mta input[type=»radio»]{display:none}#mta .pn{right:-728px;top:-90px;width:728px;height:90px;}.sh #spv2{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.sh.sr #spv2{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.jm.sh #spv2{-webkit-align-items:center;align-items:center}#spv2 *{-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}#spr1:checked ~ #cbb,#spr2:checked ~ #cbb,#spr3:checked ~ #cbb{display:none}.amp-animate #spv4{opacity:0;transition:opacity .5s linear 2.5s}.amp-animate #spv3 amp-fit-text{opacity:1;transition:opacity .5s linear 2s}#spr3:checked ~ #spv3 amp-fit-text{opacity:0}#spr3:checked ~ #spv4{opacity:1}#spr1:checked ~ #spv1,#spr2:checked ~ #spv2,#spr3:checked ~ #spv3,#spr3:checked ~ #spv4{right:0px;top:0px}[dir=»rtl»] .close{transform:scaleX(-1)}.ct svg{border:0;margin:0 0 -.45em 0;display:inline-block;height:1.38em;opacity:.4}#ti{width:728px}#btns{width:728px}.fl{width:728px;height:90px;}.sb{height:50px}.so{width:96px;height:50px;}.so:hover,.so:active{background-color:#f5f5f5}@media (min-height:54px){.sh.ss .so,.sv .so{box-shadow:0px 0px 2px rgba(0,0,0,.12), 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.26);border:none}}.sh .so{margin-left:-1px;box-shadow:none}.sh .so:first-child{margin-left:0}.sh.ss .so{margin-left:8px}.sh.ss .so:first-child{margin-left:0}.sv .so,.sh.ss .so{border-radius:2px}body{visibility:hidden} » id=»google_ads_iframe_6″ style=»box-sizing: border-box; margin: auto; padding: 0px !important; border: 0px !important; outline: 0px; font-size: 20px; vertical-align: baseline; background: transparent; position: absolute; display: block; height: 90px; max-height: 100%; max-width: 100%; min-height: 0px; min-width: 0px; width: 728px; inset: 0px;»>

Al respecto, aclaró que no comparten «la forma». En La Pampa, continuó, «es déficit cero y equilibrio fiscal con la gente adentro, y atendiendo todas las obligaciones y compromisos que tenemos». Sin embargo, a nivel nacional advirtió que tanto el superávit que celebra Milei «es totalmente ficticio» y derivará en juicios contra el Estado por no cumplir con los compromisos asumidos.

Bisterfeld remarcó que el panorama «es muy complicado. No veo hacia dónde va a ser la reactivación».

