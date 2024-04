El secretario de Trabajo de La Pampa, Marcelo Pedehontaá, graficó la situación del empleo en la provincia, con una anécdota: «hace tres meses en reuniones con el empresariado local hablábamos de cómo potenciar el Programa de Fortalecimiento de Trabajo que permitía nuevos empleos en la provincia, con aportes provinciales no reintegrables que permitían aminorar el impacto a los nuevos ingresos al sistema laboral. Te los cruzas hoy y te preguntan si va a haber algún programa para sostener lo que tienen», señaló en el programa La Parte y el Todo de la Televisión Pública Pampeana.

Pedehontaá dijo que «hay un cambio de paradigma, que se produjo en solo tres meses. La sociedad de una vez por todas tiene que salir de la lógica de esa percepción de que nada servía. Porque entramos en un canal donde lo que deja de tener consistencia es el sistema democrático. Hay que mejorarlo, por supuesto, pero es lo que hay que defender».

Asimismo, dijo que en una reunión convocada por el gobernador a las cámaras empresarias, «el titular de una institución planteó que hay que dejar de llevar a los empresarios al mundo para exportar, y usar esa plata para mantener los niveles de empleabilidad, eso lo dice todo».

«Podemos ir a los números, en Santa Rosa y Toay que es lo que mide el Indec, hay 500 expulsados por la obra pública nacional, ya tenemos dos puntos que sabemos que va a crecer. Pero hay un mundo que no es medido, y es el interior de la provincia, que hasta hace tres meses los intendentes decían que faltaba mano de obra en la construcción», aseguró.

– ¿Hoy cómo están esos pueblos?

– Pongamos como ejemplo a Quemú Quemú, una de las localidades más industrializadas de la provincia. Vos tenías emprendimientos que tenían comprometida la entrega de obras a 12 meses, facilitado por una política activa del gobernador Ziliotto a través del Ministerio de la Producción, con el subsidio de tasas del Banco de La Pampa, I-Comex, Fogapam, y ahí veníamos nosotros con ese elemento del fortalecimiento del trabajo para permitir que la capacitación del nuevo recurso humano no fuera en el 100% por los empleadores. Y el BLP te daba un crédito a tasa cero por ese nuevo empleo, entonces vos podías capitalizar.

Hoy el paradigma es ver cómo vamos a hacer las mesas de dialogo para sostener los niveles de empleo, pero sin los recursos que La Pampa deja de tener por una decisión deliberada y discriminatoria, pero además absolutamente nociva para la independencia y autonomía que los pampeanos sabemos defender. Eso algo que nadie puede discutir, hemos hecho del orden fiscal una bandera que todos defendemos. El fondo anticíclico se da porque hubo una construcción de una sociedad que entendía que eso nos daba autonomía.

Tenemos que tener una intervención del Estado activo para que los emprendedores apuesten a inversiones y que las nuevas generaciones de trabajadores puedan ser absorbidas.

– Hoy ese proceso esta interrumpido… No hay lugar para las nuevas generaciones en el sistema económico, y las empresas entran en crisis con salarios en baja. Los números no cierran…

– Porque el modelo actual convirtió a una crisis de ingresos en una crisis económica fenomenal. Soy parte de una generación que tuvo la posibilidad de estudiar dos carreras en la universidad, periodismo y abogacía, y ahora estoy viendo cómo nuestros jóvenes de la UNLPam no tienen un horizonte a un mes.

Hay familias hicieron una inversión para que su hijo pueda acceder a un título universitario y quizás faltando 10 materias les digan vamos a cerrar la universidad por falta de presupuesto.

Fake news.

Por otra parte, Pedehontaá destacó la gravedad de que «el presidente y el ministro de economía nos dijeron que la inflación estaba bajando, basados en una fake news. Y lo celebraron, cuando todos vamos al supermercado y nos damos cuenta de que no es verdad. La sociedad de Santa Rosa es chica, todos compramos, pero cada vez menos, porque ni los salarios más altos hoy compiten con los precios».

«A nuestros jóvenes les vendieron que íbamos a vivir en New York, y hoy los padres de esos jóvenes tienen que vender los ahorros en dólares para poder llegar a fin de mes. Y ves a una dirigencia, que tiene responsabilidades, y es culposa. Como yo digo que el peronismo tiene que salir rápidamente del peronismo vergonzante, tomar lo que hicimos de cara a la sociedad y hacer la autocrítica de nuestros errores, pero no podemos dejar que nos avasalle este neocolonialismo. Benegas Lynch les quiere quitar a los niños la posibilidad de escolarizarse. La crueldad del concepto, es terrible», destacó.

Pedehontaá aseguró que es necesario «recuperar la identidad del peronismo, la identidad del radicalismo, y la discusión política. Hay un doble discurso de la oposición, que en el obelisco son libertarios y en La Pampa, el radicalismo critica y pide la acción contundente del Estado en las organizaciones intermedias. Y votan las leyes que pulverizan el Estado, como el DNU, que está rompiendo el sistema de convivencia democrática en el país. Y no a escalas macro, micros, en la charla de amigos no podemos encontrar un punto de comunión para salvar la patria», dijo.

«Somos patriotas».

Pedehontaá señaló que en un encuentro con ministros de trabajo del país, «Walter Correa, el de Buenos Aires, decía que quienes hoy nos oponemos y que tenemos una voz disonante a las barbaridades del gobierno nacional, no somos oposición, somos patriotas. En algún momento se va a entender ese concepto», dijo.

Y agregó que «hoy lo que viene no es contra una clase determinada, hoy vienen contra la soberanía. Ya ni la gente que está informada puede saber cuánto de nuestro territorio nacional está siendo enajenado. Después cuando vuelva un gobierno que sea del campo popular, que entienda que los recursos nacionales hay que explotarlos en función de la mejoría de la gente, vienen los juicios internacionales. Ahí dicen mala praxis. No, la mala praxis es que vos entregaste los recursos naturales, vos entregaste YPF, yo lo tuve que ir a buscar», aseguró.

Acuerdo político.

El secretario de Trabajo de La Pampa aseguró que es necesario «que haya un acuerdo político que trascienda a los partidos y que defina qué es lo que no queremos». Y aseguró que eso «es lo que plantea el gobernador de la provincia, lo está planteando de cara a la sociedad, con todas las organizaciones gremiales de los trabajadores, con todas las organizaciones empresariales, con su propio partido».

«Fue y se paró ante los consejeros, de los cuales yo estoy, y dijo el momento que hoy está viviendo la provincia en cuanto a lo institucional hace que yo me tenga que abocar el 100%, pero no puedo perder la herramienta del partido. Armemos una comisión de acción política, no para criticar y pelear, sino para buscar estos acuerdos refundadores», destacó.

LaArena