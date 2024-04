El eclipse total de Sol que tiene lugar este lunes 8 de abril en el signo de Aries marcará un giro drástico para todo el zodiaco. Este evento representa un nuevo comienzo: una luz se tapa y deja en evidencia una sombra, algo que no se quería ver y quedará expuesto.

«Los eclipses solares se dan cuando se alinean el Sol, la Luna y la Tierra. Desde nuestro punto de vista, el disco solar se ve tapado por la Luna, que pasa por adelante. Este tiene la particularidad de ser un eclipse solar total que se va a dar en el grado 19 de Aries», explicó la astróloga Sofía Casuscelli (@lunariana__ en Instagram).

Agregó que, si bien «los eclipses suelen tener una connotación más mundana que privada y particular», también «lo vemos reflejado en nuestras vidas y puede traer eventos contundentes, radicales, muy marcados», cuya temática dependerá del lugar de nuestra Carta Natal donde ocurra el eclipse.

«Los signos que se van a ver más afectados son Aries, Cáncer, Capricornio y Libra; con más relevancia quizás el signo de Aries, porque es donde tiene lugar el evento», adelantó la especialista. Es decir, influirá especialmente en las personas que tengan ángulos o planetas en el grado 19 de Aries o cualquiera de estos signos.

«La particularidad que tiene este eclipse es que está en el signo de Aries y su regente, Marte, está haciendo una conjunción con Saturno. Esto enfatiza mucho más el giro drástico que va a implicar este evento. Marca un corte, un cambio bastante contundente y radical», destacó.

Según remarcó, esta energía puede interpretarse «como que no hay vuelta atrás en lo individual y en lo particular de cada quien. Hay un cambio sustancial que puede implicar un nuevo comienzo. Hay una luz que se tapa y se evidencia una sombra, entonces algo que no se quería ver o que no se estaba viendo, de repente lo vemos», concluyó.