HTML,BODY{height:100%;width:100%;margin:0;padding:0;}BODY{}#mys-overlay{height:100%;width:100%;overflow:hidden;position:absolute;top:0;left:0;box-sizing:border-box;pointer-events:none;z-index:1;display:none;}BODY A,BODY A:visited,BODY A:hover,BODY A:active{color:inherit;cursor:pointer;text-decoration:inherit;}[dir=rtl] .flip-on-rtl{transform:scale(-1,1);transform-origin:center;}.ns-o9l4l-l-tall-banner{opacity:.01;position:absolute;top:0;left:0;display:block;width:728px;height:300px;}.ns-o9l4l-e-0{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;font-family:Google Sans,Roboto,Arial,sans-serif;font-size:10px;height:100%;width:100%;}.ns-o9l4l-e-1{-mys-score:5;-mys-overflow-limit:0;display:flex;flex-direction:column;box-sizing:border-box;border-top:1px solid rgba(0,0,0,0.15);border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,0.15);border-right:1px solid rgba(0,0,0,0.15);border-left:1px solid rgba(0,0,0,0.15);height:100%;}.ns-o9l4l-e-2{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;display:flex;align-items:center;flex-direction:row;flex:5 0 0;}.ns-o9l4l-e-3,.ns-o9l4l-e-20{display:block;}.ns-o9l4l-e-4{display:block;flex-shrink:0;flex-grow:0;;max-width:1600px;max-height:837px;}.ns-o9l4l-e-5{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;flex:1 0 0;justify-content:space-around;height:100%;}.ns-o9l4l-e-6,.ns-o9l4l-e-11,.ns-o9l4l-e-21{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;}.ns-o9l4l-e-7{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;line-height:1.3;font-family:;font-weight:400;}.ns-o9l4l-e-9{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;font-weight:300;line-height:1.2;}.ns-o9l4l-e-12{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;height:1.3px;}.ns-o9l4l-e-13{box-sizing:border-box;display:flex;align-items:center;flex-direction:row;flex-grow:1;overflow:visible;-mys-overflow-limit:none;}.ns-o9l4l-e-14{display:block;position:absolute;left:0;bottom:0;width:728px;overflow:visible;-mys-overflow-limit:none;height:60px;}.ns-o9l4l-e-15{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;font-weight:400;line-height:1.3;max-height:2.6em;}.ns-o9l4l-e-17{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;flex-grow:1;}.ns-o9l4l-e-18{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;font-weight:500;line-height:1.3;max-height:1.3em;padding-right:3px;}.ns-o9l4l-e-22{flex-shrink:0;flex-grow:0;display:block;}.ns-o9l4l-e-23{flex-shrink:0;flex-grow:0;display:block;position:relative;top:-100%;}.ns-o9l4l-v-2 .ns-o9l4l-e-2{padding:0 20.56px;}.ns-o9l4l-v-2 .ns-o9l4l-e-4{width:440.85px;}.ns-o9l4l-v-2 .ns-o9l4l-e-5{padding-left:20.56px;}.ns-o9l4l-v-2 .ns-o9l4l-e-6,.ns-o9l4l-v-2 .ns-o9l4l-e-11{min-height:8.22px;}.ns-o9l4l-v-2 .ns-o9l4l-e-7{font-size:25.56px;}.ns-o9l4l-v-2 .ns-o9l4l-e-9,.ns-o9l4l-v-2 .ns-o9l4l-e-15{font-size:16.22px;}.ns-o9l4l-v-2 .ns-o9l4l-e-13{height:17.78px;padding:0 20.56px;}.ns-o9l4l-v-2 .ns-o9l4l-e-18{font-size:17.22px;}.ns-o9l4l-v-2 .ns-o9l4l-e-21,.ns-o9l4l-v-2 .ns-o9l4l-e-22,.ns-o9l4l-v-2 .ns-o9l4l-e-23{height:21.44px;}.ns-o9l4l-l-tall-banner{opacity:1;position:relative;}@keyframes frameScroll{0%,22%{transform:translateY(25%);}28%,72%{transform:translateY(-25%);}78%,100%{transform:translateY(25%);}}@keyframes frameFade1{0%,22%{opacity:1;}28%,72%{opacity:0;}78%,100%{opacity:1;}}@keyframes frameFade2{0%,22%{opacity:0;}28%,72%{opacity:1;}78%,100%{opacity:0;}}.ns-o9l4l-e-0{background-color:#fff;}.ns-o9l4l-e-1{border-top-right-radius:6px;border-bottom-right-radius:6px;}.ns-o9l4l-e-4{background-image:url(https://tpc.googlesyndication.com/simgad/3986549013616306209/14763004658117789537?w=1200&h=628&tw=1&q=75);background-repeat:no-repeat;background-size:contain;}.ns-o9l4l-e-7{color:rgba(0,0,0,0.85);font-family:»Google