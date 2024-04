“Necesitamos urgente podernos sentar a la mesa de la CPE y de la empresa distribuidora de gas. Las facturas que nos están llegando nos perjudican de tal manera que quienes no puedan continuar manteniendo sus plantas de empleados. Algunos en el sector ya estamos más que complicados, y lo que tememos es que empiece a haber problemas con el tema de los empleados”, advierten desde la Asociación Hotelera y Gastronómica de La Pampa.

Lo cierto es que los empresarios del sector “no pueden pagar el ajuste. Hemos recibido llamadas de diferentes localidades de la Provincia informando que se han triplicado y hasta cuadruplicado las tarifas de luz, y estamos pidiendo a través de una nota una reunión con la CPE Santa Rosa. La idea es pedir un plan de pagos o una reducción que nos ayude a seguir”, dijo la vicepresidenta de la entidad Victoria Altube.

Comercios con problemas.

Después del brevísimo “veranito” que pudo significar la Semana Santa donde se mejoró un poquito, ahora el temor es por las boletas de servicios como la luz; y las boletas de gas y el impuesto inmobiliario que llegarán próximamente.

La advertencia es que “ahora mismo en Santa Rosa ya hay comercios del rubro que están complicados y están viendo difícil sostener la planta de empleados. De otra manera será muy difícil nuestro futuro”, expresan.

“Una pandemia sin virus”.

La Asociación pampeana hizo mención a expresiones de Luis Barrionuevo –titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos–, justamente un sindicalista que apoyó la campaña presidencial de Javier Milei. En una vuelta de campana, asumiendo la realidad, el dirigente lo criticó sin ambages.

Lo hizo durante el discurso que brindó en la sede de Fehgra, la cámara empresaria que está vinculada a los trabajadores de su gremio.

¿Qué dice ahora Barrionuevo? “Estamos viviendo una pandemia sin virus, por eso queremos prevenir lo que ya vivimos durante el Covid 19. Le queremos plantear al Presidente, antes de que sea tarde, que con esta desocupación, hambre y falta de consumo vamos camino a un país donde los trabajadores y las PyMEs no pueden pagar el ajuste”.

“Está todo frenado”.

Barrionuevo se mostró preocupado por los coletazos de una merma de la actividad –como la que ya se advierte–, y no dejó de alertar por el daño que sus medidas (o falta de ellas, según se mire) pueden ocasionar.

Apuntó que “el déficit que plantea el Gobierno no lo puede pagar sin producción ni consumo. La construcción mueve un millón de trabajadores, y la industria hotelera, gastronómica y hotelera mueve otro millón. Sin embargo, está todo frenado, y si esto se mantiene, se vienen cierres de establecimientos y cese de actividades”, avisó.

“Una Ley Fitito”.

El empresario no se quedó con eso, porque aprovechó también para castigar a Daniel Scioli y a Federico Sturzenegger. Sobre el ex motonauta y ex embajador en el gobierno anterior, dijo que “le haría un favor al país si se vuelve a Brasil con Lula”.

Sobre el asesor presidencial –y aparentemente quien diseñó las medidas económicas que lleva adelante Milei– ironizó siciendo que “llevó al Congreso una ley Ómnibus y se quedó con una ley Fitito”. Agregó que el presidente “no tiene un plan económico serio”y que se va “por un camino que no tiene salida”.

Situación crítica.

Aún cuando lo apoyó en la campaña presidencial, no dudó en decir ahora que “está haciendo las cosas mal”, y que “la gente no puede seguir esperando”.

Fernando Desbots, presidente de Fehgra sumó su voz y preocupación, “porque los servicios se han cuadruplicado o quintuplicado y no hay consumo. Este fin de semana fue una excepción: la situación es crítica, no hay consumo. Estamos muy preocupados por la película que estamos viviendo, que es una realidad de recesión”, afirmó.

LaArena