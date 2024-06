Desde La Libertad avanza a nivel nacional están consolidando el partido en la provincia de La Pampa y uno de sus referentes, Fernando Suárez, dialogó con INFOPICO RADIO 99.9.

Sobre la formación del partido, Fernando manifestó que “este año a nivel nacional se encaró la conformación del partido La Libertad Avanza, ya no como frente político, sino como partido, impulsado por Karina Milei y Martín Menem fundamentalmente y el partido acá en La Pampa se sumó a esa movida de conformar el partido nacional y ya es el segundo distrito habilitado como La Libertad Avanza, el primero es La Rioja”.

“La idea es tener un partido de nivel nacional con presencia en todas las provincias, pero como partido político, no como alianza, no como frente. En nuestra provincia seguimos los mismos de siempre, en cuanto a autoridades y referentes, pero ahora ya trabajando en una línea común con el partido de nivel nacional”, aclaró y adelantó que “está comprometida la presencia de Karina Milei y de Martín Menem, pero todavía no hay una fecha porque debemos coordinar cuestiones internas de conformación del partido porque falta todavía la homologación en la provincia”.

¿Qué análisis hacen ustedes de la Libertad Avanza de la realidad que se está viviendo, y cómo vislumbras el futuro?

“A nivel político esto apunta a tener una fuerza política propia, con peso propio, más que nada apuntando, en primer lugar, a las elecciones de medio término, como para aumentar el volumen de peso en lo que hace al Congreso y poder sacar un montón de reformas y cuestiones que no han podido salir en esta primera etapa, porque la parte flaca del Ejecutivo es, justamente, no tener el peso suficiente en el Legislativo. Apuntamos a que el año que viene, a través de la gestión que se viene realizando, pueda tener ya logros de carácter económico, pero también otros que hacen a lo comprometido en la gestión de Javier Milei, y lograr una muy buena elección del año que viene y también tener un peso relativo en el Congreso diferente al que se tiene hoy. Y el próximo objetivo son las elecciones del 2027, pero para eso falta”.

Ante la consulta de que se acercan más personas al partido, Suárez resaltó que “no solo en Pico, sino en general a nivel nacional, todo el tiempo se arriman personas con la idea de afiliarse y sumar propuestas e ideas o simplemente estar para trabajar. Como no es un año de elecciones, está todo bastante más tranquilo y el año que viene, cuando comience la campaña, seguramente ya se busquen candidatos, se empiecen a presentar propuestas y haya más debate político y habrá más gente que se acerque y que esté dispuesta a sumarse a este nuevo partido”.

¿Te interesa la actividad pública?

“Yo lo he contado en otras oportunidades, no vengo de la parte pública y nunca ha estado en mi horizonte ser candidato o participar de la función pública. Mi motivación viene por otro camino, que es empezar a participar socialmente. Pero no descarto algún tipo de participación, porque creo que ese compromiso, cuando uno se suma a la parte política, tiene que estar de alguna manera, porque los cambios se hacen ejerciendo una función pública. Sin embargo, por ahora mi trabajo consiste en estar en el partido, en el armado a nivel local, estamos siempre tratando de reunirnos con entidades, con gente, escuchando problemáticas y aprendiendo”.

