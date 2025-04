El fiscal general de la Tercera Circunscripción Judicial, Alejandro Sebastián Mendiara, sumó en las últimas horas una nueva denuncia en su contra: esta vez fue acusado penalmente de haber golpeado a un adolescente de 15 años en General Acha. Es el funcionario -hoy de licencia- que deberá enfrentar un jury, por el que podría ser desplazado luego de que se viralizara un video donde maltrata a policías de Victorica. Precisamente, este lunes intentó defenderse públicamente y deslizó que hay una “vendetta” de los policías porque no está permitiendo los apremios ilegales a menores de edad.

Belén Segura -empleada de una farmacia- es la que hizo la nueva denuncia. “Este domingo invitaron a mi hijo a jugar a una canchita de fútbol, de 21 a 22 horas. Estaban jugando el fiscal y su hijo, en el mismo equipo, cuando se produjo una agresión…”, contó la mujer a Diario Textual. “Mi hijo Constantino lo choca, en el mismo juego, al hijo de Mendiara… Mi hijo lo fue a buscar para pedirle disculpas, pero el hijo del fiscal le pegó dos piñas a mi nene… Mi hijo se levantó y lo empujó al otro chico. En ese momento, apareció el fiscal, agarró del cuello a mi nene y le pegó una cachetada. Además, lo amenazó. Le dijo: ‘calmate boludo. Cortala, porque vamos a terminar mal’. En ese tono desafiante”.

A las 22.10, el hijo de Belén Segura regresó a su casa. “Ahí me enteré todo lo que había pasado. A partir de lo que me contó, yo fui a denunciar al fiscal la comisaría, pero allí me mandaron al área de Género porque mi hijo es menor de edad. Allí pude hacer la denuncia”, agregó.

La mujer dijo tener “numerosos” testigos. “Hoy ya fueron fueron a testificar dos mayores de edad. Ratificaron lo que yo denuncié”, sostuvo. “Tengo más testigos de lo sucedido y estoy esperando las cámaras del predio donde sucedió”, agregó.

El fiscal, hoy, precisamente hizo un intento de descargo por este hecho ocurrido en Acha: dijo que la denuncia de anoche es una más para apartarlo del cargo. “Aparecieron testigos. Hay 50 testigos para ver qué pasó. Fueron automáticamente, hicieron la denuncia… Es una tras otra. Yo no puedo volver a trabajar acá. Ya la marcha atrás está rota”, expresó en una entrevista con Infopico Radio.

Belén Segura, sin embargo, rechazó de plano pertenecer a un complot en contra del fiscal. “Lo que pasó fue real. Esto realmente sucedió: él se atrevió a golpear a mi hijo de tan solo 15 años. Por eso lo denuncié”, sostuvo.

El video contra el fiscal

El 9 de marzo pasado, el magistrado fue filmado mientras se encuentra maltratando verbalmente a un policía en las puertas de un boliche bailable en Victorica. Entre otros puntos, le manifiesta de mala manera que no va a permitir que golpeen a menores de edad.

Por ese hecho, fue denunciado por el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa ante el Jurado de Enjuiciamiento. La investigación definirá si Mendiara incurrió en delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público o amenazas, por los cuales se podría llegar a penas de prisión en suspenso e inhabilitación.

Ese día, Mendiara increpó a un policía que estaba realizando un control de rutina, a la salida de un local nocturno. Las imágenes y los dichos del fiscal quedaron registrados en un video.

Qué dijo ahora el fiscal

Hoy Mendiara rompió el silencio en una nota con Infopico Radio. Si bien el episodio mediático más resonante sucedió en la madrugada del 9 de marzo 2025, Mendiara enfatizó que la situación viene de mucho antes. Según sus declaraciones, el punto de quiebre inicial se habría dado en General Acha, a partir del accionar de dos policías, que habrían reducido de manera violenta al amigo de su hijo, un menor de 13 años. “(Un policía) agarra al amiguito de mi hijo, 13 años tenía en ese momento, lo pone de cabeza contra el piso, le pone la rodilla en la espalda y lo deja sin respiración. Un nene que tiene una insuficiencia respiratoria”, denunció.

El fiscal explicó que, en aquel incidente, su propio hijo no habría sido agredido físicamente debido a que los efectivos se percataron de que era el descendiente de un funcionario judicial. Pero el otro menor, afirmó, no corrió la misma suerte:

“Esa es la indignación que tuve el otro día para ir a defender al amiguito de mi hijo. Porque ese pibe de bajos recursos no tiene padres que tengan un rol o un estatus. Yo estoy totalmente en contra de eso, porque acá sí hay que tratar a todos por igual”, sostuvo.

