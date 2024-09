La directora de Epidemiología de La Pampa, Ana Bertone, planteó ayer que se está aprovechando “este periodo interbrotes» para «preparar a la comunidad para un eventual aumento de casos» de dengue durante la temporada de primavera-verano en La Pampa.

«La complicación dependerá de la preparación que podemos tener para erradicar los criaderos de mosquitos, porque el control de la enfermedad es a través del control del mosquito, porque el mosquito tiene la capacidad de trasladar el virus que genera la enfermedad en las personas», aseguró.

La funcionaria provincial brindó una charla informativa en el Centro Cultural Municipal (CCM) de Eduardo Castex, para concientizar, sensibilizar y transmitir las herramientas necesarias para la prevención y eliminación de criaderos de mosquitos, donde participaron funcionarios municipales y representantes del Hospital «Pablo F. Lacoste», bomberos voluntarios, del JIN 10, de colegios secundarios y de la Junta municipal de Defensa Civil, entre otros.

Destacó que actualmente «estamos aprovechando este periodo interbrote para trabajar en la organización de los equipos de salud que asisten y atienden a los pacientes y preparar a la comunidad para una eventual cantidad de aumentos de casos».

Confirmó la presencia del mosquito Aades agypty «en toda la provincia» e «incluso se halló más al sur de nuestra provincia. Tenemos la posibilidad de tener la enfermedad porque tenemos la presencia del vector y cuanto menos mosquitos tengamos, menos posibilidad de tener la enfermedad y menor cantidad de casos», expresó.

«No parece una gran solución, pero la manera de controlar la enfermedad es limitar la presencia de los mosquitos. Tenemos que esforzarnos todos para tratar reducir los criaderos de mosquitos», dijo.

-Bertone, ¿se evalúa una campaña de vacunación contra el dengue?

-Es una vacuna nueva que es tetravalente, que cubre los cuatro serotipos y tienen mejor respuesta inmunológica quienes ya tuvieron dengue que aquellos que no lo tuvieron. Hay una Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) que reúne a los expertos que evalúan las experiencias de otros países, y exponen cual es la recomendación para nuestro país, que en el caso de Argentina se recomienda la vacunación en los departamentos que tienen mayor incidencias de casos y mayor historia de casos, porque hay provincias donde han circulado distintos tipos de serotipos. No es para nuestra provincia que es nuevo en la circulación viral, es para algunos departamentos de algunas provincias que han tenido desde hace mucho tiempo la circulación, que serían las provincias del NOA y NEA. Los brotes se controlan con el control de los criaderos de mosquitos y no con las vacunas.

-Sin vacunas, ¿cómo será el método de prevención?, ¿controlando los criaderos de mosquitos?

-Sí, el método de prevención fundamental es el control de criaderos de mosquitos, donde cada uno tiene que tener la menor cantidad de criaderos para tener la menor cantidad de mosquitos y disminuir la posibilidad de contagio. Después, el uso de repelentes, uso de ropa larga, tener mosquiteros en las casas, cuando viajamos a lugar donde puede haber mayor circulación se debe usar más repelente, y cuando regresamos si tenemos síntomas compatibles con la enfermedad, ahí consultar con los médicos.

