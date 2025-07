El Casino Club perdió otro juicio por despido injustificado en Santa Rosa. Esta vez, una moza que trabajó 17 años y que fue despedida con un motivo que no lo pudo sostener la empresa, será indemnizada con 33,5 millones de pesos (más los intereses, hasta que la sentencia quede firme).

La empleada -que no tenía ninguna sanción- fue echada con una excusa que, ya en la Justicia, la empresa no pudo comprobar: dijo que hubo “pérdida de confianza” porque la trabajadora no “tickeó” la mercadería vendida en los meses de mayo y junio de 2024 al efectuar diferentes ventas de comandas en la mayoría de los casos, o bien de emitirlos por precios inferiores al valor de los productos efectivamente consumidos, con el agravante de que las diferencias generadas no fueron rendidas.

La moza V.A.P. -según el fallo de la Cámara de Apelaciones en Santa Rosa al que accedió Diario Textual– trabajó entre el 18 de agosto de 2007 hasta el 5 de julio de 2024. Cuando fue despedida, les hizo una demanda judicial.

Un juez de primera instancia le dio la razón a la mujer y ordenó al casino a pagar, una vez que quede firme la sentencia, la suma de $ 33.663.789,58, debiendo adicionarse el interés calculado a la tasa activa que cobra el Banco de La Pampa para operaciones comerciales a 30 días.

El magistrado entendió que los hechos y extremos invocados por Casino Club en su comunicación de despido no fueron acreditados: sostuvo que no se acompañó la investigación que dijo haber realizado, lo que tampoco fue corroborado por los testigos (empleados de la demandada y superiores jerárquicos de la casa de juegos) quienes manifestaron que sólo se revisaron las filmaciones de las cámaras existentes en el lugar.

“Los hechos imputados a la actora y que la demandada utilizó como fundamento para decidir el despido, no se encuentran acreditados; por lo que el despido directo comunicado por la empresa fundada en aquellos hechos devino injustificado. Además, al no haberse acreditado los hechos imputados a la actora no se han acreditados hechos objetivos que habrían dado lugar a la pérdida de confianza alegada por lo que no corresponde tener por configurada aquella causal invocada”, expresó el juez.

En definitiva, consideró que el despido dispuesto por la empresa carecía de justa causa y debía ser indemnizado en los términos de los arts. 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La moza dio otro dato no menor: manifestó que debe tenerse en cuenta que el casino la acusó por no haber emitido factura y no por quedarse con dinero, razón por la cual, el problema pudo subsanarse, sumado a que quedó acreditado en el expediente que el dinero que sobró en las rendiciones de cuenta quedaron para Tesorería. Es decir, nunca hubo daño al Casino Club S.A.

En ese marco, hubo dos apelaciones: la moza fue a la Cámara para que la indemnización sea mayor y la empresa para que se anulara el reclamo.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones de Santa Rosa rechazó ambas apelaciones y confirmó el fallo de primera instancia. Es decir, el Casino Club debe pagar una indemnización de 33,6 millones de pesos (más intereses).