Sans», «Roboto»,Google Sans,Roboto,Arial,sans-serif;}.ns-o9l4l-e-8,.ns-o9l4l-e-10,.ns-o9l4l-e-16,.ns-o9l4l-e-19{white-space:nowrap;}.ns-o9l4l-e-9{color:rgba(0,0,0,0.5);font-family:»Google Sans», «Roboto»,Google Sans,Roboto,Arial,sans-serif;font-weight:400;}.ns-o9l4l-e-12{background-color:#e9e9e9;}.ns-o9l4l-e-14{color:transparent;}.ns-o9l4l-e-15{color:rgba(0,0,0,0.75);font-family:»Google Sans», «Roboto»,Google Sans,Roboto,Arial,sans-serif;}.ns-o9l4l-e-18{color:#4896fa;background-color:#fff;font-family:»Google Sans», «Roboto»,Google Sans,Roboto,Arial,sans-serif;}.ns-o9l4l-e-22,.ns-o9l4l-e-23{background-color:transparent;border-radius:50%;}.abgc {position:absolute;z-index:2147483646;right:0;top:0;}.abgc amp-img, .abgc img {display:block;}.abgs {position:absolute;-webkit-transform:translateX(117px);transform:translateX(117px);right:17px;top:1px;}.abgcp {position:absolute;right:0;top:0;width:32px;height:15px;padding-left:10px;padding-bottom:10px;}.abgb {position:relative;margin-right:17px;top:1px;}.abgc:hover .abgs {-webkit-transform:none;transform:none;}.cbb{display:block;position:absolute;right:1px;top:1px;cursor:pointer;height:15px;width:15px;z-index:9020;padding-left:16px;}@media (max-width:375px) and (min-height:100px){.btn{display:block;width:90%;max-width:240px;margin-left:auto;margin-right:auto}}#spv1 amp-fit-text>div{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.jm.sh #spv1 amp-fit-text>div{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.jt .pn amp-fit-text>div{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}#sbtn:hover,#sbtn:active{background-color:#f5f5f5}#rbtn:hover,#rbtn:active{background-color:#3275e5}#mta{left:0;}#mta input[type=»radio»]{display:none}#mta .pn{right:-728px;top:-300px;width:728px;height:300px;}.sh #spv2{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.sh.sr #spv2{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.jt.sv #spv2{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;-webkit-align-items:center;align-items:center}#spv2 *{-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}#spr1:checked ~ #cbb,#spr2:checked ~ #cbb,#spr3:checked ~ #cbb{display:none}.amp-animate #spv4{opacity:0;transition:opacity .5s linear 2.5s}.amp-animate #spv3 amp-fit-text{opacity:1;transition:opacity .5s linear 2s}#spr3:checked ~ #spv3 amp-fit-text{opacity:0}#spr3:checked ~ #spv4{opacity:1}#spr1:checked ~ #spv1,#spr2:checked ~ #spv2,#spr3:checked ~ #spv3,#spr3:checked ~ #spv4{right:0px;top:0px}[dir=»rtl»] .close{transform:scaleX(-1)}.ct svg{border:0;margin:0 0 -.45em 0;display:inline-block;height:1.38em;opacity:.4}#ti{width:728px}#btns{width:728px}.fl{width:728px;height:300px;}.sb{height:50px}.so{width:96px;height:50px;}.so:hover,.so:active{background-color:#f5f5f5}@media (min-height:54px){.sh.ss .so,.sv .so{box-shadow:0px 0px 2px rgba(0,0,0,.12), 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.26);border:none}}.sh .so{margin-left:-1px;box-shadow:none}.sh .so:first-child{margin-left:0}.sh.ss .so{margin-left:8px}.sh.ss .so:first-child{margin-left:0}.sh.jt .sb{margin-top:8px}.sv .so,.sh.ss .so{border-radius:2px}body{visibility:hidden} » id=»google_ads_iframe_7″ style=»box-sizing: border-box; margin: auto; padding: 0px !important; border: 0px !important; outline: 0px; font-size: 20px; vertical-align: baseline; background: transparent; position: absolute; display: block; height: 300px; max-height: 100%; max-width: 100%; min-height: 0px; min-width: 0px; width: 728px; inset: 0px;»>

