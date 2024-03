Desde el gremio docente consideraron que son «una transferencia de dinero que tiene que ir a la escuela pública» y que esa decisión del gobierno nacional «les garantiza casi un 100% de su funcionamiento con dinero del Estado»

El gremio docente UTELPa criticó la decisión del gobierno nacional de implementar vouchers educativos para familias que envían a sus hijos a colegios privados.

La secretaria de Comunicación del gremio, Claudia Calderón, sostuvo que «nosotros observamos que hay una transferencia directa de dinero que tiene que venir a la escuela pública, que pasa directamente al sistema privado».

Y detalló que las instituciones privadas «tienen ya un 75% subsidiado por el Estado y esto les garantiza casi un 100% de su funcionamiento con dinero del Estado, mientras a las escuelas públicas les está negando la posibilidad de cumplir con la ley de financiamiento educativo».

La dirigente de UTELPa recordó que la gestión de Milei «no está enviando el FONID, tampoco el fondo de compensación salarial, hay una deuda desde el 2003 que no está actualizada al 2024, los programas educativos destinados a la extensión de la jornada escolar como la quinta hora y la jornada completa también están siendo desfinanciados».

En diálogo con Infopico Radio, Calderón aseguró que «hay una transferencia de recursos de lo público a lo privado». Y adelantó que «en el plan de lucha nacional que tenemos estamos evaluando medidas y además, estamos tratando de visibilizar el desfinanciamiento que están haciendo que es muy grave y tiende a ser aún más porque las señales que da el gobierno nacional son claramente de convertir a las escuelas en mercado y en un negocio».

Paritaria

La secretaria de Comunicación también se refirió a la paritaria concretada días atrás con el gobierno provincial. «Fuimos con la expectativa de lograr un acuerdo porque revalorizamos ese ámbito como el que nos ha permitido crecer en cuanto a la salarial, pero también en cuanto a condiciones de trabajo. Tenemos 176 acuerdos paritarios, de los cuales muchos son muy valiosos y han cambiado la vida de las y los docentes pampeanos».

Añadió que «en este momento tan complejo fuimos esperando una oferta salarial que impacte en el sueldo básico, que mejore las condiciones, sobre todo de aquellos que menos ganar, para lograr el acceso a la canasta básica de alimentos».

En cuarto a la resolución de la negociación, Calderón dijo que «fue un acuerdo corto, solo por marzo-abril. Además, dejamos en el acta de la paritaria que nos volvemos a juntar en abril, luego de conocido el índice de inflación».

Y explicó que el acuerdo alcanzado, «establece ciertos criterios de normalidad o de dar respuesta parcial a esas necesidades que tenemos en el sector, porque hay una fuerte pérdida del poder adquisitivo».

Respecto a los aumentos de los últimos meses, (diciembre, enero y febrero), Calderón aclaró que «Utelpa no lo firmó como acuerdo paritario, sino que se dieron por decreto. No podíamos dejar de decir que eran insuficientes, pero en este caso el acuerdo logró mejorarse, sobre todo con las asignaciones familiares que pasaron de un 50% a un 100% de aumento, con equiparación para quienes tienen hijos en nivel primario con los que tienen en el secundario. Esto lo vemos como positivo, aunque no todos cobran asignaciones familiares, pero si nos parece un aumento muy significativo para un amplio sector».