El presidente del bloque de la UCR confía en que se pueda solucionar la constitución de las comisiones en la Legislatura provincial antes de la sesión de este jueves. Convocaron a Labor parlamentaria y se definiría la disputa.

La Cámara de Diputados de La Pampa convocó a labor parlamentaria para las 10 horas de este jueves y a sesión, una hora después, a pesar de que aún no están conformadas las Comisiones. Hipólito Altolaguirre, presidente del bloque de la UCR, mantuvo la posición de los legisladores opositores, que reclaman la presidencia y mayoría de las comisiones de «gestión». «Pedimos que cada espacio tenga lo que le corresponde, de acuerdo a lo que votaron los pampeanos», expresó Altolaguirre. Además, se refirió al cambio de denominación del Banco de La Pampa y a las definiciones de autoridades dentro del radicalismo.

«La Secretaria legislativa convocó a labor parlamentaria para mañana a las 10 y a sesión a las 11 horas, pero aún no tenemos el sumario de los temas», indicó Altolaguirre. Y aclaró que, «no hemos tenido contacto (con los diputados del oficialismo) desde la semana pasada para solucionar el tema de las comisiones»

El legislador radical dijo que, desde el bloque, «siempre hemos tenido la mejor predisposición, se ha ido a todas las reuniones que se han convocado y la intención de solucionar este tema está. Para que la gente entienda, hay 11 comisiones y como estamos igualados en diputados de oficialismo y oposición debemos tomar una decisión».

Los diputados de la oposición sostienen que al haber obtenido más votos que los del oficialismo, les corresponden presidencias y mayorías en Comisiones que son de gestión y maneja el oficialismo.

«Hubo reconocimiento en la negociación que la oposición tiene que tener la presidencia de algunas de las comisiones. Que haya comisiones de cada uno de los bloques permite negociar los temas que se trataran: si el oficialismo tiene todas las comisiones, se van a tratar los temas que ellos quieran; Si las tiene la oposición, es lo mismo», manifestó Altolaguirre.

Y aseguró: «pedimos que cada espacio tenga lo que le corresponde, de acuerdo a lo que votaron los pampeanos. Hablamos de dos comisiones de gestión, dos de otras comisiones, presidencia y mayoría. Sabemos que la comisión de hacienda le corresponde al oficialismo, porque ahí se decide cómo se va a administrar la provincial, pero vamos a intentar seguir avanzando con las otras».

La necesidad del funcionamiento en la Legislatura radica, principalmente, en lso dos proyectos que envió el Ejecutivo provincial para afrontar la crisis generada por las medidas del gobierno nacional: El aporte solidario y la continuidad de la obra pública nacional a cargo de la Provincia.

Sobre este último, Altolaguire indicó: «queremos que nos expliquen porque quieren declarar la emergencia en la obra pública, porque eso permite contratar sin licitar y en el proyecto figuran aportes para el Megaestadio y si estamos en emergencia en el país, destinar plata para el Megaestadio no nos parece correcto»

Respecto al aporte solidario, «Poli» Altolaguirre consideró que «es un aumento de impuestos. Se saca dinero que siempre llega a los municipios para Desarrollo Social. Es el mismo criterio que critican que el gobierno nacional, que le saca a las provincias para financiarse. Y estamos en contra del aumento de los ingresos brutos a la empresas financieras porque va a repercutir en la gente».

BLP y UCR

En las últimas horas, el Directorio del Banco de La Pampa (BLP) avisó a sus accionistas que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del presidente Javier Milei «obliga a las empresas con participación estatal a convertirse en sociedades anónimas, por lo cual dejaríamos de ser una de Economía Mixta». En una situación similar estarían las empresas Pampetrol y Aguas del Colorado.

Ante esta medida, el diputado radical sostuvo que «está bien que los controles que tiene cualquier privado, con respecto a los actos societarios, los tenga el Estado. Creo que no le va a generar mayores inconvenientes». Y añadió: «no he escuchado críticas desde el gobierno provincial ni de las autoridades del BLP».

Altolaguirre también fue consultado sobre la elección de autoridades de la Unión Cívica Radica), que tendrá su convención el próximo sábado por la tarde.

«Estarán los representantes de toda la provincia para elegir autoridades», detalló Altolaguirre y adelantó que «Román Molin surge como el nombre del consenso, pero hay que esperar hasta el sábado, lo tiene que elegir la convención».

«No me alegro que haya gente que este perdiendo su empleo. El Estado como esta no va mas, hay que buscar los instrumentos para haya retiros voluntarios, genet que le falta poco para jubilarse, computar dos años por uno, etc. Ya durante la pandemia vimos como el Estado puede funcionar con menos gente. No digo en todas las áreas, pero se puede funcionar con menos personal del que hay El problema es que viene un gobierno y arrasa con todo lo que hizo el anterior En algun momento había que ordenar las cuentas, pero hay cosas que están mal y no ls vamos a apoyar, como el recorte de los fondos para la provincia», cerró el diputado