– La decisión de bajar el Impuesto País para detener la inflación, ¿te parece que va a tener efecto?

– Yo soy muy incrédulo. No puedo percibir cómo lo van a hacer, porque hoy el Impuesto País, en orden de importancia, es el quinto tributo nacional en fuente de ingresos. En el crecimiento interanual, es el que más crece y es uno de los principales que está sosteniendo el equilibrio fiscal. Por eso soy incrédulo respecto a la baja.

– En un mes, el gobierno tiene que presentar el proyecto de presupuesto, ¿qué podemos esperar?

– Otro de los grandes problemas, y que no pasó nunca, es que no tenemos variables macroeconómicas que nos debe brindar Nación. Son las básicas: el crecimiento del PBI, que nos permite estimar la recaudación, el valor del dólar y cómo se va a mover la inflación. Las pedimos en enero, porque recordemos que Milei asumió y no presentó el Presupuesto 2024, y hasta hoy no nos han brindado nada. No tenemos certezas, por eso lo hacemos mes a mes.

HTML,BODY{height:100%;width:100%;margin:0;padding:0;}BODY{}#mys-overlay{height:100%;width:100%;overflow:hidden;position:absolute;top:0;left:0;box-sizing:border-box;pointer-events:none;z-index:1;display:none;}BODY A,BODY A:visited,BODY A:hover,BODY A:active{color:inherit;cursor:pointer;text-decoration:inherit;}[dir=rtl] .flip-on-rtl{transform:scale(-1,1);transform-origin:center;}.ns-0ddup-l-tall-banner{opacity:.01;position:absolute;top:0;left:0;display:block;width:728px;height:300px;}.ns-0ddup-e-0{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;font-family:Google Sans,Roboto,Arial,sans-serif;font-size:10px;height:100%;width:100%;}.ns-0ddup-e-1{-mys-score:5;-mys-overflow-limit:0;display:flex;flex-direction:column;box-sizing:border-box;border-top:1px solid rgba(0,0,0,0.15);border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,0.15);border-right:1px solid rgba(0,0,0,0.15);border-left:1px solid rgba(0,0,0,0.15);height:100%;}.ns-0ddup-e-2{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;display:flex;align-items:center;flex-direction:row;flex:5 0 0;}.ns-0ddup-e-3,.ns-0ddup-e-20{display:block;}.ns-0ddup-e-4{display:block;flex-shrink:0;flex-grow:0;;max-width:1600px;max-height:837px;}.ns-0ddup-e-5{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;flex:1 0 0;justify-content:space-around;height:100%;}.ns-0ddup-e-6,.ns-0ddup-e-11,.ns-0ddup-e-21{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;}.ns-0ddup-e-7{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;line-height:1.3;font-family:;font-weight:400;}.ns-0ddup-e-9{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;font-weight:300;line-height:1.2;}.ns-0ddup-e-12{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;height:1.3px;}.ns-0ddup-e-13{box-sizing:border-box;display:flex;align-items:center;flex-direction:row;flex-grow:1;overflow:visible;-mys-overflow-limit:none;}.ns-0ddup-e-14{display:block;position:absolute;left:0;bottom:0;width:728px;overflow:visible;-mys-overflow-limit:none;height:60px;}.ns-0ddup-e-15{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;font-weight:400;line-height:1.3;max-height:2.6em;}.ns-0ddup-e-17{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;flex-grow:1;}.ns-0ddup-e-18{-mys-overflow-limit:0;box-sizing:border-box;font-weight:500;line-height:1.3;max-height:1.3em;padding-right:3px;}.ns-0ddup-e-22{flex-shrink:0;flex-grow:0;display:block;}.ns-0ddup-e-23{flex-shrink:0;flex-grow:0;display:block;position:relative;top:-100%;}.ns-0ddup-v-2 .ns-0ddup-e-2{padding:0 20.56px;}.ns-0ddup-v-2 .ns-0ddup-e-4{width:440.85px;}.ns-0ddup-v-2 .ns-0ddup-e-5{padding-left:20.56px;}.ns-0ddup-v-2 .ns-0ddup-e-6,.ns-0ddup-v-2 .ns-0ddup-e-11{min-height:8.22px;}.ns-0ddup-v-2 .ns-0ddup-e-7{font-size:25.56px;}.ns-0ddup-v-2 .ns-0ddup-e-9,.ns-0ddup-v-2 .ns-0ddup-e-15{font-size:16.22px;}.ns-0ddup-v-2 .ns-0ddup-e-13{height:17.78px;padding:0 20.56px;}.ns-0ddup-v-2 .ns-0ddup-e-18{font-size:17.22px;}.ns-0ddup-v-2 .ns-0ddup-e-21,.ns-0ddup-v-2 .ns-0ddup-e-22,.ns-0ddup-v-2 .ns-0ddup-e-23{height:21.44px;}.ns-0ddup-l-tall-banner{opacity:1;position:relative;}@keyframes