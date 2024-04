Ziliotto renovó sus críticas al gobierno de Milei. Relacionó los aumentos de tarifas con la vigencia del DNU. «Debemos defender la institucionalidad», dijo, para repetir la necesidad de que el Congreso dé de baja definitivamente a esa herramienta del megaajuste. Ratificó que no será parte del Pacto de Mayo convocado por el presidente libertario.

«El DNU es algo que no puede seguir existiendo», afirmó este martes el gobernador Sergio Ziliotto. El gobernador ratificó que no participará de la convocatoria para firmar en Córdoba el Pacto de Mayo, si el presidente Javier Milei no devuelve los fondos que recortó a la provincia.

«Una de las cuestiones que más está afectando la vida de los argentinos y que más está afectando y poniéndole mayores herramientas a este modelo económico de empobrecimiento es el DNU», lamentó.

«Lo que deben analizar todos los actores políticos y entender es el grave daño», dijo. Y advirtió -tal como adelantó El Diario- que » cuando lleguen las facturas del gas con el 1000% creo que será tarde».

Por otra parte, el gobernador volvió a darle la espalda a la convocatoria del Pacto de Mayo de Milei. «Dije desde un primer momento que nosotros no vamos a negociar el futuro de la provincia de La Pampa y mientras no lleguen recursos que nos deben a la provincia de La Pampa, como seguramente pasará a otras provincias, no habrá posibilidad de ponernos como mínimo a analizar cuáles serían los puntos de encuentro», declaró.

Y también advirtió que «un nuevo pacto patriótico, histórico, como le quieran poner a ese sentido de épica que le han dado al 25 de Mayo, sería empezar por cumplir con la constitución y sus leyes. Creo que a partir de ahí podríamos construir un nuevo pacto».

La síntesis de las declaraciones a la prensa de Ziliotto, después del acto de Malvinas, es la siguiente:

* La deuda de Nación:

«Tenemos una fortaleza financiera, pero la magnitud de la deuda que tiene el gobierno nacional ya empieza a preocuparnos en lo que es el asunto estabilidad a mediano y largo plazo. Hace dos días cerró marzo. El gobierno nacional ya ha dejado de transferir ilegalmente a la provincia 24.000 millones de pesos. Pareciera una suma que en muchos casos es difícil de mensurarla, pero son cinco hospitales o son doce escuelas. Son 400 viviendas. Son 260 cuadras de pavimento urbano en cada rincón, en cada localidad de la provincia. 24.000 millones de pesos es el equivalente a lo que nosotros pensamos que vamos a tener que ejecutar para llegar garantizando los alimentos a los sectores vulnerables. Así que creo que eso es la magnitud. Y han pasado nada más que un tercio del presupuesto. Proyectándose sería una disminución de los recursos de 100.000 millones de pesos. Realmente ese número sí nos afecta»

«Haremos todas las acciones que nos correspondan desde el punto de vista de reclamar permanentemente desde lo discursivo-. También agotaremos todas las vías administrativas como siempre lo hemos hecho. Y llegado al caso, no tendremos ninguna duda en ir a través de una demanda judicial para que el otro poder de Estado determine que realmente hay una retención indebida de recursos que corresponden».

* Ajuste y empobrecimiento: «Este modelo económico cada día impacta a más cantidad de argentinas y argentinos. Abril no va a ser un mes más porque ya empiezan a vencer la factura del gas. En muchos casos muchas familias no sé si van a poder pagar lo que les ha llegado de energía eléctrica. El mes siguiente, en mayo, ya tendremos lo que lamentablemente para la Patagonia argentina va a ser un aumento del 1.000% del gas».

«Por eso creo que el DNU es algo que no puede seguir existiendo. Creo que la mayoría de las fuerzas políticas primero deben defender la institucionalidad. Una de las cuestiones que más está afectando la vida de los argentinos y que más está poniéndole mayores herramientas a este modelo económico de empobrecimiento es el DNU. Vemos que día a día ya el Gobierno Nacional empezaba a reglamentar el DNU como ya dándole entidad de ley permanente. Eso es lo que tenemos que analizar, lo que deben analizar todos los actores políticos y entender el grave daño. Cuando lleguen las falturas del gas con el 1000% creo que será tarde. Creo que en ese sentido hay que seguir construyendo mayorías a partir del diálogo, del consenso, de entender que no puede haber un modelo económico que día a día concentre más la riqueza, día a día empobrezca cada vez a más argentinos y que realmente no muestra la salida del país, por donde pasa el desarrollo del país».

* Pacto de Mayo:

«No vamos a negociar el futuro de la provincia de La Pampa y mientras no lleguen recursos que nos deben a la provincia de La Pampa, como seguramente pasará a otras provincias, no habrá posibilidad de ponernos como mínimo a analizar cuáles serían los puntos de encuentro», ratificó.

«Un nuevo pacto patriótico, histórico, como lo quieran poner a ese sentido de épica que le han dado al 25 de mayo, sería empezar por cumplir con la constitución y sus leyes. Creo que a partir de ahí podríamos construir un nuevo pacto», completó.

* Legislatura paralizada:

«No lo veo como una cuestión de freno a la gestión. No se trata de aprobarle o no aprobarle una ley al gobernador. Se trata de garantizar trabajo y crecimiento a partir de la obra pública y se trata de dar dignidad a partir de garantizar alimentos. Están minimizando la situación», alertó.

* Despidos en organismos nacionales:

«El Gobierno Nacional puede tener una visión de cuál es el rol del Estado y puede plantear que el Estado hoy es ineficiente. Está bien, pero no se achica al Estado hambreando al pueblo. Se achica al Estado hambreando a la economía. Y hoy la economía que ellos plantean no está generando manos de obra privada que pueda dar trabajo a aquellos que el Estado mismo está echando. Es una incongruencia total. Hoy la desocupación, el despido por el despido mismo, generará más pobreza y generará más indigencia y, a su vez, menor calidad de vida», declaró.

Cuasimonedas:

«Nosotros vamos a seguir defendiendo lo que es la institucionalidad. Creo que el Congreso de la Nación tiene que funcionar claramente y, a partir de ahí, buscar los acuerdos. La provincia en ningún momento emitió cuasimonedas y no está bajo ningún punto de vista en nuestro análisis», finalizó.

F:ElDiarioDeLaPampa