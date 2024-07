El subgerente comercial del Banco de La Pampa, Daniel Bonfiglio, brindó detalles de las medidas que adoptaron para alertar sobre los intentos de estafa. En ese sentido, remarcó que la entidad «no tiene redes sociales. Ahí no hay dudas, cualquier caso en redes sociales no somos nosotros».

En diálogo con Radio Noticias, señaló que en los últimos meses «han aparecido una serie de falsificaciones que involucran acciones del Banco». Sin embargo, esto también alcanza a todo el sistema financiero y también a otras instituciones, como cooperativas de servicios públicos, de salud o cooperativas. «Hay personas que buscan engañar a los clientes tentándolos de alguna manera».

En relación a lo que ocurre en la provincia, donde principalmente se da a través de redes sociales o páginas web truchas, remarcó que «no son avisos del Banco de La Pampa, sino de terceros que lo utilizan al igual que aparece en las redes sociales sorteos de una moto o un viaje. La realidad es que se han multiplicado durante todo el 2024, y es por ello que nosotros recomendamos a clientes y usuarios el cuidado con su información porque lo que termina pasando es que uno, engañado, termina entregando algún tipo de credencial, el usuario y contraseña de su homebanking y luego de su correo electrónico, con lo cual quien está del otro lado se hace de un montón de información sensible que le permite terminar estafando a un determinado cliente».

Por estos motivos, Bonfiglio recomendó que «todo ingreso desde una computadora al homebanking se haga desde la página oficial, y si es desde el celular hacerlo desde nuestra App. Son nuestras formas de ingreso seguro a los canales digitales del Banco de La Pampa. Dentro de los canales digitales no ha habido ningún tipo de vulneración de los sistemas».

«El problema es la falsificación de un tercero», enfatizó y advirtió: «En redes sociales no hay dudas, no somos nosotros. Si un usuario ve una publicación en redes, no es del Banco de La Pampa».

– La aplicación en el celular, ¿es segura?

– Si, totalmente, la aplicación en el celular es segura por diversos motivos. Uno ya la tiene descargada, con lo cual cuando ingresa no tiene duda que está ingresando al sitio del BLP. La mayoría de los casos que estamos recibiendo de estafas tiene que ver con que googlean «Banco de La Pampa» o «Homebanking», y los estafadores buscan patrocinar sitios como si fueran del Banco y realmente es muy difícil darte cuenta si es seguro, si es el mismo o no, porque lo imitan a la perfección.

A todo el sistema.

Bonfiglio señaló que esta problemática «es sistémica. Estamos en contacto con otros bancos provinciales, de Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, y la misma moto que sortean en la pampa la sortean en otras provincias. La modalidad, ‘phishing’, es la que está reinando en este momento».

– ¿Hay intercambio entre distintos bancos cuando se detectan irregularidades de este tipo?

– Sí, desde hace un tiempo, un año o dos, empezó a haber otra colaboración entre los bancos para las alartas tempranas,. Es parte de lo que nosotros estamos proponiendo a nuestros usuarios, que nos avisen tempranamente cuando ocurre uno de estos casos porque es dinero bancario, no está en efectivo, pasa de una cuenta bancaria a otra. Ese aviso temprano, nos permite a nosotros como banco, darnos vuelta y hablarle al otro banco para que intente frenar las operaciones.

– ¿Las investigaciones dan resultado? ¿Se llega a los responsables de estos fraudes?

– Depende los casos, lo que más se termina llegando es al bloqueo de los fondos. Se complica porque aparecen las denominadas «cuentas mulas», donde una persona transfiere a una, y a otra, y probablemente los que estén entre medio sean gente que le hayan vulnerado su cuenta para pasar entre medio y el verdadero destinatario de los fondos está muchas transferencias después. Entonces, el mayor éxito está en frenar al primero o segundo banco que vayan los fondos, porque hemos visto casos donde se han multiplicado cuarenta veces una misma transferencia.

Adultos mayores.

Bonfiglio también recordó las sugerencias para las y los adultos mayores. «No esperen llamados del banco. Si dicen que están llamando desde el Banco de La Pampa por un inconveniente, para ofrecer una promoción o decir que hay que cambiar los billetes» es falso, indicó.

«Ante la duda, vayan a la sucursal. Desde el Banco de La Pampa nadie te va a llamar para pedirte usuario y contraseña. Si no estás seguro, llamá al banco. Nuestro call center es 0810 222 2257», completó.

LaArena