frameScroll{0%,22%{transform:translateY(25%);}28%,72%{transform:translateY(-25%);}78%,100%{transform:translateY(25%);}}@keyframes frameFade1{0%,22%{opacity:1;}28%,72%{opacity:0;}78%,100%{opacity:1;}}@keyframes frameFade2{0%,22%{opacity:0;}28%,72%{opacity:1;}78%,100%{opacity:0;}}.ns-0ddup-e-0{background-color:#fff;}.ns-0ddup-e-1{border-top-right-radius:6px;border-bottom-right-radius:6px;}.ns-0ddup-e-4{background-image:url(https://tpc.googlesyndication.com/simgad/3986549013616306209/14763004658117789537?w=1200&h=628&tw=1&q=75);background-repeat:no-repeat;background-size:contain;}.ns-0ddup-e-7{color:rgba(0,0,0,0.85);font-family:»Google Sans», «Roboto»,Google Sans,Roboto,Arial,sans-serif;}.ns-0ddup-e-8,.ns-0ddup-e-10,.ns-0ddup-e-16,.ns-0ddup-e-19{white-space:nowrap;}.ns-0ddup-e-9{color:rgba(0,0,0,0.5);font-family:»Google Sans», «Roboto»,Google Sans,Roboto,Arial,sans-serif;font-weight:400;}.ns-0ddup-e-12{background-color:#e9e9e9;}.ns-0ddup-e-14{color:transparent;}.ns-0ddup-e-15{color:rgba(0,0,0,0.75);font-family:»Google Sans», «Roboto»,Google Sans,Roboto,Arial,sans-serif;}.ns-0ddup-e-18{color:#4896fa;background-color:#fff;font-family:»Google Sans», «Roboto»,Google Sans,Roboto,Arial,sans-serif;}.ns-0ddup-e-22,.ns-0ddup-e-23{background-color:transparent;border-radius:50%;}.abgc {position:absolute;z-index:2147483646;right:0;top:0;}.abgc amp-img, .abgc img {display:block;}.abgs {position:absolute;-webkit-transform:translateX(117px);transform:translateX(117px);right:17px;top:1px;}.abgcp {position:absolute;right:0;top:0;width:32px;height:15px;padding-left:10px;padding-bottom:10px;}.abgb {position:relative;margin-right:17px;top:1px;}.abgc:hover .abgs {-webkit-transform:none;transform:none;}.cbb{display:block;position:absolute;right:1px;top:1px;cursor:pointer;height:15px;width:15px;z-index:9020;padding-left:16px;}@media (max-width:375px) and (min-height:100px){.btn{display:block;width:90%;max-width:240px;margin-left:auto;margin-right:auto}}#spv1 amp-fit-text>div{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.jm.sh #spv1 amp-fit-text>div{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.jt .pn amp-fit-text>div{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}#sbtn:hover,#sbtn:active{background-color:#f5f5f5}#rbtn:hover,#rbtn:active{background-color:#3275e5}#mta{left:0;}#mta input[type=»radio»]{display:none}#mta .pn{right:-728px;top:-300px;width:728px;height:300px;}.sh #spv2{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.sh.sr #spv2{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.jt.sv #spv2{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;-webkit-align-items:center;align-items:center}#spv2 *{-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}#spr1:checked ~ #cbb,#spr2:checked ~ #cbb,#spr3:checked ~ #cbb{display:none}.amp-animate #spv4{opacity:0;transition:opacity .5s linear 2.5s}.amp-animate #spv3 amp-fit-text{opacity:1;transition:opacity .5s linear 2s}#spr3:checked ~ #spv3 amp-fit-text{opacity:0}#spr3:checked ~ #spv4{opacity:1}#spr1:checked ~ #spv1,#spr2:checked ~ #spv2,#spr3:checked ~ #spv3,#spr3:checked ~ #spv4{right:0px;top:0px}[dir=»rtl»] .close{transform:scaleX(-1)}.ct svg{border:0;margin:0 0 -.45em 0;display:inline-block;height:1.38em;opacity:.4}#ti{width:728px}#btns{width:728px}.fl{width:728px;height:300px;}.sb{height:50px}.so{width:96px;height:50px;}.so:hover,.so:active{background-color:#f5f5f5}@media (min-height:54px){.sh.ss .so,.sv .so{box-shadow:0px 0px 2px rgba(0,0,0,.12), 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.26);border:none}}.sh .so{margin-left:-1px;box-shadow:none}.sh .so:first-child{margin-left:0}.sh.ss .so{margin-left:8px}.sh.ss .so:first-child{margin-left:0}.sh.jt .sb{margin-top:8px}.sv .so,.sh.ss .so{border-radius:2px}body{visibility:hidden} » id=»google_ads_iframe_9″ style=»box-sizing: border-box; margin: auto; padding: 0px !important; border: 0px !important; outline: 0px; font-size: 20px; vertical-align: baseline; background: transparent; position: absolute; display: block; height: 300px; max-height: 100%; max-width: 100%; min-height: 0px; min-width: 0px; width: 728px; inset: 0px;»>

