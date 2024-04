Se agrava la crisis en el oficialismo, se rompió el bloque de La Libertad Avanza en Diputados, el legislador Oscar Zago le envió una nota al presidente de la Cámara Baja Martín Menem donde le notifica formalmente la conformación del interbloque MID-Movimiento de Integración y Desarrollo. Ocurre luego de ser removido como titular de la bancada oficialista.

Después de que estalló la interna dentro de LLA después de la designación de Marcela Pagano en la comisión de Juicio Político de la Cámara Baja y la remoción de Oscar Zago como jefe de la bancada y la designación de Gabriel Bornoroni en su lugar.

En diálogo con el periodista Juan Amorín para el programa La Mañana por C5N, el diputado de LLA explicó que «ya lo veníamos hablando, lo expresamos al los distintos representantes, ya presentamos la nota. Ademas se informó a todos los bloques que hoy pertenecen a La Libertad Avanza para que estén al tanto. Yo como presidente del bloque del MID, que elijan ellos al presidente del bloque o interbloque que decidan, nosotros acompañamos».

La banca de MID-Movimiento de Integración y Desarrollo estará conformada por María Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone como parte de la Secretaría Parlamentaria y secretario administrativo, respectivamente. Zago explicó que su interbloque podrá funcionar como el PRO que tiene bloque e interbloque.

Ante a consulta si el presidente Javier Milei estaba al tanto de la decisión, Zago explicó que habló con él y le dijo que «se arreglen las cosas».

Zago invitó a sus pares de diferentes partidos como Fe, Unite, Unión Celeste y Blanco, Tercera Posición, Ahora Patria, Fuerza Republicana, Republicanos Unidos, Activar, Unión Mendocina, NOS, Renovador Federal, Acción por una Democracia Nueva, Ciudadanos por Chubut, Arriba Neuquén, Avanza Libertad para que acompañen el proyecto para la creación de un nuevo interbloque.

Interna en La Libertad Avanza: Guillermo Francos descartó una ruptura del bloque en Diputados

«Se generan pujas y tensiones y a veces no se resuelven bien. Estos temas no suelen tomar estado público, pero al ser el bloque del Presidente tomó repercusión. No creo que se llegue a ninguna ruptura del bloque», analizó el ministro sobre el tema. Para luego lamentar «que haya tomado estado público, porque se podría haber resuelto todo internamente».

Entre otros temas, Francos destacó que el Presidente «está controlando la situación macroeconómica» y minimizó los ataques llevados a cabo por Milei contra distintos sectores.

«No creo que el Presidente esté dogmatizado o radicalizado. Tiene una enorme cantidad de problemas para resolver y todos son candentes, urgentes, generan dificultades», manifestó en una entrevista con Radio Rivadavia.

Y concluyó: «Él utiliza los medios que tiene a su alcance para contestarle a la gente, a los actores de la política o a los periodistas de la manera en que a él le parece».