Luego de aquel suceso en General Acha, Mendiara aseguró que los policías involucrados lo denunciaron ante el Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, lo que derivó en un sumario y en la intervención de la Procuración para investigar su conducta. En paralelo, Mendiara recalca que los agentes “están trabajando normalmente”, sin sanciones visibles. “La policía está trabajando normalmente. Esos dos policías están trabajando normalmente. ¿Entendés? Ahí arranca eso. Y yo, tenía un sumario. Hice el descargo, se cerró la etapa probatoria, y no me metí más en nada de eso”, resumió el fiscal.

El episodio del 9 de marzo en Victorica

Mendiara detalló que, estando en Victorica, sintió que había cierto hostigamiento por parte de algunos efectivos que, según él, venían “descontentos” por su postura frente a las malas praxis policiales. Atribuyó parte de ese descontento al jefe de la Unidad Regional III, comisario David Rinaldi, con jurisdicción en Acha (pero no en Victorica).

Aquella madrugada en Victorica, Mendiara fue filmado en una actitud confrontativa hacia la Policía. A partir de ese video, el Superior Tribunal de Justicia impulsó una denuncia para que se inicie un jury de enjuiciamiento contra él.

“¿En serio que por esto va a haber un fiscal sentado en el banquillo? ¿En serio que por este video en donde hablo de mala forma me van a juzgar?”, se preguntó de manera retórica.

Asimismo, subrayó que lo investigan tanto en sede administrativa como penal. “Se inicia un sumario y un legajo penal ante una posible comisión de delito. Ya me presenté en el sumario administrativo y voy a hacer el descargo”, expresó.

Durante la entrevista, Mendiara insistió en la idea de una presunta “corporación policial” en ciertos sectores de la fuerza. “Esa corporación filma a escondidas, inicia causas de ‘atentado y resistencia’ para neutralizar denuncias por apremios ilegales y protege a efectivos que incurren en estas prácticas”, dijo.

“Parte de la policía, cuando hace algo, automáticamente inicia una causa como atentado y resistencia. Bueno, neutralizamos. Aquel dice que le pegué, yo digo que él se resistió. ¿Entiendes cómo es la cuestión? Pero esto no lo vamos a descubrir ahora, pasó toda la vida”, afirmó.

El fiscal también mencionó casos concretos, como el de la supuesta sustracción de una caja de camioneta de un puesto policial o el de un policía que “sacaba a los presos para desarmar autos” en la zona. Reiteró que, en algunos casos, las denuncias prosperan solo cuando otro efectivo se anima a declarar.

Relación con el Ministerio de Seguridad y su postura hacia el cargo

Mendiara recordó que mantiene un diálogo directo con el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, pero sostuvo que el ministro no puede supervisar cada acción de los más de tres mil efectivos de la provincia. “Con el doctor Di Nápoli lo hemos discutido mil veces. Él no puede estar detrás de tres mil policías. Eso lo entiendo. Pero estas cosas se las he dicho mil veces”.

Por otro lado, recalcó que no está aferrado a su posición ni que accedió a ella por influencias. “A mí no me acomodó nadie, a mí no me regaló nada nadie. Rendí para estar ahí. Nunca nadie me dijo: ‘Che, en esto hay que hacer tal cosa’. No lo permitiría”, dijo.

“No creo en teorías conspirativas, pero es raro”

El fiscal narró una sucesión de situaciones que, para él, no fueron fortuitas. Por ejemplo, el retén que le demoró unos 30 minutos en El Durazno por el seguro de su camioneta o el incidente más reciente en el que el hijo de Mendiara se rozó con un compañero durante un partido de fútbol en Acha. “Aparecieron testigos. Hay 50 testigos para ver qué pasó. Fueron automáticamente, hicieron la denuncia… Es una tras otra. Yo no puedo volver a trabajar acá. Ya la marcha atrás está rota”, sostuvo.

Un futuro incierto

Mendiara dijo no saber cómo terminará todo el proceso en su contra -tanto el sumario administrativo como el posible jury-. De momento, hizo uso de sus días pendientes de vacaciones y se encuentra fuera de funciones. “¿Cómo va a terminar esto? No sé. Que hagan lo que tengan que hacer. Si piensan que tengo que ir a sentarme en un jury por esta inconducta, bueno… La primera vez en la historia que llevan a un fiscal general por inconducta”, finalizó.

diariotextual