– Si Nación no las estima, es probable que haya que pedir prórroga.

– El 15 de septiembre Nación debería presentar el presupuesto. Se presentó un avance, pero sin ningún tipo de certeza o precisiones. El 15 tendríamos alguna certeza de lo que pasaría con la economía en el 2025, para nosotros poder hacer los cálculos. Estamos trabajando ya, pero muy primariamente sin esa posibilidad de tener certezas.

“Un sector con ganancias siderales”.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, dejó en evidencia la protección que hizo la oposición de los sectores más pudientes de la sociedad pampeana, al evitar que el Aporte Solidario sea pagado por aquellas personas que poseen autos de alta gama y más de cinco propiedades.

«En el proyecto original, el que remitió el Poder Ejecutivo, el Aporte Solidario se conformaba con una alícuota a los autos de alta gama, a propietarios de cinco inmuebles o más con edificación o aquellos propietarios de una vivienda cuya valuación fiscal sea mayor a $ 50 millones», explicó. La idea era «afectar a un sector de la población o a contribuyentes que podían hacer ese aporte, con la salvedad de que no estaba alcanzado ningún sector productivo. En el caso de los vehículos, eran de alta gama y no se afectaba a tractores, camiones, acoplados, buses, etcétera».

Sin embargo, esto quedó fuera del dictamen que se aprobó finalmente con los cambios que introdujo la oposición. «Quedó el aporte de funcionarios y el 50% del Fondo de Desarrollo Comunal (Fodeco), que se va a asignar para asistencia alimentaria», recordó.

– Pensando en las cosas que la oposición está protegiendo, autos de alta gama y personas con más de cinco propiedades, tampoco quiere que las entidades financieras paguen. ¿Es un dictamen en defensa propia? Uno no entiende por qué motivo, en una época como la actual donde el propio partido radical dice que la RTO afecta a las familias, está de alguna forma limitando la capacidad del Estado para atender a las personas que lo necesitan.

– Sin dudas, además si hay un sector que ha salido ganando en estos últimos años, y más con la gran devaluación que hubo, es el sector financiero. Porque lo vimos este año cuando fue la liquidación extraordinaria de Ganancias, fueron siderales. Por otro lado, los argumentos que ha dado la oposición para no compartir este incremento es que van a trasladar el incremento de Ingresos Brutos al costo de los servicios financieros a los clientes, que también nosotros estamos en contra porque el Banco de La Pampa, que es el banco local, ya dijo que no lo va a hacer. El BLP tiene el 66% del mercado, y en los otros bancos el costo financiero lo determina la casa matriz en Buenos Aires. Por un incremento en la alícuota de Ingresos Brutos en La Pampa, que es una porción insignificante del mercado, no van a subir el costo financiero a nivel global. Ya quedó demostrado en la pandemia, que también se les incrementó y no se aumentó el costo financiero al cliente.

«No hay margen».

El ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, consideró que hay «improvisación» en el Gobierno nacional y advirtió que producto de los incumplimientos el ajuste en el presupuesto pampeano fue cercano al 40%. «No hay margen», advirtió y señaló que si la recaudación continúa cayendo «vamos a estar en problemas».

«En los hechos, creo que es improvisación. Desde el punto de vista del plan económico es parche sobre parche», opinó en relación a la gestión libertaria durante una entrevista en Resumiendo, programa que se emite en Radio Noticias.

A la espera de mayores precisiones para elaborar el Presupuesto 2025, recordó que para el corriente año hubo un recorte del 25 % debido a que no se incluyeron los fondos discrecionales que gira Nación, ya que anticipaban un brutal ajuste en ese sentido. «Pusimos las obras que tenían financiamiento nacional, porque Milei había dicho que iba a terminar las obras en ejecución. Están en el presupuesto, pero se están solventando con fondos provinciales. O sea, que debe haber sido un 40 % lo que cortó Milei del presupuesto original», explicó. Esto también se explica ante la no transferencia de recursos para las cajas previsionales y otros ítems estipulados por ley.

Bisterfeld señaló que hay «un efecto pinza. Por un lado menor cantidad de recursos por el parate en la economía y mayor cantidad de gastos porque debemos afrontar lo que debería hacer frente Nación». Por ello, advirtió que el mayor riesgo que existe hoy para la provincia es «una caída estrepitosa de la recaudación. Tenemos un gasto estructural muy establecido. Entre sueldos, coparticipación, salud, educación y obra pública tenemos casi el 95 % del presupuesto. Queda muy poquito para ajustar, ya no queda margen. El mayor temor es que se siga deteriorando la actividad económica y la recaudación».

En agosto la caída en términos reales fue del 18 %. Sobre cuál es el porcentaje límite, admitió que si cae más de un 22 % de forma continuada «vamos a estar en problemas».